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Саудовский наследный принц планирует построить самое протяженное здание в мире
Что нам стоит гигантский дом построить. Грандиозный проект от принца Саудовской Аравии представлен на ознакомление. Спешите удивляться.
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   Как говорится, "Саудовская Аравия — это не только ценная нефть, но и много чего еще удивительного и невообразимого". Таким вот "еще" по проекту наследного принца Мухаммеда бен Салмана должно стать самое протяженное здание в мире, будучи построено в ближайшем времени среди песков ближневосточного королевства. По примерным прикидкам высота здания должна составить 487 метров, а длина - невообразимые 120 километров. Доселе невиданное сооружение должно представлять собой не монолитный объект, а два здания, стоящих друг напротив друга. Не обошлось и без пафосного названия, сие "восьмое чудо света" будет называться "Зеркальная линия", а вместимость "теремка" около 5 млн. жителей. А от цены страшно аж жуть: цена полностью построенных зданий - это 1 триллион американских долларов (без учета постоянно прогрессирующей инфляции).

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Чудо в пустыне. Источник фото: techcult.ru


   Стоит ли повторять, параллельные дома будут включать в себя, не только "квартиры с лоджиями", но и все, что нужно для комфортной полноценной жизни человеческого "муравейника": стадион, стоянка для яхт и другие здания "полного пансиона". Не обошлось и без зеленой повестки - на нужды жизнеобеспечения и обслуживания инфраструктуры будет уходить энергия, добываемая из возобновляемых источников. Да и с едой не должно возникнуть сложностей - все, что нужно, будет выращиваться на "междворовой территории".

   С "парадизом от принца" не согласны вольные экологи: гигантская стена зданий может существенно перегрузить экологическое равновесие региона. Тут та же беда, что и с ветряками - высотный проект может существенно осложнить миграцию птиц, да и не совсем понятно, куда же проложить канализацию, а точнее куда ее сливать. Ну, и не стоит забывать про риск потенциальной пандемии, где массовое скопление жильцов способно по своим последствиям перебить сюжет какого-нибудь Resident Evil.


Все что нужно - уже есть. Источник фото: techcult.ru


   Но когда ближневосточных "калифов" волновали такие проблемы, как перечисленные вы, ответ на ум приходит сразу: никогда, ведь принц Салман хочет запомниться не политическими дрязгами, а как строитель нечто такого же великого, как Египетские пирамиды в Гизе. 





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#концепт #строительство #саудовская аравия #мухаммед бен салман
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