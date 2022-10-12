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Самая современная версия ПВО IRIS-T поставлена на Украину
Данный противовоздушный комплекс действует в так называемой полосе среднего радиуса действия
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   Украина - сказочная страна, в это легко верится, после рассказов тамошнего политического руководства о вундерваффе украинской разработки и прочих модификациях еще старого советского наследства. Но поди же ты, когда дело дошло до 24 февраля, оказалось, что кроме ЗРК С-125 "Пероча" и С-300ПС - ничего и нет; о современных же разработках эпохи самостийности и речи быть не может. Поэтому руководство Украины обратилось в нижайшем поклоне к западным союзникам о предоставлении их современных образцов противовоздушной обороны. И что же, господин Олаф (канцлер ФРГ) смилостивился, выделив аж четыре установки IRIS-T в самой последней модификации SLM.

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Источник фото: de.wikipedia.org


   Кстати, само обещание было выполнено не ежесекундно, а спустя три месяца с момента подачи украинской "челобитной". "Подкинуть дровишек" Шольц обещал аж в начале лета во время выступления в том самом бундестаге.

   Сам IRIS-T - это ракетный комплекс, разработанный в так называемой "творческой коллаборации", состоящей из шести стран под руководством Германии. Данная ракетная система в версии SLM (которая и поставляется на Украину) призвана противодействовать ракетам, самолетам, вертолетам и прочим шахидам на горизонтальном расстоянии вплоть до 40 километров и высоте до 20 км. На одной "пусковой установке" колесного образца (знаменитая фирма MAN) размещается серия из восьми ракет (или меньше). Помимо самих ракет и запускающей их машины в "комплект" входят командный пункт и радар. 


Источник фото: rbc.ru


   Кстати, сам комплекс достаточно новый и последние испытания прошли не далее как в этом году. Эффективность, видимо, тоже на достаточно высоком уровне.

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#пво #iris-t #iris-t slm
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