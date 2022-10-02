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Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"

Из расчетов исключена "потенциальная прибыль" могущая быть полученной, если бы ничего не случилось на подводных газовых магистралях
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   Пускай нас (РФ) мало кто любит в мире, но сильные сердцем страны даже в таких ситуациях не забывают о "сирых и убогих", продолжая давать частичку своей любви запутавшимся странам. Почему бы и в этот раз не "сделать ход конем" и попытаться вернуть былую газовую мощь подводным остаткам глубоководных труб, в прошлом называвшихся Северными потоками. 

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

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   То, что случилось на "дне морском" около острова Борнхольм, пока остается тайной, покрытой илистым мраком, однако ясно одно, былое, почти бесперебойное функционирование начнется, по самым оптимистичным оценкам - не ранее будущей весны. В учет не берутся предваряющие ремонтным работам - работы оценочные. За этим неброским словом скрывается клубок обязательных этапов - обследование "точек разрыва", сухие оценки "всей ужасающей картины", придумать строгий план решения "проблемных участков", поиск необходимого глубоководного монтажного оборудования и инженерных судов.  

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   Добавим к этому, газовая среда трубных магистралей еще не пуста - газ продолжает выходить в морскую пучину, а по всем правилам подводных работ - необходимо дождаться полного "контролируемого выхода" взрывоопасной субстанции. На это потребуется солидный запас времени, ведь только технологического газообразного вещества там под 100 миллионов "кубов". Кстати, если вам эти цифры "ни о чем" не говорят - предварительная рыночная цена такого объема голубого топлива составляет около 2 млрд в вечноамериканской валюте.


Источник фото: stroydomkin.ru


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   Для исследования непосредственных зон утечки необходимо провести оценочные работы, которые выполняются с помощью специальных подводных аппаратов. Слава богу, в подводной отрасли мы еще "на плаву", да и не стоит забывать, после введения "санкций имени товарища Байдена", России пришлось в одиночку строить, точнее достраивать "трубу". Которая была успешно построена с помощью баржи с пиратским именем - "Фортуна" и ее солидного коллеги, трубоукладочного судна - "Академик Черский". Правда в пессимистичном варианте для подводбных ремонтных работ может потребоваться привлечь помощь "со стороны". И тут появляется следующий подводный камень... - с названием ничего не обещающим хорошего, такого как судебный иск.


Источник фото: naked-science.ru


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   Ведь для многих станет планетарным открытием, что у этих газопроводов куча зарубежных бенефициаров, которые, в свою очередь, внимание - тоже "попали на бабло". Которое надо вернуть в родную зарубежную "гавань", желательно в анонимный швейцарский банк. Но для такой "схемы" нужно назначить виновного, а точнее "виновницу", в которой проживают две непримечательные личности, виновные и в "просто посмотреть на шпили солсберийского собора" и в остальных мировых грехах. Видимо, они "за компанию" и на подводную часть потоков "посмотрели", за одно с теми самыми шпилями. Так что ждем от европейских "партнеров" судебные иски к России с баснословными штрафными санкциями. А это, где-то в пределах сотен миллионов евро. Правда Россиюшка может рассчитывать на получение страховочной части в размере 17 млрд евро и компенсировать потенциальные проигранные судебные тяжбы в арбитраже. Но данная выплата возможна лишь после многочисленных судебных заседаний, длительность которых может достигать многие годы. Но и даже финал арбитражного дела не гарантируется положительным исходом, а может влететь российской казне еще в одну золотую копеечку...


Источник фото: currenttime.tv


   А теперь пришло время удивляться - первыми к месту технологической аварии поспешили американские судна, которые уже готовы оценить масштабы аварии  и примеряются "запустить" своих подводных "кракенов". После чего будет предложен грядущий ремонтно-восстановительный антикриз-план.

   Заключающийся прежде всего в ожидании "конечного решения" Газпрома, а что, собственно делать дальше со злосчастной "трубой" - заваривание секций для прекращения "беспроблемного" поступления воды, либо же "поддать жару" и увеличить напор газа для соответствующего выдавливания "чужеродных" объектов в виде морского ила и солевого концентрата из поврежденных секций. 

   Финальный же вопрос - кто будет "спонсором" незапланированного подводного банкета: Европа, объявившая одной из главных своих целей - абсолютный отказ от "тоталитарного газа", либо Россия, которой, если отбросить восторженные крики диванных патриотов, поставки газа в Европу могут стать соломинкой на рубеже грядущего мирового суперкризиса. Для более ясной картины данного вопроса ждем прихода будущей весны...




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