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Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще

Загадка, которая не может быть решена простым сбитием всех спутников SpaceX, ведь их больше тысячи
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   Для начала разберемся, почему российские военные так недолюбливают Starlink Илона Эрроловича. Любой интернет со спутника необходим для передачи и получения разнообразных данных. А вот его "прямой конкурент" - проводные каналы коммуникации - подвержены страшному недугу: преднамеренному или случайному обрыву. Вследствие чего крупное воинское подразделение превращается в кучу бесполезных юнитов, где мотострелки, артиллерия и воздушные силы перестают адекватно взаимодействовать друг с другом и теряют связь с "реальностью", перестав выполнять эффективно боевые задачи.

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Источник фото: medialeaks.ru

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   "Иным путем" (прям-таки как легендарный Ленин) пошел спутниковый интернет от Маска - Starlink, имевший лозунг: "устойчивая связь в любом уголке мира". Что совсем не подразумевало его использование для военных нужд. Но все секреты когда-нибудь падут, упал и этот, когда "случайно" Воздушные силы США использовали продукцию Илона в ходе военных учений. В результате оных группа управления задействовала БПЛА и посредством координации со спутником SpaceX ликвидировали крылатую ракету, разумеется учебную. 

   И уже в середине осени текущего года отличную рекламу "интернету от Маска" сделал непосредственно Пентагон, когда официальный голова военного ведомства - Роган Шиммин, комплементарно высказался о связи посредством Starlink, выделив его среди прочих "продавцов" космической связи. Отметив высочайший уровень скоростных качеств и стабильности воздушного соединения. Что немаловажно, детище Илона включено в двойную систему передачи информации для военных нужд, где в качестве дуумвирата, помимо продукта от владельца Теслы, будут трудиться особо секретные военные спутники. 

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Источник фото: mk.ru


   Испытательным "боксом", подтвердившим достойные характеристики Старлинка, как раз и стал украинский военный конфликт, где терминалы стали незаменимым инструментом для координации действий боевых подразделений ВСУ. 

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   Принцип работы системы Starlink

   На данный момент обнародована информация, что взаимный инфообмен между космической группировкой и земными терминалами связь "коммутируется" в так называемом Кu-диапазоне. Где есть свои "законы неравнозначности". Так "каскад связи" для отправки пакетов данных от объекта на орбите до земного терминала возможно использовать только частоты в 2000 МГц, а в обратном направлении и того меньше - всего лишь 500 МГц. И взяв "на карандаш" возможность использовать два диапазона поляризации, спутник может использовать "коридор для связи" - в 4000 МГц в нижнем направлении, а получать - в 1000 МГц на "обратном" пути. 


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Источник фото: comnews.ru

Структура глобальной спутниковой сети Starlink

   Баг или фича это, трудно утверждать, но одно известно точно: такие принципы работы позволяют антенне Старлинка работать в разных углах наклона и замечательно "подходить" к различным мало-мальски "закоулкам" - такими как крыши домов в плотной городской застройке. Несмотря на сложные условия, антенна на крыше какой-нибудь малосемейки способна выдать на-гора скорость не менее 700 мегабит - это ориентировочно равно скорости проводного интернета от Ростелекома в моем городе, увеличенной этак в 10 раз. 

   Возвращаемся к спутникам Илона. Они работают так, что один спутник соединен с терминалом в пределах пяти минут полета над данной местностью. После чего сигнал идет на следующий спутник, и так по кругу. И чтобы бороться с такой "детской каруселью", необходимо оборудование, могущее использовать принцип многозадачности - "ддосить" каналы связи мусорными байтами и атаковать "земные" орбиты спутников, то есть места, над которыми они пролетают, сконцентрированным излучением конкретной мощности. Для лучшего "эффекта" необходимо провести наземную атаку на серверы оператора, обслуживающего спутниковую группировку. Если есть возможности для этого конечно.


Источник фото: comnews.ru

Текущий облик группировки Starlink


Способные поставить "на колено"

   Непосредственно бороться с вражескими "голосами", точнее данными, которые передают спутники на Землю, призвана "армия" радиоэлектронной борьбы России - то что можно назвать наиболее засекреченной частью отечественного ВПК после ядерных сил сдерживания. Технологический процесс "штамповки" такого оборудования (сюда разумеется входит и НИОКР) охраняется гостайной столь усиленно, как и коды запуска ядрен-батонов и прочих матерей всех бомб. Но некоторая информация все-таки была "слита" во всемирную сеть.


Источник фото: militaryrussia.ru

Машины комплекса РЭБ 1РЛ257 "Красуха-4"

   Вы уже скорее всего слышали о ''Красухе" - семействе комплексов радиоэлектронной борьбы. Масштабируемый инструмент, одинаково полезный как против радаров воздушной техники, так и против спутников вероятного противника, разумеется против разведывательной космической группировки он тоже актуален. Воздействуя на последние антенной параболической формы гигантских размеров. Что немаловажно, данная система транспортабельна с помощью "обычной" автомобильной техники. 

   И как писал выше, назвав Красуху "комплексом" - я не ошибся: в "подручных" у станции "ходят" собиратель информации - РЭБ "Дзюдоист", а дополнительно нагружать каналы вражеских спутников помогает станция постановки помех в 4-ой модификации (СПН-4). 


Источник фото: bastion-karpenko.ru

   Есть у Красухи и "братик" - "Тирада-2С", в отличие от сестренки, использующая сантиметровый диапазон, на котором как раз и функционируют спутники Старлин обеих версий, правда крайняя версия лучше защищена от так называемых глушилок. В лучших традициях "кооперативного режима", у Тирады есть свои "подчиненные", например - "Былина-ММ", по слухах участвовавшая в борьбе против истребителей США, "случайно" залетавших в воздушное пространство Сирийской республики. 


Источник фото: zvezdaweekly.ru

Комплекс РЭПС "Тирада-2С"

   Подытоживая, вырубить всю многочисленную группировку спутников Маска практически невозможно, но, оставить какой-то определенный "квадрат" без спутниковой связи - вполне по силам, в особенности если задействовать ту самую секретную электромагнитную пушку, которая по малочисленным утечкам и является Былиной-ММ.


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Теги

илон маск starlink противоспутниковое оружие
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