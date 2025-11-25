TNI: США проспали лидерство РФ в космической гонке и получили неприятный статус отстающих

Руководители «Роскосмоса» хотят отправить 4 основных блока, предназначенных для отечественной космической станции. Причем развертывание последних, состоится в ближайшие десять лет. И это не просто слова и громкие заявления, а буквально начало новой космической гонки, в чём уверен действующий участник редакционной коллегии американского издания The National Interest – Брэндон Вайхерт. И это событие должно стать сигналом для Вашингтона, что NASA теперь в роли отстающих.

Источник изображения: РГ

Автор публикации уверен, что проект предстоящей станции РФ прямо означает, что текущая космическая стратегия официальной Москвы видоизменилась: теперь в Кремле намерены добиться снижения зависимости от сотрудничества с глобальными партнерами, представляющими западный блок. Если у «Роскосмоса» всё получится, то Россия оставит себе возможность пилотируемых стартов в космос, буквально забывая про несовременную МКС, которой руководят Соединенные Штаты.

Немаловажным плюсом Вайхерт назвал большой угол орбитальной траектории российской станции, что буквально «чревато» углубленным уровнем наблюдения и проведением важных разведывательных миссий со стороны РФ. И это явно стратегическая победа Москвы. Так в РФ продолжают проектировать собственную орбитальную станцию, которая станет для Москвы «приемником» устаревающей МКС. А первый модуль будет отправлен в космос в декабре 2027-го. В течение же последующих пяти лет российские специалисты запустят ещё 5 модулей.

МКС. Источник изображения: fullhdoboi.ru

А мы отметим, что Международная космическая станция введенная в строй в 1998 году, по первоначальным планам должна была просуществовать всего 15 лет. Но в последующем её срок эксплуатации неоднократно продлевался. И сейчас станция должна служить сообществу земных ученых до 2030 года. Одновременно напомним, что российская космическая станция должна стать «модулем подскока» для полётов к Луне. Об этом рассказал действующий руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.