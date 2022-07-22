Биткоин, Ethereum и прости Господи: Buzcoin. Все эти цифровые активы, которые у всех на слуху. Но как известно, любые инвестиции могут стать очень рискованными. И вот об этих рисках и расскажет эксперт Ани Асланян

Ани Асланян, представившиеся создателем и основателем целевого канала по работе с цифровыми активами, поделилась своим экспертным мнением электронному изданию InScience.News, по поводу "потенциальных уязвимостей" взаимодействия с такими нынче модными для инвесторов цифровыми валютами как Биткоин, Ethereum и прочими Бузкоинами (Провалившаяся валюта Ольги Бузовой).

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Разумеется, потеря денежных средств - крайне нежелательный результат потенциального инвестирования в подобный "инвестиционный портфель". Поэтому собеседница назвала две самых главных опасности подобного рода деятельности. Самой главной угрозой, которую мы наблюдаем прямо сейчас, является падение стоимости Биткоина и Эфира, в силу ряда причин, следствие чего "капитализация" этих валют уменьшилась на значительный порядок. И тот, кто торопился либо не обладал необходимым багажом знаний и навыков перед инвестированием и взаимодействием с данными валютами - крупно прогорел при покупке или продаже. К этому числу относятся как майнеры, так и криптоинвесторы.

Вторая опасность заключается в доверии к продавцу, анонимность которого может вызвать ряд проблем и желание подобного рода торгаша смошенничать. Для предотвращения таких случаев генеральный прокурор РФ внес предложение об изменении и соответствии законов для более лучшей защиты пострадавших граждан от подобного рода деятельности. Для спасения от таких теневых дельцов правоохранительные органы должны шагать в ногу со временем и более тесно "кооперироваться" с цифровыми биржами и их владельцами. Тогда мошенникам и их пособникам будет более трудно, а главное - более опасно наносить доверчивым инвесторам финансовый урон.

Так как и по сей день крипторынок - сфера достаточно новая, и вместе с тем не перестает бурно расти и изменяться, государству трудно подстроиться под текущие реалии и следить за ситуацией.

И вот свежие новости: уже прошли первые торги и сделки по работе с цифровыми активами в нашей стране. Пример такого вида деятельности может служить работа биржи "Атомайз". Даже известны участники первой сделки: это "ДжиПиЭф Инвестментс" и Росбанк.

И от себя: госпожа Асланян не открыла нам Америку, назвав сложную предсказуемость (впрочем, как и колебания цен на другие активы) и недобросовестных продавцов, как основные причины боязни вкладываться во взаимодействие с цифровыми активами нового времени.





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