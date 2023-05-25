Российские военнослужащие очень умело и грамотно применяет свои бронетанковые силы против ВСУ в зоне конфликта, а танковый парк ВС РФ на настоящий момент является той самой грозной силой, которая причиняет ощутимый ущерб украинской армии, информирует уважаемое американское издание Business Insider, ссылаясь в своих исследованиях на отчет Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании.
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Как пишет персонал, опубликовавший отчёт, русские смогли перестроиться и поменяли тактическое использование танковых маневренных групп. Изменения коснулись не только наступательных и активных действий, но и работы "от обороны".
Источник фото: rg.ru
Журналисты узнали, что войска России умудрились с большой пользой для себя обратить использование танков "старых ревизий", где последние (речь идёт о Т-55 и Т-62) используются в качестве САУ для поддержки действий более легко бронированной техники. И если сравнивать средние советские танки с САУ, то первые обладают мощной броней, гораздо лучше защищающей экипаж гусеничной машины от близких разрывов снарядов НАТО калибра 155-мм.
А если говорить о более современной технике, то те же Т-80БВ задействуются в качестве "ночных охотников", выходя на рейды в темное время суток для неожиданных атак на позиции ВСУ во время ротации личного состава последними. Причём огневая работа и подход к потенциальной цели для удара происходит в "ускоренном режиме", что позволяет российским танкам практически всегда уйти безнаказанными.
Источник фото: oblgazeta.ru
Так же россияне продвинулись и во внедрении актуальных тактических схем, благодаря использованию которых поиск и идентификация с последующим поражением русских гусеничных машин противотанковыми ракетами силами ВСУ весомо ухудшился. Теперь на российскую бронетехнику одеваются специальные теплоизоляционные и радиопоглощающие кожухи, заметно снижающие тепловую сигнатуру танка. В добавок к этому российские экипажи используют свои машины во время так называемого "теплового перехода", добиваясь выравнивания температуры внешнего контура своей техники с температурой окружающей среды, отмечено в исследовании.
А тем временем на неназванных полигонах украинские танкисты на британских ОБТ Challenger 2 обучаются преодолению защитных конструкций, известных как "зубы дракона".