Потому что после бессмысленных потерь никто в здравом уме не захочет делиться современными ОБТ

Волна неудавшегося контрнаступления украинской армии в Запорожской области, помимо пустой строки в пунктах промежуточных успехов, принесла в киевские кабинеты ворох новых проблем: что делать с существенными потерями иностранной бронетехники, в частности, тяжелых немецких танков Leopard 2, регулярно выбиваемых российской стороной.

Решение было найдено - восстановить старые советские танки Т-72М, хранящиеся у бывших участников Варшавского догово, и с пакетами модернизации передать их Украине. Этим займется чешская компания CSG Defense, которой провели оплату союзники официального Киева.

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Т-72БМЭ. Источник фото: bte.by







Первым делом у основного советского танка, сошедшего с ленты заводского конвейера в 1980-х годах, были перебраны двигатели и заменена часть устаревших электронных блоков, в качестве дополнительной защиты были предустановлены динамические блоки. Помимо всего вышеперечисленного, танку, получившему обозначение Т-72ЭА, достались актуальные версии радиостанций и тепловизоров.

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По меньшей мере больше сотни Т-72М должны пройти апгрейд в Чехии и отправлены Украине для восполнения скудного количества германских Leopard 2. Несмотря на многочисленные запросы, новых Леопардов в Киеве в ближайшее время вряд ли увидят.