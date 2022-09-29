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Любили же наши передовые горе-экономисты рассуждать о сильной и могучей Германии, которая без единой капельки своего сырья делала крутые мерседесы и много чего еще такого, чего не могла делать "отсталая" Русь. Благодарные слушатели таких "баллад" лишь мечтательно вздыхали и продолжали верить во вселенское европейское экономическое чудо. Но...

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Оказывается, нет никакого "европейского экономического чуда", а есть дешевый российский тоталитарный газ, благодаря которому такое чудо было возможно, ключевое слово было...





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Но вернемся к текущему моменту, когда в результате "хлопков" нитки Северных потоков вместо промышленности Германии и остальной Европы стали насыщать российским газом морские глубины Дании. Шутки шутками, но страдает от такой конфигурации больше всего матушка-Европа. Эксперты не дадут соврать. Подобный, не побоюсь этого слова, геостратегический катаклизм может обернуться полным "гитлер-капут" в области снабжения голубым топливом российского производства зависимых стран Европы.

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С этим бы можно было поспорить, но упрямые факты говорят об обратном: как простите одномоментно заменить 40% валового объема ископаемого топлива, которое транспортировалось от наших границ к "демократическим рубежам". Этот вопрос сугубо риторический... Да и экономика ЕС не скажет "большое мерси", а скажет "привет" галопирующей инфляции, тотальному разорению "фабрик, заводов, пароходов", ну и капитал европейский ломанется в тихую гавань США (а вы спрашиваете кому это выгодно).

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Чуть раньше ситуация была иначе: ведь тогда был "резервный источник питания" как у терминатора - знаменитый незапущенный Северный поток-2, который в любой момент мог быть запущен, лишь надо было нажать заветную красную кнопку. Но теперь даже эта гипотетическая возможность не то что бы упущена, а кардинально невозможна. Например, господин эксперт, Рустам Танкаев заявляет, что в следующем году вполне возможен распад ЕС из-за сложной ситуации во время отопительного сезона грядущего года.

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Причина до прозаичности банальна: согласно внутриевропейским договорам, это объединение стран обязано считать свои хранилища газа и собственно сам газ - "общими", следовательно, делиться с соседями, если у последних какие-то проблемы с этим вопросом. Но о таком "коммунизме" хорошо рассуждать, когда газа было не то чтобы много, а он был в "товарных количествах", но в текущей ситуации - каждый сам за себя. Как говорится, союз союзом, а тоталитарный газ врозь...

Дабы удержаться у власти, да и свой верноподданнический народ не гневить, конкретные страны будут вынуждены "окуклиться" внутри своей энергосистемы, с большим количеством взаимных претензий к своим соседям по поводу нефтегазовых вопросов, электричества и других ресурсов. В трудное время каждый выживает в одиночку.









И возвращаясь к многострадальным подводным газовым ниткам - на московское время 00:00 29 сентября ни один из "Потоков" не функционировал. Что по свидетельству Датского энергетического агентства не сильно влияет на энергопоставки в зону Европейского континента.

Конечно, как и все в этом мире, Северные потоки можно отремонтировать, и по самым оптимистичным оценкам, это можно сделать в течение пары-тройки месяцев. Но как поговаривают, страны Европы подготовились к подобному сценарию, и худо-бедно переживут без российского газа, но не долго...

Как вариант, не все еще "потеряно" для нежной Европы - ведь недаром дядюшка из-за океана обещал поставить много газа, но дорого, да и Газпром как-то необычно "вовремя" подсуетился с "Портовой" - СПГ-терминалом, что в Ленинградской области.









А что до России, в которой до сих пор есть "города и веси" без газовой трубы, данный печальный инцидент позволит переориентировать газовые реки с развития буржуйских корпораций и враждебно настроенных государств, а на развитие нуждающихся промышленных объектов и газоснабжение далеких сел.

А образовавшиеся "излишки" отправлять в страны Азии или же в ту же активно развивающаяся Индию. Да и высокий порог цен на нефть и газ не дадут "скукожиться" отечественному бюджету.







