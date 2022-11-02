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Известное новостное агентство сообщило о нанесении воздушного удара ракетами класса "воздух-поверхность". Казалось бы, "тоже мне новость", сколько таких ударов и количество ракет было "выпулено". Но данная новость выходит за рамки "обыденности и серости". Судите сами: часто ли дальние бомбардировщики ВКС используют так называемые "убийцы авианосцев" - ракеты X-32. Которые, в свою очередь, "чистое новье" - ведь поставлены они на вооружение в 2016 году, что по меркам армии даже не "вчера", а практически "минуту назад".

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А теперь открываем букварь "для самых маленьких" из области "российские ракеты для чайников". Крылатая ракета X-32 относится к последнему поколению ракет, располагающихся на воздушной подвеске тяжелых самолетов. Год принятия воздушной красавицы, как было написано выше - 2016-ый. Дальность полета - примерно 1000 километров плюс-минус. Но это все "второстепенное", самая же главная "новость", которая очень злит оппонентов, это способность как нож сквозь масло проходить даже через глубокоэшелонированные порядки ПВО. Да-да, даже "расхваленные" натовские NASAMS и IRIS-T тут не помогут. Все благодаря "запредельной" высоте траектории полета данной "крылатой птички", высоте, которая не по зубам практически любой системе ПВО западного альянса под руководством США. А во время прохождения последнего участка своей траектории во время так называемого "подлета", ракета просто и эффективно по вертикальной траектории "сваливается куда надо". Тут расчетам ПВО остается только "глазеть и хлопать в ладоши"...

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Что интересно, министерство обороны Великобритании выражало мнение, что данные крылатые ракеты применялись и ранее в начале лета, но в свою очередь, эту информацию не подтвердило российское военное ведомство.

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А теперь самый "сок", до которого мы, наконец, добрались. Что "ждет" Украину и чем свидетельствует использование "морского монстра", возжелавшего полакомиться сухопутными военными объектами украинской державы.









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Первое. На Украине (и что на удивление доверчивый Запад аналогично верит в эту "мульку") до сих пор надеются на весенние россказни "песенника-бандуриста" Арестовича, что российские ракеты если не закончились, "то вот-вот", буквально в понедельник или во вторник. Но это не точно... Но даже несмотря на сложности с комплектующими из-за западных ограничивающих мер по поводу поставок всего спектра электронной техники (шутка ли, даже молокоотсосы и стиральные машины боятся привезти), военная промышленность России смогла преодолеть западные технологические ограничения и запреты, пускай и не в полной мере. Поэтому слепая вера Украинушки и толерантного Запада в "мифы и легенды Древней Греции" об окончании ракет в России - это просто отрицание очевидного. Очевидного, где огневые налеты и пуски ракет так и будут "прилетать" в украинскую инфраструктуру и военные цели.









Второе. Та самая "промышленная мобилизация" или кому угодно - "повышенный режим готовности" неумолимо, но все-таки наступила, и Россия принялась гораздо более эффективно использовать свой ВПК. Так на многих предприятиях наверняка работают в три смены, производственные цехи новые появляются как грибы, да и чиновники, доселе "дремлющие" в уютных кожаных креслицах наверняка "расчехлились" - путевки пускай не "на Колыму", но в не менее некомфортабельные "отели и гостиницы закрытого типа" могут скоро появится в "широком доступе". Как раз для таких "непонимающих момента". А "момент", как у нас теперь любят говорить, "кто не понял - тот поймет".









А теперь косвенные примеры, что "где-то кто-то что-то понял". Так редкие, что твой Комодский варан, видео о применении отечественных же беспилотников-камикадзе "Ланцетового" типажа, сменились на каждодневные ролики. И явление приобрело массовый характер: то тут "вспыхнет" какая-нибудь украинская установка С-300 в Запорожской области, то "шахид-мобиль" где-нибудь в Херсонской. Как говорится, а кому сейчас легко. Но заверю - кому-то будет еще хуже. Ведь свидетельства о массовости производства барражирующих боеприпасов заполонили всемирную сеть, что свидетельствует о на порядке возросшем количестве производимых ударных дронов. И хочется добавить легендарное - зима близко...





