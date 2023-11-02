Пока весь мир наблюдает за противостоянием на Украине немецких Leopard 2, британских Challenger 2, а несколько позже возможно и американских танков Abrams против современных российских Т-90М "Прорыв", на портале 19FortyFive решили провести небольшой экскурс в военную историю нашей страны, и назвать свою версию топ-5 танков советского периода, способных восхищать искушенных в простых и в то же время гениальных инженерных решениях обычных любителей бронетехники и их дипломированных коллег из ОПК любой страны мира, где имеются свои богатые традиции танкостроения.





реклама





Знаменитый Т-34 "Снайпер". Источник фото: tankist-31.livejournal.com





реклама





Вне всякого сомнения, самым-самым, как по мнению ряда российских, а так же их иностранных экспертов, считается "рабочая лошадка" Второй мировой войны - средний танк Т-34, созданный под руководством харьковского конструктора Михаила Кошкина (который пожелав лично доказать и показать превосходные качества своего танка, как боевой машины, лично в качестве водителя, управляя танком в марте 1940-го, поехал на прием к Сталину в Москву). И действительно, этот титул весьма заслужен вплоть невероятных долей процента. Переживший множество ревизий и версий, произведенный просто в неисчислимом количестве, победивший максимальное количество танков оппонента и просто из-за значимой популярности в мире, Т-34 совершенно не понапрасну занимает верхнюю строчку своеобразного пьедестала. Именно он в свое время запустил ту самую революцию в мире танкостроения, задав моду на наклонное бронирование в 60 градусов. Даже немецкие конструкторы, спрятав свою гордость куда подальше, решились скопировать гениальное решение. Да и пушка в 76-мм "решала" на поле боя, выбивая такие массовые танки Германии, как T-III и T-IV до появления более тяжелых образцов.





ИС-2 в парке Патриот. Источник фото: parkpatriot.ru



реклама









Второе место. Тяжелый танк ИС-2, названный в честь генерального секретаря Иосифа Сталина, сыгравшего немалую роль в Победе на несостоявшимся "тысячелетним" Рейхом. Его ударная мощь оставляла не у дел самые лучшие танки Третьего Рейха - те самые "Пантеры". И он мог на равных бороться с такими же тяжелыми "Тиграми". Интересный факт - впервые в то время на обычный танк смонтировали 122-мм пушку (те же Пантера и Тигр обладали куда более слабыми стволами в 75-мм и 88-мм соответственно). А во время Берлинской операции эти "танки прорыва" показали на всё что способны, умело пробивая бреши в непревзойденной, как казалось самим бойцам Вермахта, городской обороне города миллионника. После ВОВ его удачная конструкция стала основой для целого ряда бронемашин послевоенного поколения. А сам танк серийно выпускался на протяжении 1943–1953 годов.





реклама





Т-55. Источник фото: google.com





Т-54 и Т-55. Украшение послевоенной Красной армии. Как вам такие колоссальные цифры производства, когда все версии и модификации, выпущенные непосредственно СССР, КНР и странами Варшавского договора, составили рекордные 100 тыс. единиц? И как в своё время Т-34 и ИС-2 стали флагманами по части заметных инноваций, так линейка Т-54\55 аналогично установила новую планку. Именно Т-55 мог похвастаться первой в мире системой противоатомной защиты, кроме того в модификации Т-55АД появились компоненты активной защиты. Что уж говорить, серийно выпускающийся начиная 1947-ым и заканчивая 1980-м годом, танк до сих пор в ограниченном количестве сражается даже сейчас во время спецоперации на Украине в качестве передвижной артиллерийской батареи. А в Румынии, несмотря на то, что танку очень-очень много лет, не списала их, а добавила в программу модернизации до пакета обновления TR-85m1 с улучшенной системой пожаротушения и стабилизированной танковой пушкой.





Т-62 со смонтированными противокумулятивными решетками. Источник фото: google.com







Т-62, как потомок танка "атомного прорыва" Т-55. Именно с этого момента концепция так называемого тяжелого танка изжила себя, где лишние тонны брони вовсе не гарантировали столь пропорционально повышаемой выживаемости на поле боя, перенасыщенной к тому времени "карманной" артиллерии в виде РПГ-7 и первого советского ПТРК "Шмель", продемонстрированного членам Политбюро в 1960 году. Поэтому относительная повышенная защищенность при небольшом для такого уровня бронирования весе, и более убойный калибр 115-мм гладкоствольной пушки и снарядам БОПС в сравнении с 100-мм предшественницей Д-10Т танка Т-55, делают его превосходной бронированной машиной. Правда недостаточная скорострельность была заметным минусом.





Т-72Б3 в версии 2014 года. Источник фото: Википедия





И наконец Т-72. Именно одним единственным выстрелом осколочно-фугасного действия из подобного рода машины был поражен немецкий Leopard 2A6 ВСУ на авдеевском направлении. Причем Т-72 начали выпускать в 1974 году, а германскую модификацию 2A6 в 2001 году. Получается на 30 лет танк старше, вывел из боя относительно современный тяжелый танк. Поэтому на 146% верно утверждение, что советская школа танкостроения во истину была передовой, а её конструкторские решения и инженерные разработки с некоторыми допущениями актуальны и сейчас. Тот же Т-72Б3М не даст соврать, оснащенный многоканальным прицелом ПНМ "Сосна-У" и 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5 с улучшенной баллистикой.









рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Из всего написанного, редакцией 19FortyFive сделан однозначный вывод - в СССР танки любили и обогатили мир военных изобретений целой плеядой превосходных боевых машин, способных осложнить жизнь любому оппоненту на поле боя. А богатые традиции позволят с уверенностью в будущее смотреть уже полноправным приемникам советского танкостроения - инженерам-конструкторам поколения нынешнего, придумавшего ту самую Армату.