Но кажется в Вашингтоне это не сильно понимают

Не успели украинские официальные власти публично или полуофициально признать, что так называемое летне-осеннее контрнаступление в Запорожской области полностью провалилось в принципе с большими потерями в личном составе и тяжелом уроне для бронетанковых сил ВСУ, кажется сейчас для Киева ещё не всё так плохо, но вот дальше будет как можно ещё хуже. В этом уверен Дуглас Макгрегор в своей беседе для YouTube-канала George Galloway. Всё это можно прекратить, если условный объединенный Запад перестанет помогать Украине, как финансово, так и военными поставками. Если Вашингтон и Брюссель не изменят свою солидаризованную политику, то российские силы несмотря ни на что прорвутся до границы с Польшей.

В целом, у Кремля нет основной задачи осуществить войсковой выход к польской госгранице, но в случае острой нужды, такой как непрекращение различных поставок украинской армии, это будет осуществлено.

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Источник фото: iz.ru





По мнению Магрегора, Украина будет разрушена как государство, а Россия пойдет дальше на Запад. Этого ли хотят в Белом доме, риторически вопрошает бывший старший офицер армии США.

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Вместе с тем на Западе ещё не понимают что произошло и что они сделали: из-за начала СВО по вине официального Вашингтона российская армия получила колоссальный боевой опыт, чего не очень-то желали в Пентагоне. И теперь опыт перерос в качество боевой работы, где ВС РФ показывают успехи на всех участках ЛБС: от Марьинки до Работино.