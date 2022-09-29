Вот только захотят ли западные страны инициировать расследование, или предпочтут забыть о случившимся? Пока ответов на эти вопросы нет

Многие наши читатели знают о том, что прокачку газа по трубопроводу Северный поток-2 так и не удалось запустить. При этом стоит помнить, что строительство было инициировано немецкой стороной, поскольку дешёвые энергоносители должны были стать основой для роста экономики в текущем десятилетии. Нет никаких сомнений, что сильная Германия не нужна ни Лондону, ни Вашингтону, а канцлер Шольц оказался марионеткой и не способен принимать взвешенные решения. В результате трубопровод так и не был введён в строй, а регулирующие органы Германии самоустранились. Всё это случилось ещё в 2021 году, поэтому пенять на санкции и СВО в данном случае глупо. Что до Северного потока-1, то ещё весной он обеспечивал прокачку 167 миллионов кубических метров газа в сутки. После открытых поставок вооружения в Украину со стороны Евросоюза, мощность была ощутимо снижена, а в какой-то момент из-за проблем с ремонтом турбин он и вовсе был остановлен.

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Таким образом, когда 26 сентября произошла разгерметизация системы, в трубе находился технический газ, который не поступал в Европу. И всё же, даже если прокачка и была остановлена, то многие европейские политики были уверены, что в любой момент могут вернуть доступ к газу в кратчайшие сроки. Сегодня ясно, что уже не смогут, ведь обе нитки повреждены. Эксперты констатируют, что произошла явная диверсия, результатом которой стала масштабная катастрофа. Находящийся рядом самолёт зафиксировал серию из трёх взрывов, два из которых расположены в экономической зоне Швеции, а два у берегов Дании. Расследование ещё не началось, но скандал обещает стать довольно громким, ведь сегодня ни у кого нет сомнений в том, что кто-то умышленно совершил подрыв с целью не допустить восстановления поставок газа в Европу. Сразу же после этих событий на улицах Германии состоялся опрос, в результате которого 94% респондентов однозначно заявили, что всё это дело рук США.

Кстати, российские официальные лица придерживаются аналогичного мнения. Во-первых, зона находится под контролем сил НАТО. Во-вторых, именно в этом районе Балтийского моря совсем недавно проходили учения американские корабли. В данном случае не совсем понятно, допустят ли Россию к расследованию, либо дело будет тянуться десятилетиями. Если американской стороне действительно удастся затянуть разбирательство, то и речи о возобновлении поставок не будет, ведь трубопровод нуждается в ремонте. Есть мнение, что починить трубу несложно, а на стороне США играет время и политическая нестабильность. Кстати, совсем недавно стало известно ещё об одном подрыве, а значит демократические силы заложили по две бомбы под каждый трубопровод. Западные эксперты пишут, что подрыв был осуществлён дистанционно, а значит версия с подводной лодкой исключается.

Но не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд. Как сообщают эксперты, оба трубопровода были застрахованы, а операторы смогут рассчитывать на огромные компенсации. Называется сумма в 17 миллиардов евро (сегодня евро и доллар США стоят почти идентично), но на пути стоят судебные разбирательства. Для начала отметим, что Северный поток-2 обошёлся в 9.5 миллиарда долларов, тогда как Северный поток-1 стоил 7.5 миллиарда. Юристы полагают, что в настоящее время рассчитывать на выплаты не стоит, поскольку есть слишком много сторон, заинтересованных в саботаже. В первую очередь США и Германия могут отказаться от разбирательства, а значит невозможно будет установить в судебном порядке, была ли это диверсия. Обычно подобные дела направляют в международный арбитраж, но даже если удастся доказать, что была совершена диверсия, западные страховые агентства и вовсе могут отказаться выплачивать компенсацию российской стороне.

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Представители РФ планируют участвовать в разбирательстве, но пока создаётся такое ощущение, что на западе предпочли спустить дело на тормоза. Эксперты полагают, что был создан опасный прецедент. В последние месяцы западные политики всё чаще говорят о ядерной угрозе, вот только реальность такова, что есть не менее болевые уколы в сторону потенциального противника. Как известно, сегодня дно океана испещрено кабелями, связывающими разные страны с помощью мировой паутины. До недавнего времени трубопровод и кабели считались неприкосновенными, но всё может круто измениться. Вдруг кому-то придёт в голову повредить пару десятков ниток? После этого связь между континентами пропадёт, а во многих регионах интернет и вовсе исчезнет. Ну и не забывайте, что над нами летают спутники. Будем надеяться, что западные политики возьмут себя в руки. Судя по всему, виновных никто искать не будет, ведь поиски могут привести прямиком в Белый дом, а вот ожидать компенсации и справедливого решения было бы вполне нормальным явлением. Источники: 1, 2.