И не раскрывая больших секретов, скажем так, что все нижеперечисленные ракеты - близкие "родственники"

Иран конечно же не такая "ракетная держава" как Россия, но "кое-что" имеется. И это довольно-таки грозные штуки. Так из сообщений прессы Исламская республика планировала передать ракеты двух разновидностей: Зульфикар и Фатех-110.

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Последняя - относится к ракетам оперативно-тактического уровня, перемещаемая на автомобиле. Запуск осуществляется с "открытого стенда". Работает на твердом ракетном топливе, а система наведения комплектуется спутниковой и инерциальной навигационными "контурами". Все "по взрослому". Обновленные версии Фатехов помимо этих двух систем наведения по координатам, могут наводиться с помощью тепловых контуров (инфракрасных головок).









Что интересно, "Зульфикар", это "та же" Фатех, но в заметно улучшенном варианте. Она - длинней, топливо лучше, да и корпус не из "чугуния", а из более легкого материала с "вкраплениями" углепластика. Здесь ракеты поставляются только с инфракрасной головкой самонаведения. Причем последняя начинает работать только на "финальном отрезке", повышая процент точности всей системы.

Ну а теперь зачем нам эти два "родных брата".

Фатех является дальним родственником российскому "Искандеру", только более дешев, хуже летает, но... Масса боевой части заметно больше, а также стоит не так уж и "дорого".

И тут возникает индийская пауза. Оказывается помимо "родного брата" Зильфикара, у Фатеха есть двоюродный брат с именем - "Ормуз". Который является тем же Фатехом, но с узкой специализацией. Его цель - "охота" за всякими "Nasams" и "Iris-T" и прочими РЛС.









А теперь ознакомимся с дальностью полета. Зульфикар имеет дальность в 700 километров, а Фатих летит "всего лишь" на 300 км. Что позволяет расширить "ассортимент" российских ракет и оказать значительную подмогу более дорогому Искандеру.

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Ну а высокая маневренность благодаря колесному шасси идеально подходят под сегодняшние реалии боевых действий с быстрой ответкой противоборствующей стороны: выстрелил по цели и моментально сменил позицию "пока не прилетело". Так что не "долго музыка играла" для ВСУ - и теперь у нас появятся свои дешевые военные игрушки зарубежного производства. Как говорится - в игру в союзников можно играть вдвоем...