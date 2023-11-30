Вот тебе и микросхемы из стиральных машин и посудомойки

В свежей западной публикации известной германской газеты Welt особое внимание уделено обновленной версии российского барражирующего боеприпаса «Ланцет», который помимо высоких технологий, отличается так же мощной боевой начинкой, когда в компактном корпусе, напичканном самой современной электроникой, уместился умный тепловизионный модуль и режим так называемого ударного ядра, проникающего с одинаковой эффективностью, как через противокумулятивные решетки, так и без оных, пробивая основную защиту. В этом сегодняшним утром успел убедиться один из бортов очень дефицитной для украинской армии фронтовой авиации, когда в хоте скоординированных мероприятий разведки и налёта ударного дрона был уничтожен на защищённой площадке Су-25.





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Источник фото: ТГ-канал "Днепровский Рубеж"







Что примечательно, выбранные в качестве защитных слоев бетонные блоки и скопление автомобильных шин не смогли защитить дорогостоящий воздушный аппарат. А ведь от фронтовых позиций до воздушной гавани в Долгинцево в Днепропетровской области порядка 70+ километров.





Источник фото: ТГ-канал "Днепровский Рубеж"





Разумеется, этот эпизод (кстати не первый и не второй), произошедший в рамках СВО, не ускользнёт от внимания и последующей публикации в каком-нибудь ином западном издании, где уже вовсю признают, что российская БПЛА-отрасль переживает сильнейший бум в своем развитии, выпуская чуть ли не ежечасно что-то новое и до невозможности опасное. И помимо технологического рывка, когда малые дроны уже будут действовать вместе с многофункциональным истребителем-бомбардировщиком Су-57, появляется и вполне самостоятельный тяжелый ударный дрон С-70 Охотник, обладающий высокой ударной мощью, под которого уже формируются целые подразделения особо продвинутых операторов.





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Источник фото: topwar.ru