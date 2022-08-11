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По волнам моей памяти: жестко и жестоко накажем злодеев вместе с Manhunt

Она была культовой тогда, она осталась культовой и сейчас. Были жалкие попытки повторить успех Охотника на человека, но никто так и не смог приблизиться по успеху и узнаваемости к классическому стелс-экшену от знаментой Rockstar Games
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   Иногда бывает день не задался: то ли на работе сумасшедший начальник вытрепал и без того натянутые, как струна нервы или же дома полна "горница" домашних тиранов и энергетических вампиров, но вот хочется хоть куда-нибудь или на ком-нибудь выплеснуть свою еле сдерживаемую агрессию, и лучше, конечно же, сделать это в виртуальном пространстве на какого-нибудь бездушного NPC. Ведь сами понимаете, в Россиюшке живут самые спокойные и нежные людишки, которых ни в коем случае не нужно "беспокоить". Так как это проще всего сделать, не выходя за рамки приличий и естественно, самое главное - нашего сурового, но справедливого закона джунглей, есть ответ - поиграть в компьютерные игрушки, которые по мнению британских ученых, способны нам дать кусочек кратковременного человеческого счастья. 

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Источник фото: Aif.ru

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   Разумеется, из заголовка будет ясно, что речь пойдет о знаменитом "Охотнике на человека", в англоязычном мире более известном под своим именем как Manhunt. Та самая знаменитая игрушка, в свое время перевернувшая наше сознание в рамках виртуальной внутриигровой агрессии. Ведь одно дело, когда ты весь из себя такой Solid Snake и борешься против козней мирового зла в лице Big Boss'a и его приспешников, и совсем другое дело, когда ты обычный преступник, осужденный за дело, но вынужденный бороться только лишь за свою жалкую жизнь против извращенца-режиссера и его кровавых миньонов. Думаю все почувствовали разницу, и да, сочувствие вызывает оба персонажа, даже ввиду их противоположных полюсов человеческих ценностей. 

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Источник фото: deviantart.com

   

Сюжет

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Джеймс Эрл Кэш вел не очень праведную жизнь, судить об этом можно после смертного приговора, вынесенного "герою" в мрачных декорациях каменных джунглей городка Карцер-Сити. Но внезапная амнистия в лице полусумасшедшего режиссера Лайонела Старквейзера пришла на выручку. И, как водится, свою свободу нужно "отработать". Иначе Кэш вернется туда, куда и должен был отправиться первоначально после "казни".

   "Отработка" заключается в разного рода "дезинфекции" ночных улиц и районов Карцер-Сити от охотников, "шестерок" Старквейзера, имеющих единственную цель - убить нашего персонажа. Но постепенно, шаг за шагом, охотников становится все меньше, а желание Кэша поквитаться за "второй шанс" - все больше. И кому-то придется перестать снимать плохое кино...


Источник фото: hdwallpaperim.com

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 Почему Manhunt - это круто

   Во-первых, никогда ранее компьютерная жестокость не была столь "объективизованна", как бы сейчас воскликнули современные феминистки. Насилие стало не просто обычным элементом, а каким-то явным фетишем игры, по неслучайному стечению обстоятельств давшему свое имя одному из уровней сложности, который, опять же, по недоразумению, якобы, считается легким уровнем. Дабы еще углубиться в тему, степень наказания можно "варьировать": от простого удушения мотком грязной проволоки до бесчеловечного обезглавливания тем же инструментом бытового назначения. Но и тут возможны "варианты": ведь противника можно убить и без легендарных казней, просто встретившись в тесных закоулках "глаза в глаза", но есть нюанс: дабы игрок включал мозги, шансов поквитаться с головорезами один на один есть, а вот если противников двое, то в случае отсутствия огнестрела - у вас нет ни единого шанса. Поэтому простым нахрапом даже начальные уровни пройти невозможно. А вот самая мякотка начинается, когда охотнички вооружаются автоматическим оружием...

   Во-вторых, уровней сложности всего два, но каковы, как говорится, существенные различия между ними. Худо-бедно на уровне "фетиш" игру закончить можно, ведь для успешного прохождения вам здорово помогает виртуальная карта расположения отморозков, дополнительная помощь этого компьютерного элемента геймплея   заключается в способности "видеть", куда направлен взгляд накачанных нелюдей, поэтому подойти сзади и дать чем-нибудь тяжеленьким по голове - не слишком сложная задача. А вот на уровне "хардкор" ваша ошибка может стать фатальной: ведь пули тут пусть и не убивают с первого раза, но пару-тройку попаданий отправят вас к началу чекпоинта.


Источник фото: galeri.uludagsozluk.com


 В-третьих, как еще заинтересовать игрока стараться не просто пройти игру, но, так сказать, проникнуться "процессом" "на всю голову". Способ был найден самый есть что простой: скорость прохождения плюс определенное количество зверских казней - вот залог "качественного прохождения". И как плюшка, разработчики за такое упорство и настойчивость дают игроку бонусы. Такие, как открытие различных художественных артов, посвященных игре, так и бонусных уровней, каждый из которых имеет свою изюминку и неповторимый дух. Смак в чистом виде, я тебе говорю...

