Иррациональный страх общества о вреде компьютерных игр - необоснован и надуман. Очередное мнение очередных Британских ученых.

О сколько же копий сломано о якобы непоправимом уроне компьютерных игр для нормальной человеческой психики. От публичного сжигания дисков с нашумевшим стелс-экшеном "Manhunt" (охота на человека) до еще более популярной и знаменитой от той же Rockstar Games - серии GTA, которую попросту запрещали продавать, и о боги, пытались запретить разработку будущих частей. Да, даже наши закостенелые законодатели захотели поиграть в ту же "игру", о господине Милонове даже не надо рассказывать и напоминать. Но когда страсти поутихли, некие ученые с берегов Туманного Альбиона решили провести очередной эксперимент и вот что из этого вышло, мы прочитаем ниже.

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Скучающие долгими дождливыми вечерами ученые Оксфорда решили "пораскинуть мозгами" и исследовать действительно что-то "важное", а именно - провести повторную проверку своего же более раннего эксперимента, заключавшегося в опросе заядлых геймеров по поводу "ощущения личного счастья".









Но подойти к новому старому эксперименту в более заметном масштабе. Для этого дЕльца ученые мужи обратились за помощью к разработчикам известных онлайн-видеоигр. И нужно отдать должное экспериментаторам, было выбрано большее количество "игровых фанатов" (по заверениям Оксфордского Интернет-института было опрошено порядка 40000 игроков) как и количество игровых жанров.









Вот некоторые из игр, по которым проводилось исследование: New Horizons (симулятор жизни, наподобие классического Симс), Forza Horizon 4 (аркадный автосимулятор), Apex Legends (шутер с элементами королевской битвы), The Crew 2 (автомобильные гонки). Не трудно догадаться, что все эти игры имеют абсолютно различную игровую механику, как и геймплей. И вот всю эту разношерстную игровую публику, просиживающую "сутками" за различными стрелялками, машинками и "компьютерной жизнью", попросили выставить оценки по трем пунктам: "социализация", "умение и образованность ", "волевые усилия".









После того, как опрошенные высказались, был проведен углубленный анализ реплик и информационных посылов респондентов, на удивление, а для кого наоборот, не стало сюрпризом, проведенное время во вселенной компьютерных игр совершенно никак не повлияло на психическое и эмоциональное самочувствие конкретного индивида. И дабы избежать злокозненной ошибки, учитывалось множество факторов: от количества часов, проведенных за игровой сессией до сольных прохождений или уже многопользовательских битв. Правда подлинного счастья,что увы, совсем не удивляет, компьютерные игры в жизнь геймеров не принесли. Сравнить это можно с эффектом употребления вкусненькой еды. Суть которого (эффекта в смысле) заключается в приятном затягивающем мероприятии и всего-то. После чего приятные образы и гурманское наслаждение быстро улетучиваются.

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