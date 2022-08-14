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Прошло долгих четыре года, когда народ стал потихоньку забывать то ли откровенный стеб, то ли откровенный фарс над довольно-таки простецким сюжетом о житье-бытье внеземных странников, единственным достойным занятием которых является охота на опасную дичь. Да-да, это я о шаблонном сюжете каждого "Хищника". Но так как "The Predator" 2018 года по финансовым показателям вполне был успешен и прибылен, то решено было снять очередное продолжение. Но уже с оглядкой на текущую политическую ситуацию. Теперь обошлось без синдрома дауна. А вот подробности новых внедряемых трендов вы поймете позднее, а пока можете насладиться красочным трейлером:

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Сюжет как он есть

События разворачиваются в недалеком прошлом, где ключевой персонаж - девушка, имеющая желание стать воином, а не провести остаток дней своих в роли типичной индейской женщины. Но против устоявшихся обычаев и традиций не попрешь, и коротать свои несчастливые деньги и дальше, но на горизонте появился он - опасный "Хищник". А теперь сами додумайте кто в финале превратится в добычу...

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Плюсы фильма охотника на дичь или когда дичь - охотник



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Как я не копался как я не старался, но больше одного достоинства мне найти не удалось. Можно обвинить меня в излишней предвзятости к заштампованной донельзя истории, но факт остается фактом: кроме финальной битвы и соответствующей ей атмосферы у фильма нет "побед". Кроме вышеозначенной картинки. Итак, поговорим о ней.









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Битва или сражение - неважно, важно что локация посреди выжженной до тла прогалины: то самое место, которое лучше всего характеризует туман безысходности, с условием если ты не главная героиня. И все твои деяния пойдут прахом - ведь ты обычный статист, а она - богиня смерти, и довольно-таки нетрудно догадаться кого принесут в жертву грозному богу охоты - непобедимому Хищнику. Кстати о нем: пускай его и показывали до финального столкновения, сильно он не запомнился, даже несмотря на этакий внешний "рестайлинг": да, нацепили костяную маску, оснастив последнюю высокотехнологичной подсветкой цели, да, вооружили иноземным щитом, останавливающим пули и вооружили вместо плазменной пушки каким-то многозарядным ручным луком - все это не то, способное перевернуть мое мнение, и внести обновленный наряд хищника в достоинства фильма. Но продолжим. Вот что действительно цепляет, так это ловкость, с какой новоявленная мстительница оскверняет супернавыки хищника-жертвы.









Минусы сказки для пятилетних принцесс или почему все мужики - сво

Сильная и независимая. Да. Без этого никак в сегодняшнем жестоком мире, где по глупому недоразумению продолжают править бал мужики, без разницы какого оттенка у них кожа. Вот в фильме этому правилу следуют строго, плохие все представители противоположного женскому пола, даже специально не написал сильная половина человечества, ведь все эти мужики из фильма - ни на что не годны: хищник их "имеет и в хвост и в гриву", разве что есть отдельная привилегия у то ли брата, то ли молодого человека главной героини - он умрет позже других, все потому что он индеец...

Мотивация. Здесь ворох проблем. В первом фильме Датч, в лице Арнольда Шварнегера, пытался просто выжить. Во втором фильме, бравый лейтенант пытался наказать за массовые убийства пусть преступников, но таких же граждан США, как и он сам - оголтелого инопланетного убивца. А вот тут в этом фильме все гораздо печальней и курьезней: знаете, по какой причине женщина пылает праведным гневом к недружелюбному пришельцу. Вы засмеетесь - он лишь ступенька в ее инициации на роль воина. Всего-то. А уж когда у женщины есть цель, то держитесь не только земные, ни на что не способные мужчинки, но и их космические ловкие собратья...









История. Выше мы уже поняли какая цель у нашей героини. Но почему она хочет стать воином, а не скажем, хотя бы заслуженным медиком или животноводом своего племени. А вот фиг, просто хочет быть и все. Над ней не издевались, ее не гнобили. Но надо доказать, что она мужик круче чем сами индейцы-охотники.

Многочисленные ляпы. Таабе, брат главной героини, несет пещерную львицу, словно мешок с елочными игрушками: ни тебе капелек пота ни подкашивающихся ног - ведь вес убитого хищника должен составлять больше 100 килограмм, но худощавый индеец видимо носил на стройке пирамид Майя и не такие веса. Его надо бы проверить на мельдоний. Собака главной героини, что твой волк из известной русской сказки, как-то умудрилась попасть хвостом в капкан, сам же хищник покорно ждал, когда милая индейка замотает его веревкой, как заматывал Шурик в куски линолеума дебошира Федю. Ну а про способность свалить двухсоткилограммового хищника пятидесяти килограммовой дюймовочке - это отдельная песня, ведь ранее хищник смог поднять без проблем тушу медведя Гризли, так что, видимо, удивляться не стоИт, что и девочка "легко кладет" на обе лопатки звездного громилу.

Низкий бюджет. Это видно сразу. Во-первых, об этом говорит стандартный хронометраж фильма (я ожидал не менее двух часов), во-вторых, до второй половины фильма ничего не происходит, лишь опосля этого временного кода что-то начинает происходить хотя бы потихоньку, в-третьих, выпуск фильма сразу на стриминговой Hulu платформе дополняет общий сложившийся пазл.









Итого или всем сорокам по серьгам

Был бы я каким-нибудь трансгендером-феминистом или проще говоря, активистом-самокатчиком - этот фильм бы мне безоговорочно зашел. Ведь он в очередной стопятьсотый раз разжевал, не важно что ты хочешь и зачем это хочешь, важна лишь твоя гендерная роль, и, дабы ты не забывал этот нарратив, назойливое напоминание об этом идет красной строкой через весь фильм в любой сцене. Ведь твои желания по определению - чисты, даже если ты ставишь целью убийство, ведь твои амбиции - самое важное. Если вам смешно это читать, вспомните, чем руководствовались герои первых трех частей франшизы, а они, как и большинство людей, просто пытались выжить, противопоставив себя внеземной бестии, здесь же мадам просто решила стать "владычицей морской" ради приколу и ничего ее не остановит - даже тот самый инопланетный охотник. И вот вокруг этой цели сюжет всего фильма и танцует. Поэтому сопереживать главной героине нет никакого смысла, единственно кого жалко искренне, так это ее родного брата - ведь если бы не мечты главной героини, "перегорелой каши" с многочисленными смертями между прочим жителей ее родного племени и не было бы...



