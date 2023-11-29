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FA: РФ выигрывает технологическую гонку в БПЛА-строении у ВСУ и начинает доминировать на поле боя
"Русский медведь" вполне умеет и в технологичность и в массовость

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Просторы мировой Сети просто перенасыщены большим массивом видео, где дроны показывают тот самый «стахановский результат», из-за чего их так не любит противник. Но в России пошли дальше и показали то самое превосходство над украинской армией по части эффекта и массовости от применения ударных и дронов иных типов. Всё это оказалось предопределено заранее благодаря тому, что российским конструкторам и инженерам вероятно удалось достигнуть ощутимого преимущества в разработке, производстве и применении. С таким утверждением вышла публикация в германской Frankfurter Allgemeine.

   Так такая организация, как американский Институт изучения войны, получив возможность исследовать опубликованные видео, делает вполне обоснованный вывод, что у РФ получилось организовать тот самый «рой дронов», где бездушные воздушные аппараты обмениваются между собой данными в режиме реального времени. И всё это благодаря внедрению в эту разработку искусственного интеллекта. Причем здесь ИИ выполняет очень важную специфическую задачу — самостоятельно выявляет объекты для потенциального поражения и принимает так же в автономном режиме, уничтожать ли выявленную цель. Рой таких «злых птичек» называется отряд Z-53.

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   Между тем это признание не только независимых международных организаций, но и здравые выводы того самого оппонента российской армии в лице украинского главкома ВСУ Валерия Залужного, особо упомянувшего барражирующие боеприпасы, назвав по имени модель «Ланцет».


Тяжелый ударный БПЛА С-70 "Охотник". Источник фото:рен.тв


   И причем делается отдельный акцент в материале на том, что военная продукция ZALA теперь стала долетать туда, куда не могла попасть раньше ввиду меньшего запаса автономности. Взять и пролететь 50 километров, и поразить после на относительно безопасной воздушной гавани боевой МиГ-29, дорогого стоит. Из-за такого печального опыта официальный Киев требует не тянуть время, а серьёзно ужесточить санкции, так как в компонентах «Ланцетов» найдены модули иностранного производства.



   Между тем понятие «массовость» коснулось и таких воздушных аппаратов, как FPV-дроны. В российской армии их настолько много, что при операции в Авдеевке, такой БПЛА уже не охотится за скоплением украинских бойцов, а устраивает «охоту» и на одиночные цели. Подобная разновидность дронов недорога и вкупе с небольшими размерами, позволяет ВС РФ выигрывать «войну дронов». Как указывается в статье, у украинцев тоже есть такие «птички», но россияне на голову превосходят в таком немаловажном компоненте, как радиоэлектронная борьба, делая весомую часть украинских FPV-дронов бесполезными игрушками на поле боя.


"Герань" первого поколения. Источник фото: topwar.ru


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   Но и это ещё не всё — российская промышленность в условиях серьёзных санкций смогла построить целые «города дронов», где производство беспилотных аппаратов растёт невероятными темпами. Таким заводом можно назвать фабрику, расположенную в Алабуге.

#инопресса #z-53 #рой дронов #дроны с ии
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