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До очередной финальной трилогии Форсажа (что, опять трилогия?) придется подождать минимум один год, а душа требует уже сейчас задорных яростных погонь, и куда тут деться бедному Голливуду? Надо быстро удовлетворить срочные потребности зрителей и выпустить что-нибудь этакое такое драйвовое, и пусть в роли легендарной оранжевой Toyota Supra (вторая машинка Брайана из Форсажа) будет машина скорой помощи, но так как это Голливуд, мы вынуждены "поверить", что на 5-ти тонной машине можно выдавать такие же пируэты как и на заряженном спорткаре...

Итак, о чем фильм? Как я и писал в анонсе, ветеран войны в Афганистане крайне нуждается в деньгах: его жене нужна срочная операция, а денег вестимо в карманах — нет! А где взять? У белого братца! И это не фигурально: наш герой — заслуженный Афроамериканец, но с бледнолицым братом в родстве, который (белый брат в смысле (в исполнении Джейкоба Джилленхола)) владеет не очень законопослушной профессией "наследственный грабитель банков"...

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Достоинства

Погоня и экшен. Ради чего собственно этот фильм и был выбран для просмотра. И сразу к режиссеру. Чай — Майкл Бей, это не ноунейм без богатого режиссерского бэкграунда, хотя со мной многие любители авторского кино и того же арт-хауса, могут поспорить о "ценности" Бэя как заслуженного режиссера, но все-таки Майкл Бэй — это Майкл Бэй! Кто не смотрел "Плохих парней", "Перл-Харбор", "Скалу", "Армагеддон" и прочие Трансформеры? И да, погонь по длительности здесь, куда больше, чем в любом из фильмов франшизы Форсажей, а еще, что немаловажно, — погоня происходит белым-белым днем, что одно из неоспоримых достоинств кинофильма; кому охота вглядываться во мглу ночную, где преобладают крупные оператоские планы догонялок? Тот же свежий Бэтмен, отличный тому антипример, как автомобильные погони снимать не надо, про Форсажи 4,6,7 "во тьме" я вообще молчу... И отдельное спасибо за сцену атаки полицейского кордона машинкой с миниганом; хотя конечно же, эта любовь к миниганам в любом высокобюджетном голливудском продукте уже начинает вызывать оскомину...

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Второй плюс — это наличие в касте Джейкоба Джилленхола. И это не только я говорю, это говорят и критики! Джейкоб Джилленхол с его живыми эмоциями, пластичным лицом и конечно же неподражаемой актерской игрой — отличная находка каст-продюсера, ведь наличие такого бриллианта в актерской обойме, "ставит" плашку: "рекомендуется к просмотру" . Ах да, смотреть / не смотреть, лучше всего выбирать не с помощью комментариев пользователей трекеров и кинопоиска, а с помощью трейлера к фильму, именно там зажигает герой Джейкоба. Там сразу заметны и актерская харизма, и обаяние этого лицедея! И переходя к полнометражке: даже экшен при наличии в кадре Джейкоба — отходит на второй план! Любая сцена, любой диалог с участием "Дэнни" в фильме, вызывает неподдельный интерес, чего не скажешь о других действующих лицах. Хотя по правде говоря, актерская игра Джилленхола пусть и бесподобна, его персонаж как основная действующая фигура — пустоват и слабенько раскрыт...

Недостатки

Большинство из нас знает такую народную мудрость: "и рыбку скушать, и на лошадке покататься!" Что тут говорить о втором главном герое в исполнении Яхья Абдулы-Матина II. Тебе (речь идет о Уильяме Шарпе — персонаже Яхьи) нужны деньги, и не к тебе пришел брат с мольбами о помощи, а все наоборот: ты пришел к нему! Тогда будь добр исполнять все приказания! Но так как новое время диктует новую моду (больше я не нахожу логичных причин), "братская любовь" и былые заслуги напрочь забываются и отбрасываются в сторону, для того чтобы выручить первый раз увиденного и тобой же подстреленного копа и спасти такую же первую встречную медсестру. И тут возникает законный вопрос: ГДЕ логика и какое-то чувство братского локтя и долга? А нет тут этого! Зато очередной белый мужик показан злым жестоким животным, и главный здесь аргумент такой: все это потому что этот мужик — белый, а второй герой, — лапонька по очевидным же причинам! А цели темнокожего героя, как участника в "ограблении века", вполне себе самые благородные! И да, во время погони другие участники движения и другие же копы нифига "не страдают" от твоих действий, мой сарказм...

Актерская игра. Кстати, если кто не узнал, нового "Морфеуса" в новой же матрице сыграл Яхья Абдула-Матин, и пускай у него не было такой зашкаливающей харизмы как у Лоуренса Фишборна, в роли лидера сопротивления машинам матрицы он смотрелся органично, чего не скажешь о его роли в текущем фильме. Такое пресное скучное лицо и такая слабая актерская игра, отнюдь не добавляет очков к зрительским симпатиям и интересу к просмотру, а главное — сопереживания его персонажу. Я, если честно, по фильму больше "болел" за "Денни", сыгранного Джейкобом Джилленхолом, ведь у персонажа Джейкоба были некие принципы, которые он жестко отстаивал! Но видимо чтобы Яхье не было скучно одному, к нему в компанию присоединилась смазливая "медсестра" Эйса Гонсалес, которая в пылу съемок иногда "забывает", что она, как бы жертва, и ее жизни угрожает неиллюзорная опасность! А она с покерфейсом и пушкой, приставленной к своему виску, хладнокровно спорит с преступником... Словно бравая воительница Зена решила "реинкарнировать" в теле фельдшера, не иначе!

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И куда же деться от "модной" повестки? Белые цисгендерные мужики — показаны сплошь моральными уродами либо же безликими личностями, а ребята другого цвета кожи — строго наоборот! Кстати, если кто-то не слишком нетолерантен, в фильме наличествуют "голубые" персонажи, к слову они же тут — сугубо положительные, но по чесноку, кроме гендерной нестандартной ориентации — придраться к персонажу Кейры О'Доннелла не получится, ибо присутствует как актерская игра, так и сюжетная важность как персонажа.

Итоги

Современная повестка портит все в этом фильме, и конечно же никуда не делась невыразительная актерская игра одного из главных персонажей (а точнее — двух ), ну и да, как же без "достоверности"? Два часа "возить" чуть ли не всю полицию ЛА на трудноприспособленной для погонь Скорой — это ли не отличительный признак Форсажей? Что до достоинств фильма, если вы поклонник Джейкоба Джилленхола и его актерской игры, а также обожаете погони и экшен, то именно этот фильм — ВАШ! А вот для меня финальная сцена все испортила, и при всех заслугах такое кино — это только два балла и смотреть — категорически воспрещается...