Американская всепогодная ракета средней дальности AIM-120 AMRAAM предназначена для уничтожения воздушных целей, но в этот раз повреждения получило гражданское имущество

Сегодня Киев подвергся воздушной атаке и по заверениям украинской власти "все опасные цели" были сбиты. Так это или нет, сказать слишком сложно, но что можно точно утверждать, что ракетной атаке, но уже от украинских ПВОшников подверглось имущество мирных украинцев. В столице Украины обломки американской противоракеты AIM-120 AMRAAM, запущенной с ЗРК NASAMS, упали на припаркованный автомобиль. И это не удивляет. Ведь для "выживания" самих передвижных установок, их размещают в черте города. Правда из-за такого шага вынуждены страдать мирные обыватели (так как воздушные цели сбиваются над городом).

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А еще удивляет, что для отражения налета дешевых в изготовлении "Гераней-2", были использованы зенитно-ракетные комплексы "NASAMS" с дорогущими ракетами AIM-120 AMRAAM. А ведь это уже не единичный случай. По осени таких попыток старались избегать. Сбивая до декабря российские ракеты и российские же дроны С-300 и иными продуктами советского военпрома.

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Еще немножко, если Украина "замедлит" с получением западной военной помощи по части средств противовоздушной обороны, то в небе Незалежной может появиться российская авиация.