То, что теперь в СВО все серьезно, должен говорить хотя бы тот факт, что непосредственно на передовую прибыла отечественная танковая техника, человек, который хорошо разбирается в отечественном танкостроении, легко угадает в грозном облике боевой машины - Т-90М "Прорыв".
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Танки провели успешное выполнение боевой задачи, выполнив боевые стрельбы по указанным координатам. И уже есть первое мнение от непосредственного пользователя бронированной техники, командира танка Руслана Т., который охарактеризовал танк надежным и удобным в использовании.
Источник фото: life.ru
Кроме того, бойца порадовала хорошая противоминная защищенность после случая с наездом на замаскированную мину. В результате наезда танк даже смог самостоятельно покинуть место подрыва, сохранив способность двигаться, так как был поврежден лишь каток, но не гусеница. Экипаж в ходе происшествия не пострадал.
Современный танк выделяется своими приборами наблюдения, оснащенными тепловизионным режимом и компьютерным идентификатором целей, благодаря которому вражеские объекты можно увидеть на мониторе, не тратя драгоценные секунды на обзор.
Т-90М "Прорыв". Источник фото: google.com
Автоматизировано и использование зенитного пулемета, а танковая связь с другими машинами поддерживается с помощью "армейского интернета".
С вражескими снарядами и ракетами танк борется с помощью продвинутой композитной брони и "Афганитом", атакующим подлетающие боеприпасы встречным взрывом.
Усовершенствованная пушка способна вести огонь снарядами с усиленным боезарядом и применять противотанковые ракеты.
Военный охарактеризовал танк Т-90М "Прорыв-3" - лучшим танком, применяемым во время СВО.