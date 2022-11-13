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По российскому сегменту телеграмма начали циркулировать слухи о получении доступа российских специалистов к ракете из боезапаса знаменитой американской "катюши" - РСЗО HIMARS. Как хорошо известно, некоторым количеством этих установок владеет ВСУ. "Сами" Высокомобильные Артиллерийские Ракетные Комплексы - не взялись из ниоткуда на "Незалежной", а были "любезно" предоставлены армией США вместе с внушительным комплектом ракет ("тысячи и тысячи" их).

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Согласно данным, поступившим от эксперта Центра военно-политической журналистики - Бориса Рожина, управляемый реактивный снаряд (именно так правильно "величать" вероятный боеприпас, полученный с украинского фронта) был "добыт" в результате агентурных мероприятий, проведенных одной из федеральных разведывательных служб России. Как интересный факт: означенная "посылка" была доставлена на территорию России через третью "нейтральную" страну. О какой стране идет речь - информация пока отсутствует.

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После пересечения государственной границы Российской Федерации, ракета незамедлительно была доставлена в "профильное" конструкторское бюро для "препарирования". Отечественные специалисты разобрали образец зарубежного вооружения "до винтика", изучая электронную начинку.

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Предполагается, что не сегодня, так завтра, у нас "вдруг откуда не возьмись", появится подобная "добытому" управляемому снаряду отечественная ракета, а то и превосходящая зарубежного "папку". Вторая же группа специалистов будет разрабатывать эффективный способ противодействия обстрелов такими вот боеголовками.

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Телега телегой, но официальных комментариев от официальных же лиц министерства обороны или же промышленности к данному часу нет (и вряд ли будет). А теперь поговорим о собственно "плохой ракете".













Неудобная правда: почему (управляемый снаряд) Хаймарс так хорош

Как бы не кричали ура-патриоты, а ракеты GMLRS очень точные "до безобразия", именно их реальная опасность и урон заставили нерасторопных генералов "отодвинуть" все тыловые линии обеспечения российской группировки вглубь контролируемой территории. И перейти с крупных складов хранения боеприпасов на децентрализованные, замаскированные донельзя, мелкие "точки складирования"

Ракеты достаточно мобильны из-за установки их на колесные шасси. Поэтому атаки Хаймарсов практически всегда неожиданны и внезапны. Следовательно, очень сложно "предварительно" расставить прикрывающие войска и склады эшелоны ПРО (ПВО).

Даже если позиция, откуда велись обстрелы, была обнаружена, благодаря той самой "колесной базе", машины успевают уйти на достаточно безопасное расстояние еще до начала ответного "контрбатарейного" огня.

Конечно, Хаймарсы умеют "работать" не только по складам ГСМ/вооружения, но и по целям "полувоенного назначения" - многочисленные мосты через Днепр что в Херсоне - не дадут соврать. Посмотрите на многострадальный Антоновский мост...





Почему так нужен российский "Хаймарс", точнее ракеты для него

Прежде всего, это наличие цифрового аппаратного "пространства" у GMLRS. И да, это конечно точность и еще раз точность. Только вдумайтесь, тактические ракеты Хаймарсов способны попадать "в яблочко" на расстоянии больше 60 километров, причем в круг диаметром около 10 метров. Вспомните как Украинцы пальнули по своим пленным в колонии Еленовки. Попали точно в барак, где содержались военные преступники. Скорость начала непосредственной "работы". Приехал на позиции, ввел координаты цели, выстрелил и свалил. Никакой тебе установки орудий и приборов в положение для работы по цели (досвидания "теодолит" и горизонтирование), опять же, военные геодезисты тоже не нужны - нужны только координаты цели.









На самом деле, российская армия тоже не "лыком шита", но из-за принципа "русские долго запрягают, но быстро едут", к текущему моменту наш ВПК все еще не смог перестроиться на военные рельсы. А то что у нас есть, с не худшей чем GMLRS эффективностью - их слишком мало. Речь, прежде всего, идет о "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", модификациях советских "Градов" и "Смерчей". Которых катастрофически мало для успешного противодействия и применения на фронте в сколько-нибудь заметных оперативных масштабах.





Заключение

Все-таки приятная новость, что наша разведка, в том числе и глубинная агентура, не "делают жестов доброй воли" и "перегруппировок", а в силу возможностей и перспектив, добывают передовые образцы западного вооружения. И наверное не в последнюю очередь, со страху быть захваченными, американцы не передают еще более продвинутых комплексов MGM-140 ATACMS, по сравнению с которыми Хаймарсы с их GMLRS - просто "детская игрушка"...



