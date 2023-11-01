Вот и верь после в этого в миф про "один из самых защищенных танков"

Как оказалось, ранее уничтоженный в районе Авдеевки украинский танк Leopard-2A6, как считалось ранее, был уничтожен не из ПТРК "Корнет", способный превратить любой современный танк в груду расплавленной стали, а из более "простого" варианта - танкового снаряда "устаревшего" Т-72. Причем напрасным оказалось усердие украинских инженеров укрепить якобы и без того "непробиваемую" защиту тяжелого ОБТ противокумулятивными решетками и иными кустарными решениями. Всё это в данной конкретной ситуации не помогло от слова совсем.





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Источник фото: google.com





Как оказалось, уверенно передвигающийся по одной из проселочных дорог продукт германской Rheinmetall AG, не ожидал, что в голой степи за ним помимо разведывательных дронов, наблюдает одинокий экипаж ещё советского Т-72, но оснащенного в ногу со временем прекрасными прицельными приспособлениями. Такая недооценка противника дорого аукнулась украинскому экипажу элитной 47-й бригады ВСУ "Магура".





Терминатор и Т-72. Источник фото: google.com







Близкий разрыв одного единственного выстрела осколочно-фугасного действия, выпущенный из гладкоствольной 125-мм пушки 2А46, посек один из топливных баков немецкой кошки. И этого хватило чтобы горючая смесь мгновенно вспыхнула. Украинские танкисты здраво рассудили, что ездить с пылающим "брюхом", пускай и бронированным - та ещё "безопасная" затея. После чего эвакуировались стремглав в поддержавший эвакуацию американский БМП M2А2 ODS-SA Bradley.

Таким образом опытным путем выяснилось, что немецкая машина может быть и хороша, но её защитные качества весьма переоценены. И шансов остаться целой даже после минуты танковой дуэли, не очень высоки. Даже если в качестве оппонента "старинный" танк ещё из эпохи Советского Союза.





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