   В-четвертых, сама история или же попросту - сюжетка. От откровенно халтурного второго мэнханта, где главный движитель сюжета - откровенно скучная идея раздвоения личности антагониста-протагониста, которому ты переживаешь лишь до момента финальных титров, до несравненно больше вдохновляющей на эмоции и эмпатию истории Кэша. Пусть он и убийца и закоренелый преступник, но то, через что он прошел во время игровых уровней и событий, вызывает душевную поддержку. А что, как ни это, характеризует "жизненность" творящиеся у нас на глазах экранной жизни персонажа.

   В-пятых, проверка временем. Уже на момент выхода "на экраны" консолей и персональных компьютеров игра имела статус легендарной, даже вопреки имевшей репутацию продукта с устаревшей графикой эпохи GTA: San Andreas. Но все это неважно, когда в первого Manhunt'а продолжают играть и поныне. Вряд ли в сырой и не запоминающийся продукт с условно несовременной графикой будут играть сегодняшние геймеры. И только вдумайтесь, даже сейчас к игрушке выходят всевозможные улучшения и патчи от обычных энтузиастов.


Босс игры - Хрюшка. Источник фото: deviantart.com


Но не все так "радужно", причины

 Игра не для новичков. Абсолютно. Не получится "пить апельсиновый сок у себя в квартале", одним глазком смотря в экран, а другим занимаясь перепиской в мессенджере. Сохранения как в типичной консольной игрушке в определенном точке-чекпоинте, стилизованном в виде памятника "старине" VHS-кассете. К тому же, каждый закоулок с болеутоляющим (местный внутриигровой аналог аптечки) попадается слишком редко, и буквально, каждая ампула с заветным анальгетиком - на вес золота. Почти то же самое можно сказать и про оружейные патроны. Стрелять "зажимом", ака Джон Рембо не получится. Мало того, что убивать лучше в спину, а еще лучше - в голову, дабы вас не убили ответным огнем, "пошарив" по карманам совершенно не невинно убиенным, вы обнаружите лишь одну обойму драгоценных пуль, а если дело касается автоматического оружия, даже такого "подарка" не будет. Десять патронов при обойме в 30 штук - вот и весь ваш багаж дропа. Поэтому вплоть до самого финального босса вынуждены экономить драгоценный ресурс.  



Источник фото: deviantart.com


   Как ни старались разработчики прилизать игру, борясь с багами, игра не обошлась без ключевых глюков, благодаря которым игра безбожно зависает и некоторые уровни невозможно завершить. Как такое возможно в игре от всемирно известной игровой компании, сложно сказать, но патч, устраняющий серьезные недостатки был официально выпущен чуть ли не спустя 15 лет. Да и чего греха таить, игра не поддерживала нынче устаревшее HD-разрешение текстур. 

    Геймеры были недовольны, но не я, по причине резко меняющиеся "механики" прохождения игры. Когда персонаж уже вошел во вкус отрубания "лишних" конечностей, внезапно все враги переходят на огнестрел и ты вместе с ними соответственно. Да, найти какой-нибудь осколок стекла или моток проволоки - не проблема, но весь кайф улетучивается, так как можно нарваться на пулю супротивника. И уже просто так с "битой" или "серпом" не побегаешь. А ведь так хочется.


Источник фото: galeri.uludagsozluk.com


 Кровавые итоги

   Пускай пока сторонники гуманизма и прочих измов постоят в сторонке, но мало кто попытается возразить, появление "Охотника на людей" встряхнуло как игровую индустрию, так и геймерское сообщество. Все стали спорить о допустимости проникновения такой откровенной жестокости по ту сторону экрана. Одно дело, пиксельный Марио, "наказывающий" огненными шарами черепашек, другое дело, жестоко до неприличия убивающий персонаж, с вполне себе натурализованными элементами отхода в мира иной своих врагов. Мало кто останется равнодушным и обязательно займет чью-то диаметрально противоположную сторону. И, как бы забыв указать очередной плюс игры, буквально любой "босс" оказался запоминающиеся и по своему ненавидим за свои "проказы" и откровенное глумление над нашим горячо любимым персонажем: от странного кролика из "страны чудес" до безжалостного главы наемников, которого так и не спасла хорошо вышколенная армия наемников. Ну а про антагониста Старквезера я вообще молчу. Получил заслуженную "роль" в собственном фильме. И не надо спрашивать, что сейчас я собираюсь сделать, а буду я совершать повторное прохождение полюбившихся уровней на сложности "hardcore", дабы неповадно было обижать Кэша ;)



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rockstar games игра стелс-экшен manhunt ретро-гейминг
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