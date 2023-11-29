Будущее уже наступило – и оно будет приятным далеко не для каждого оппонента ВС РФ

Российских операторов дронов будут учить управлять не только лёгкими или стандартными барражирующими боеприпасами (такими как "Ланцет" или "BT-40 Владлен Tатарский") или многоразовыми беспилотными аппаратами разведывательного или РЭБ направлений (Орлан), а научат справляться с мощным норовом новейшего БПЛА тяжелого класса. Первым из таких учебных образцов будет тот самый C-70 «Охотник», уже отметившийся совместными полётами в роли ведомого с многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57. Теперь очередь дошла и до наземных специалистов, которым и доверят ударный беспилотник.





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Источник фото: aviationunion.ru





О специализированной программе, куда будут отбирать «элиту из элит» для владения крупногабаритным воздушным «хищником», рассказали в РИА Новости, когда сообщили об оперативной задаче поскорей сформировать целые подразделения, управляющие дроном-доминатором. В свою очередь, в Ростехе эту информацию подтвердили, где уточнили, что на фабрике ОАК формируется первая партия С-70, для которой будут подготавливать «наземных пилотов». Кроме того необходимо создать специально подобранные программы обучения: ведь управлять лёгким 5-килограммовым дроном и 20-тонным аппаратом за много-много денег – далеко не одно и тоже.

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С-70 «Охотник» относится к классу тяжелых ударных беспилотников, способных нести как бомбовое, так и ракетное типы вооружений. А для прорыва современной эшелонированной обороны, его внешнее покрытие состоит из поглощающего радиолокационные лучи материала, делающего воздушный аппарат предельно малозаметным для антенн-сканеров установок ПВО противника.