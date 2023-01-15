Факты о нарушениях уже подтвердил советник Байдена

Как думаете, где лучше всего хранить секретную документацию государственной важности. Конечно же не в специальных защищенных архивах, а у "дедушки" на чердаке в деревне. Причем в нашем случае есть и дедушка и "домик в деревне". Речь идет конечно же о Джо Байдене, в очередной раз попавшем в скандал с обнаруженной у него в частном доме новой порцией секретных данных.

реклама





Джо Байден. Источник фото: regnum.ru





Правда в этот раз у Байдена обнаружилось лишь 5 страниц из документа, состоящего из 6 листов. О найденной "макулатуре" сообщил Ричард Саубер, специальный советник господина президента.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Разумеется, нетривиальный способ хранения архиважной информации устраивает далеко не всех в США. Сильно возмущенным оказался Кевин Маккарти, спикер палаты представителей, пожелавший начать Конгрессу хоть что-то сделать с вопиющим фактом ненадлежащего хранения документов. И понять возмущение чиновника легко, при таких же нарушениях, но со стороны Дональда Трампа, хай и вой поднялся на весь цивилизованный мир, и первым, "бросившим камень" в сторону Трампа, как раз и стал Джо Байден, сам замешанный в нечто подобным. Но это, как сейчас любят говорить, другое...