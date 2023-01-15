Как думаете, где лучше всего хранить секретную документацию государственной важности. Конечно же не в специальных защищенных архивах, а у "дедушки" на чердаке в деревне. Причем в нашем случае есть и дедушка и "домик в деревне". Речь идет конечно же о Джо Байдене, в очередной раз попавшем в скандал с обнаруженной у него в частном доме новой порцией секретных данных.
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Джо Байден. Источник фото: regnum.ru
Правда в этот раз у Байдена обнаружилось лишь 5 страниц из документа, состоящего из 6 листов. О найденной "макулатуре" сообщил Ричард Саубер, специальный советник господина президента.
Разумеется, нетривиальный способ хранения архиважной информации устраивает далеко не всех в США. Сильно возмущенным оказался Кевин Маккарти, спикер палаты представителей, пожелавший начать Конгрессу хоть что-то сделать с вопиющим фактом ненадлежащего хранения документов. И понять возмущение чиновника легко, при таких же нарушениях, но со стороны Дональда Трампа, хай и вой поднялся на весь цивилизованный мир, и первым, "бросившим камень" в сторону Трампа, как раз и стал Джо Байден, сам замешанный в нечто подобным. Но это, как сейчас любят говорить, другое...