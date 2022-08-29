Смелая концепция архитектурного искусства может стать реальностью в виде "бублика на ножках". Так "видят" проект нового здания знаменитые арабские строители

После впечатляющего проекта города-стены, архитекторы жарких Арабских Эмиратов решили пойти на нечто подобное, но чуть более "скромнее".и "приземленней". Как насчет того, чтобы одиноко скучающий Бурж-Халиб получил "компаньона" в виде сферического здания, но "без вакуума" (отсылка к известной шутке-присказке).

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На сегодняшний день архитектурно-инженерная компания ZNera Space готова предложить образ-проект утонченного здания, который должeн стать вишенкой на торте столичного города. Эта вишенка будет "окружать" Бурж-Халиб - текущего чемпиона в мире высотности и этажности среди небоскребов (но это не точно). Высота города-кольца будет составлять около 500 метров, а диаметр - вдохновляющие 3 километра. Согласитесь - "нещитово" (тут отсылка к Троицкому "Пауку").









Ну и что там "внутри": пять этажей будут вмещать в себя офисные, и как же обойтись на Ближнем Востоке без торговых центров - никак, они тоже будут в большем количестве. Кроме того, планируется "втиснуть" многочисленные зоны отдыха вкупе с природными зонами, где будет хватать различных "пейзажей": от "сибирских болот" до водопадов "Геленджика" и пещер "Тома Сойера", не обойдется, естественно же, и без "висячих садов Семирамиды". И понятно же, что эти природные ландшафты не только лишь ради красоты и услаждения глаз уставшего путника, но и для вполне себе нужного насыщения кислородом бедного воздуха жаркого Дубая.









Дабы "ваши ножки" не устали, по такому гигантскому кольцу в качестве "ковра-самолета" будет курсировать железнодорожный состав, а само здание будет "подпитываться" от солнечных панелей.









Что до "земного воплощения" "концептуального рая", то проект вызвал разве что интерес властей ОАЭ, а вот с динарами и прочими дирхемами, щедро необходимыми для реализации в стекло и бетон вдохновляющей идеи - золотых монет в казне пока что не нашлось...

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