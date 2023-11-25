А ведь Путин говорил, что тогда ещё даже и не начинали

Украинскую армию и без того преследует череда поражений на фронте в Авдеевке и провалы в поставках западных высокотехнологичных вооружений из-за пикета польских работников автотранспорта на польско-украинской границе. А теперь стало ещё хуже из-за нового варианта барражирующего боеприпаса "Ланцет", который стал тем самым суровым приговором для бойцов ВСУ на передовой. И что делать со ставшим брендом успеха российской армии в ходе СВО опасным дроном, украинское командование ума не приложит. О серьёзности угрозы ударного БПЛА решили напомнить в эфире канала федерального уровня ФРГ Welt во время выступления там обозревателя Кристофа Ваннера.

Со слов журналиста, то самое последнее поколение российские конструкторы называют "Изделие 53" — которое без помощи оператора находит подозрительные объекты, распознает их в плане пригодная цель для атаки или нет, после в полностью самостоятельном режиме принимает решение об уничтожении.

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Источник фото: radiosputnik.ru







Кроме функций выше, немецкий ведущий рассказал, что для этой "хищной птички" нет разницы, против кого бороться: выводить из строя тяжелую артиллерию или западные танки, либо в случае необходимости наносить поражение сгрудившейся группе украинских военнослужащих. Так же немецкий гражданин считает, что электронная оболочка воздушного аппарата в своей работе использует тот самый искусственный интеллект, передают в РИА Новости.

Предшественник передовой разработки назывался "Изделие 52" с классической для "Ланцета" компоновкой двух X-образных крыльев со способностью к вертикальному пикированию.

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Не стоят на месте по части прогресса и российские авиационные боеприпасы, получившие модули планирования и коррекции с реактивным двигателем, способным переместить тяжелую авиабомбу на рекордные 100 километров.