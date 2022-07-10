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Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное

Есть ли смысл "экономить", устанавливая куда можно и куда нельзя солнечные панели и их аналоги на примере усредненного климата в России.
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   Извините, но у меня подгорело от некоторых комментаторов, и я решил дать развернутый ответ, почему зеленая энергетика в виде частного случая с солнечными панелями на службе обычного населения - это не способ сэкономить на "дармовой" солнечной энергии, а раскрученный лохотрон, рассчитанный на современных энтузиастов модного нынче экологически чистого способа добычи электроэнергии "из воздуха".

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   Общая идея и принципы солнечных панелей понятны: покупаешь эти продвинутые инструменты "изъятия" тепловой энергии из солнечных лучей и успешно конвертируешь в электроэнергию "из розетки". Ну а че, тяга к халяве - наш национальный вид спорта. К тому же, это очень модно, добывать электричество таким способом, а не красть у какого-нибудь ОблЭнерго в глухомани. 

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Источник фото: яплакал

   Ну а теперь "нюансы": дабы повысить эффективность системы, нужно дополнительно установить устройство слежения за солнцем, естественно, не обойтись без инверторов, аккумуляторов, и это далеко не все. Не забываем, что с каждым годом наше "зеленое" счастье деградирует, следовательно снижается количество полезной работы, то есть добытой энергии. И факт, что ваши панели проработают 15 лет условного срока службы (а аккумуляторы "дохнут" дохнут гораздо быстрее: каких-то 3-4 года) этих "космических технологий", как говорится, далеко не факт. Ниже я приведу примерные затраты "добычи" электричества.

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Примерная стоимость солнечного "счастья"


В средней полосе России срок окупаемости такого счастья - никогда. Да и южнее тоже. Вот пример количества солнечных дней в различных городах: Москва в среднем 60 дней, Париж 120 дней, Берлин 110 дней. Конкретно мой город:

Количество солнечных дней в родном городе 

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Число солнечных дней в моем городе N

   Грубо говоря, такая система у меня будет бездействовать более полугода. Какой смысл так заморачиваться, если банально "свет" в розетке дешевле. Вот еще короткие выдержки: один испанец из солнечного Аликанте подсчитал окупаемость в своем раю - и по его словам на это потребуется шесть лет. Но где Аликанте и какой-нибудь Воронеж, вопрос конечно же риторический. У нас же еще есть снегопады и обильные осадки летом, сколько сгниет панелей после таких атмосферных испытаний - вопрос к сожалению, тоже не очень праздный. 

  Ну и вернемся опять к нашим реалиям, пересказываю опыт пользователя Lomonosoff с яплакал: 

Защищал диплом по этому делу несколько лет назад. Ради этого специально купил панель, акб, контроллер. Собрал для эксперимента солнечную электростанцию в миниатюре. Мощность системы 150Вт. Нагрузка - светодиодные светильники двора, хозпостроек и круглосуточно работающий радиоприемник.

Эксперимент длился 2 года. Снимал показания контроллера, записывал в тетрадь, делал некоторые подсчеты и выводы.
Главный вопрос комиссии был таким: -выгодная ли солнечная электростанция в РФ? Ответил что не выгодна.

Мои выводы. Система деградирует на 7% в год. Т.е. через 10 лет она будет выдавать всего 30% от заявленной мощности. Система не успеет окупиться в связи с невысокой стоимостью электроэнергии в РФ.

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Подытожим:

Минусы следующие:

  1. Цена всего комплекта, то есть это не только сами батареи, но и АКБ, инверторы, крепления, проводка.
  2. Как ни крути, но все это хозяйство надо обслуживать. Регулярно чистить и мыть, а зимой укрывать.
  3. Ненадежность. Как долго прослужит одна панель или все "хозяйство" в комплексе, ответ точный никто не даст
  4. Соответственно очень быстрый износ. Выше в цитате был указан процент деградации за год. На условном юге это 7%.
  5. Сроки окупаемости стремятся к бесконечности.

Плюсы: бывают такие случаи, что подключение к централизованной "раздаче" электроэнергии невозможно или же вылетает в копеечку. В каком-нибудь глухом ауле и не менее глухой тайге, например. Тогда солнечные панели - ваш вариант, либо если государство возьмет и начнет выдавать дотации пользователям таких девайсов и устраивать преференции.


   Подытожим: жили бы мы где-нибудь в условном Техасе или Австралии, возможно бы наше мероприятие окупилось (хотя частые блекауты и обычные коллапсы в работе "солнечных" сетей служат отличным примером ложности такого утверждения), например, в Германии владельцев таких панелей дотирует государство, у нас же, при малом количестве солнечных дней и агрессивной природе, решение использовать солнечные панели является крайне рискованным. И лишь те, кому некуда девать полновесные рубли, могут без боязни играться в илонов наших масков.


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солнечная энергия солнечная панель зеленая энергетика современный лохотрон
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