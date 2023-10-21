Есть уже первые уничтоженные подобным способом цели западной бронетехники

"Ланцеты" с обновленной аппаратной и электронной начинкой стали в "товарных количествах" поступать на передовую и массово использоваться против украинской армии. Об модернизированном варианте отечественного дрона-камикадзе рассказывает ТГ-канал "Военная хроника".

Первым объектом для атаки, успешно уничтоженным усовершенствованной версией, стала пусковая установка РСЗО RM-70. "Ланцет", совершивший удар, был оснащен новой перспективной системой наведения. Совсем недавно появление с точно таким модулем персонально анонсировали сами разработчики ставшей символом СВО беспилотной машины.

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Источник фото: ru.sputnik.kg







Стало известно, что подобная ревизия российского воздушного хищника научилась самостоятельно в автоматическом режиме идентифицировать потенциальные цели на поле боя и так же персонально принимать решение об атаке. При выборе подобного режима, БПЛА перемещается в определенном районе патрулируя заданный квадрат, имея четкий заданный алгоритм какого типа цель прежде всего необходимо поражать. Как только такая цель обнаруживается, "Ланцет" без использования человеческого оператора самостоятельно принимает решение об ударе.

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Так же на передовой появилась и продвинутая версия дальнего дрона "Герань", способная пикировать в бесшумном режиме на цель, выключая непосредственно перед атакой свой двигатель для маскировки от зенитных расчётов.