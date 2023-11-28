Роботизированные воздушные помощники значительно усилили наступательные возможности истребителя

Наличие небольших дронов-помощников, повышающих наступательные и разведывательные возможности истребителя пятого поколения Су-57, делают передовой воздушный аппарат ВКС РФ самым уникальным из числа всех самолетов на планете Земля. В этом нас убеждает редакционная коллегия зарубежного специализированного издания Military Watch.

По мнению военных экспертов, в результате кропотливой работы российских инженеров и конструкторов, многофункциональный истребитель-бомбардировщик получил малоразмерные БПЛА, выполняющие функции средств поддержки. Точно неизвестно, где будут размещены миниатюрные беспилотники, но как видят это военспециалисты западных стран, дроны можно будет подвесить на внешние кронштейны, либо спрятать «под капотом» – для повышения малозаметных свойств Су-57 разместить объекты во внутрифюзеляжном отсеке. Как только помощь «птичек» понадобится, они выпускаются сразу все или по одиночке, после чего пилот может назначить каждому дрону своё боевое задание.

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Су-57 и сопровождающий его С-70 "Охотник". Источник фото: russiandrone.ru







Один из самых главных секретов, который предстоит разгадать военным НАТО, какого типа дроны будут применяться: многоразового использования, или по примеру барражирующих боеприпасов, брать «билет в один конец» до потенциальной цели атаки, тем самым показывая максимальное расстояние, которые они могут пролететь.





Источник фото: iz.ru





Так же есть версия, что помимо ударных мини-БПЛА, Су-57 может применять и такие же небольшие дроны, подавляющие электронные блоки систем ПВО, обеспечивая своему ведущему (пилот в самолёте) «окно» для более точной атаки по усиленно защищаемому объекту.





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