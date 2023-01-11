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Непосредственно начнем нашу статью не с технического обзора основного танка Великобритании, а с непонятных метаний премьер-министра Риши Сунака по поводу: надо ли, в принципе, передавать британские танки украинской армии, если надо, то на каких условиях. И пока Сунак думает, стопроцентного ответа "ну когда же" танки прибудут на линию фронта (если прибудут вообще из-за своей откровенно плохой гидропневматической подвески) - нет.

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Но в то же время британская пресса, в частности Sky News, сообщает, что в данный момент идет активный процесс диалога между двумя столицами - Лондоном и Киевом по поводу "отгрузки" 10 танков Challenger 2. Пускай источники газеты анонимные, но в новом году прослеживается "тренд" виртуальности происходящего: все только ведут разговоры, но реальных шагов, свидетельствующих хотя бы о каких-то результатах - нет. Единственное, что все видят - так это яркий информационный так называемый вброс.





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ОБТ Challenger 2. Источник фото: army.mod.uk

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А сам вброс, сложно догадаться, предназначен не для подбадривания украинских "друзей", а для "коллег" по западной европейской коалиции, яркой концентрацией коих является та самая Германия, имеющая в своем распоряжении пусть не самого лучшего, но точно входящего в тройку самых эффективных бронированно-пушечного "зверинца". Речь идет о танке "Leopard 2". Который хитромудрые "тевтоны" под всяческими предлогами пытаются отодвинуть от жаждущей Украины. Нечто подобное, касаемо британского "намека", провернули французы, не только пообещавшие, но уже вплотную "работающие" над поставками своего колесного танка (который давно на пенсии в самой французской армии)





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Колесный танк AMX-10RC (на самом деле французский тяжёлый бронеавтомобиль) французов. Источник фото: building-tech.org





А вот Challenger 2, в отличие от колесного "нечто" французов, полноценный танк с весомыми аргументами, правда, и чего греха таить, такими же большими проблемами британского танкостроения.

Первая из них - это год выпуска. Вы удивитесь, но этот танк последний раз выехал из стен закрывшегося завода фирмы "BAE Systems", что близ Ньюкасла, аж в 2009 году. Да и весь "тираж" танка небогат: к 2009 году англичане изготовили 446 машин. А к настоящему времени (источник сообщает на момент 2020 года), у самих британцев всего 206 танков в войсках этого типа. Ну а остальные "Соперники" (дословный перевод с английского названия танка) находятся не на свалке металлолома, а на консервации, хотя в каком они состоянии, доподлинно неизвестно.





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Challenger 2 в новейшей модификации Streetfighter 2. Источник фото: andrej-kraft.livejournal.com





И вы будете смеяться, единственной страной, решившей прикупить "чудо английской танковой мысли" - стал скромный Оман. О чьих танковых победах на полях сражений весь цивилизованный мир не слыхивал давно (Точнее - никогда). Для тех кто "в теме", такой бэкграунд слишком токсичный. Если танк настолько хорош, то почему его, кроме скромного Омана, так никто и не купил. И дело тут, думается, не в цене. И посмейтесь второй раз: данный танк не спешит, точнее не спешило, закупить и то самое родное британское правительство.





Оператор Challenger 2 с системой ситуационной осведомленности IronVision производства Израиля. Источник фото: andrej-kraft.livejournal.com





Касательно "танковых битв". Танк условно можно назвать "боевым", так как он участвовал в иракской компании (с 2003 года и позже). Но его противниками были донельзя устаревшие Т-55, что практически, можно назвать войной какого-нибудь Т-72Б3 против условного Т-34. А вот на что способен этот представитель современного танкового мира, можно лишь дождавшись танковых дуэлей с российским Т-90М "Прорыв-3".





Российский Т-90АМ на Russian Expo Arms 2011Источник фото: ru.wikipedia.org





Вот чем действительно выделяется "британец", так это своей нарезной танковой пушкой. Такого нет ни у кого: ни у американского Абрамса, ни у французского AMX-56 Leclerc, ни у нас. Но так не делает никто не по причине "не могу, не умею", а в следствие повышенного износа такого танкового орудия. Правда и тут есть "нюанс" со знаком жирный плюс. Если такой танк ведет огонь "с места", то его снаряд может попасть (а может и не попасть) в цель с расстояния в 8 км. Ни один танк так не может. Живой пример из "жизни". Во время иракского конфликта оператор "бросающего вызов" (еще один перевод Challenger) попал во вражеский танк с расстояния в 5 километров, уничтожив цель.





Уничтоженный Т-55 во время Иракской компании 2003 года. Источник фото: globalsecurity.org





Но есть нюанс и в обратную сторону: современные гладкоствольные пушки на самом деле отличные орудия, ведь с помощью гладкого канала ствола снаряды набирают приличную начальную скорость, тем самым играя на стороне более лучшей бронепробиваемости. А также в пользу "обычных" гладкоствольных пушек говорит универсальность используемых снарядов: помимо обычных и подкалиберных снарядов, современные пушки могут выстреливать из ствола и управляемые ракеты.





Гладкоствольная пушка 2А46М-1, используемая в Т-90. Источник фото: vpk.name





И опять к минусам "особенной" пушки Challenger 2. При стрельбе в движении, точность выстрела значительно нивелируется. Живое свидетельство чему, сводная таблица, сравнивающая точность попадания во время движения с другими основными танками современности. И на этой своеобразной "ярмарке тщеславия" наш герой статьи практически в конце списка. Такой "ход событий" не дает шанса Челленджеру в танковой битве "на ходу". А если ты остановился и встал как вкопанный, то ты и сам отличная мишень для танка противника. Остается один выход: стрелять из-за засады. Но для этого не нужен танк, лучше всего в такой "диспозиции" покажет "кузькину мать" Самоходная артиллерийская установка.





Российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 "Мста-С". Источник фото: ru.wikipedia.org





Можно копнуть еще "глубже". Что бы произвести выстрел из Challenger 2, член экипажа, ответственный за ведение огня, перво-наперво отправляет в казенную часть снаряд. Но это еще не все. Дальше нужно "запихнуть" сам метательный снаряд. И вы напрасно думаете, что это делает автоматика. Нет. Все это делает человек в ручную. И это в XXI век... Поэтому эффективная скорострельность в реальном бою значительно ниже чем у обычного современного танка других стран. Этак раза в два минимум. Дальше можете сделать вывод самостоятельно.





Challenger 2LEP. Источник фото: odetievbrony.ru





И повторюсь, главная цель британцев не начать раздавать свои оскудевшие танковые запасы, а заставить это сделать немцев, нежелающих ни в какую передавать передовые Леопарды. Очень грозный танк прямо сейчас.







