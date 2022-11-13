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Одну из ракет HIMARS получили целой и вывезли для изучения в конструкторское бюро РФ

Мероприятие осуществлялось в условиях особой секретности. Добытый управляемый снаряд может сильно помочь российским оружейникам в создании отечественного "аналога"
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   По российскому сегменту телеграмма начали циркулировать слухи о получении доступа российских специалистов к ракете из боезапаса знаменитой американской "катюши" - РСЗО HIMARS. Как хорошо известно, некоторым количеством этих установок владеет ВСУ.  "Сами" Высокомобильные Артиллерийские Ракетные Комплексы - не взялись из ниоткуда на "Незалежной", а были "любезно" предоставлены армией США вместе с внушительным комплектом ракет ("тысячи и тысячи" их).

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Источник фото: army-technology.com

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   Согласно данным, поступившим от эксперта Центра военно-политической журналистики - Бориса Рожина, управляемый реактивный снаряд (именно так правильно "величать" вероятный боеприпас, полученный с украинского фронта) был "добыт" в результате агентурных мероприятий, проведенных одной из федеральных разведывательных служб России. Как интересный факт: означенная "посылка" была доставлена на территорию России через третью "нейтральную" страну. О какой стране идет речь - информация пока отсутствует. 

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Источник фото: russian.rt.com


   После пересечения государственной границы Российской Федерации, ракета незамедлительно была доставлена в "профильное" конструкторское бюро для "препарирования". Отечественные специалисты разобрали образец зарубежного вооружения "до винтика", изучая электронную начинку. 

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Источник фото: topwar.ru


   Предполагается, что не сегодня, так завтра, у нас "вдруг откуда не возьмись", появится подобная "добытому" управляемому снаряду отечественная ракета, а то и превосходящая зарубежного "папку". Вторая же группа специалистов будет разрабатывать эффективный способ противодействия обстрелов такими вот боеголовками. 

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   Телега телегой, но официальных комментариев от официальных же лиц министерства обороны или же промышленности к данному часу нет (и вряд ли будет). А теперь поговорим о собственно "плохой ракете".


Источник фото: ukrinform.ru



Неудобная правда: почему (управляемый снаряд) Хаймарс так хорош

  • Как бы не кричали ура-патриоты, а ракеты GMLRS очень точные "до безобразия", именно их реальная опасность и урон заставили нерасторопных генералов "отодвинуть" все тыловые линии обеспечения российской группировки вглубь контролируемой территории. И перейти с крупных складов хранения боеприпасов на децентрализованные, замаскированные донельзя, мелкие "точки складирования"
  •  Ракеты достаточно мобильны из-за установки их на колесные шасси. Поэтому атаки Хаймарсов практически всегда неожиданны и внезапны. Следовательно, очень сложно "предварительно" расставить прикрывающие войска и склады эшелоны ПРО (ПВО). 
  • Даже если позиция, откуда велись обстрелы, была обнаружена, благодаря той самой "колесной базе", машины успевают уйти на достаточно безопасное расстояние еще до начала ответного "контрбатарейного" огня.
  • Конечно, Хаймарсы умеют "работать" не только по складам ГСМ/вооружения, но и по целям "полувоенного назначения" - многочисленные мосты через Днепр что в Херсоне - не дадут соврать. Посмотрите на многострадальный Антоновский мост...


Почему так нужен российский "Хаймарс", точнее ракеты для него

  1.    Прежде всего, это наличие цифрового аппаратного "пространства" у GMLRS. И да, это конечно точность и еще раз точность. Только вдумайтесь, тактические ракеты Хаймарсов способны попадать "в яблочко" на расстоянии больше 60 километров, причем в круг диаметром около 10 метров. Вспомните как Украинцы пальнули по своим пленным в колонии Еленовки. Попали точно в барак, где содержались военные преступники.
  2.    Скорость начала непосредственной "работы". Приехал на позиции, ввел координаты цели, выстрелил и свалил. Никакой тебе установки орудий и приборов в положение для работы по цели (досвидания "теодолит" и горизонтирование), опять же, военные геодезисты тоже не нужны - нужны только координаты цели.


Источник фото: arsenal-otechestva.ru


      На самом деле, российская армия тоже не "лыком шита", но из-за принципа "русские долго запрягают, но быстро едут", к текущему моменту наш ВПК все еще не смог перестроиться на военные рельсы. А то что у нас есть, с не худшей чем GMLRS эффективностью - их слишком мало. Речь, прежде всего, идет о "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", модификациях советских "Градов" и "Смерчей". Которых катастрофически мало для успешного противодействия и применения на фронте в сколько-нибудь заметных оперативных масштабах.


   Заключение

   Все-таки приятная новость, что наша разведка, в том числе и глубинная агентура, не "делают жестов доброй воли" и "перегруппировок", а в силу возможностей и перспектив, добывают передовые образцы западного вооружения. И наверное не в последнюю очередь, со страху быть захваченными, американцы не передают еще более продвинутых комплексов MGM-140 ATACMS, по сравнению с которыми Хаймарсы с их GMLRS - просто "детская игрушка"... 


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Что этим людям всё не хватает, надо в космос улетать другие планеты завоёвывать . А эти придурки своих же сородичей уничтожают
Одну из ракет HIMARS получили целой и вывезли для изучения в конструкторское бюро РФ
Андрей Зозуля
02:37
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