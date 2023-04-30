Советский танк, разработанный в конце 40-ых годов, должен получить дополнительный пакет обновления TR-85m1

Румыния планирует закупить современные образцы западного танкостроения, такие как М1 Abrams, Leopard 2 и 2 Black Panther. Но из-за неспособности соизмерить желания с реальными возможностями, танкисты республики получат лишь модернизированные версии советского Т-55, правда получившего уже второй пакет обновлений. Речь идёт о доведении румынского ОБТ TR-85m1 до улучшенной версии.

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Местное министерство обороны дало старт программе обновления TR-85m1 нового образца тяжело бронированных машин ОБТ TR-85, в которых непринуждённо "угадывается" старый добрый Т-55. О том, что "пора" сделать основной румынский танк чуть более современным, заявил начальник управления бронетанковой техники румынской армии майор Сухан Йонут. И уже на следующий год планируется начать тестовую проверку обновлённых машин.





Источник фото: i.pinimg.com

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К настоящему моменту, то что закладывается в программу апгрейда TR-85m1, достоверно неизвестно, но по некоторым данным, условные "Т-55" получат улучшенную систему пожаротушения и стабилизацию танковой пушки. Кроме того, будут установлены более совершенные прицелы с интегрированным тепловизионным модулем и системами цифровой связи, способными объединить танковые отряды в "единый механизм" управляемый командованием. Всего у румынской армии имеется порядка 314 ОБТ TR-85m1 обладающих скромными боевыми возможностями. Из-за чего ВС республики считают наиболее слабыми в Европе по "танковой компоненте".