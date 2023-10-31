А в полку уничтоженных Леопардов прибыло

На полях российской спецоперации запылал ещё один танк Leopard, но не "простой", а в шведском варианте Stridsvagn 122 - с усиленным бронированием и мелкими модификациями от скандинавских военных инженеров. Как сообщается, на Купянском направлении экипаж украинского танка вместе с другим танком ВСУ решил безнаказанно близко подойти к российским позициям, но не угадал с правильностью своего опрометчивого решения и прямо угодил в засаду опытного оператора ПТУР ВС РФ.





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Stridsvagn 122. Источник фото: forsvarsmakten.se







Причем российский военнослужащий выстрелил в максимально уязвимое место на корпусе тяжелой бронемашины - реактивный снаряд угодил точно со стороны боеукладки в тыльной стороне башни. Да попал так виртуозно, что усиленная броня ОБТ практически мгновенно запылала, как облитая высокооктановым бензином сухая доска, но время убежать у украинских танкистов появилось. Четверо членов передовой машины подобру-поздорову добежали до второго немецкого танка и приняли единственно правильное решение: спастись бегством на исходные позиции.





Источник фото: скриншот из видео ТГ-канала "РАДИО ЖИЗНЬ"





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К слову, это не первый германский Leopard, переделанный Швецией, но все равно ставший добычей в противостоянии с российской стороной. В сентябре, но уже на Запорожском направлении на склад дорогого металлолома отправились Leopard 2A5, переделанные военными Стокгольма в вариант Stridsvagn 122. Тогда шведский "таран" не смог пробиться сквозь непроходимые минные валы россиян, а то и вовсе мертво встряв в мягкий местный чернозем. Дальше разгром довершили ударные БПЛА, "заклевав" иностранную бронетехнику до состояния невосстановления.