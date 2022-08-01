Что не говори, а иметь личное средство передвижения, работающее без мускульной силы человека, мечта всех мечт. Особенно, если такой механизм летает

" А мне летать, а мне летать, А мне летать охота!" Ставшие классикой известные слова из одного мультика могут стать более-менее текущей реальностью для среднего человека на данный момент. И все благодаря компании Jetson, выпустившей демонстрационный аппарат с претензионным названием Jetson One, Да не просто выпустившей, но и наглядно показавшей, как этот самый аппарат совершает полет с летчиком. И, как несложно догадаться, на месте летчика будете вы. Ведь управляющего компании, Томаша Патана, не назовешь воздушным асом, но посмотрите с какой изящностью он управляется с изобретением. Словно это банальнейший бензиновый автомобиль.

реклама

Но все удивлялки заканчиваются, лишь стоит окунуться в технические характеристики воздушного судна: одноместный коптер с более чем скромным временем полета (треть часа) и скоростью, не превышающей 100 км\ч - не этого все мы ждали. Да и грузоподъемность до неприличия мала: лишь вес "оператора". И, конечно же, нет никакого автопилота.





Конечно, вовлекающая демонстрация удивляет и вызывает охи-ахи, но вот когда дойдет до применения в обычной жизни сего девайса или вообще дойдет - вопрос совершенно непраздный. Хорошо и весело летать по сельским просторам, как и происходит на видео, но гораздо тяжелей сделать это в тесных рамках городских джунглей, где цена ошибки пилота крайне высока. Так что да, революционных прорывных шагов в малой авиации пока не видно.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



