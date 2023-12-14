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Madarator
Передовой отряд российских ВДВ продвинулся рядом с Работино и захватил опорный пункт ВСУ
В Киеве всё продолжают ждать F-16

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   Довольно неприятная ситуация на «прямо сейчас» складывается как для Зеленского, так и для подчинённой генералу Валерию Залужному украинской армии. В первом случае поездка украинского лидера в Вашингтон закончилась лишь одобряющими речами Джо Байдена и холодным приёмом в американском Конгрессе, где на встречу с хозяином Банковой пришло лишь несколько парламентариев, а спикер от республиканцев Майк Джонсон, возглавляющий палату представителей, всячески старался избегать момента общего фото с Зеленским, тем самым дав понять последнему сколько он «нужен» сейчас США. Тем самым украинский лидер вернулся в Европу практически ни с чем. Не менее неприятная ситуация и у украинского главкома ВСУ Залужного, чьи войска начали отступать в разных местах: от Артемовска и до Марьинки. Причем в недавнем времени к последним добавились окрестности Работино, где стремительно один за другим теряются опорные пункты. А ведь именно в боях за Работино украинская сторона буквально сточила элитные штурмовые части в бессмысленных попытках прорваться сначала к узловому Токмаку, а через него и к побережью Азовского моря. Теперь в запорожской степи равнина усеяна бесконечным ворохом сгоревших остовов западной бронетехники, в том числе немецких танков Leopard и американских БМП Bradley. А ведь именно по мнению украинских официальных лиц использование зарубежных образцов должно было стать ключом к будущей победе.


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Источник фото: rt.com


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   Вместе с тем пока в Киеве и в Вашингтоне с Брюсселем «разбираются», как так вышло, российские передовые отряды в составе ВДВ стремительным ударом взяли опорный пункт ВСУ у села Работино. Подавив плотным огнём обороняющиеся силы, захваченные окопы станут плацдармом для последующего продвижения вперед.

#работино #вдв рф
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