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Madarator За пост начислено вознаграждение
На работку с ветерком на коптере: представлен очередной "карманный" летательный аппарат
Что не говори, а иметь личное средство передвижения, работающее без мускульной силы человека, мечта всех мечт. Особенно, если такой механизм летает
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" А мне летать, а мне летать, А мне летать охота!" Ставшие классикой известные слова из одного мультика могут стать более-менее текущей реальностью для среднего человека на данный момент. И все благодаря компании Jetson, выпустившей демонстрационный аппарат с претензионным названием Jetson One, Да не просто выпустившей, но и наглядно показавшей, как этот самый аппарат совершает полет с летчиком. И, как несложно догадаться, на месте летчика будете вы. Ведь управляющего компании, Томаша Патана, не назовешь воздушным асом, но посмотрите с какой изящностью он управляется с изобретением. Словно это банальнейший бензиновый автомобиль.

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Джетсон. Источник фото: .techcult.ru

   Но все удивлялки заканчиваются, лишь стоит окунуться в технические характеристики воздушного судна: одноместный коптер с более чем скромным временем полета (треть часа) и скоростью, не превышающей 100 км\ч - не этого все мы ждали. Да и грузоподъемность до неприличия мала: лишь вес "оператора". И, конечно же, нет никакого автопилота.


   Конечно, вовлекающая демонстрация удивляет и вызывает охи-ахи, но вот когда дойдет до применения в обычной жизни сего девайса или вообще дойдет - вопрос совершенно непраздный. Хорошо и весело летать по сельским просторам, как и происходит на видео, но гораздо тяжелей сделать это в тесных рамках городских джунглей, где цена ошибки пилота крайне высока. Так что да, революционных прорывных шагов в малой авиации пока не видно.

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#коптер #hightech #летающее средство
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