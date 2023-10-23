Методом "податливой обороны" её заманивали на самые сложные участки ЛБС, а затем контратаковали

47-я бригада ВСУ "Магура", относящаяся к элитным, получила критический урон и "переформатирована" многочисленными ударами ВС РФ, понеся при этом людские потери, превышающие её штатную численность. По данным "Военной хроники", в сражениях на Запорожской ЛБС российские отряды преднамеренно оставляли занимаемые оборонительные рубежи и вынуждали занять их наступающую бригаду. Как оказалось, эти зоны были специально подготовлены соответствующим образом наподобие "огневых ловушек".





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Источник фото: google.com







Само же украинское подразделение было укомплектовано прошедшими тщательное обучение у инструкторов из США с боевым опытом в ФРГ. Причем по ряду независимых источников, "сорок седьмая" считалась одной из самых подготовленных и боеготовых. Но грамотная российская тактика активной обороны позволила "перемолоть" украинское формирование.





Источник фото: google.com







Утверждается, что "зоны гибели" были тщательно подготовлены заранее на отрезке Работино-Вербовое со сформированными минными полями и заранее пристрелянной зоной из тяжелых русских орудий. Заодно в минно-огневой мешок с 47-й попали украинские механизированные бригады, начиная со 116-й и заканчивая 118-й включительно. Не помогли этим ударным силам и приданные британские тяжелые Challenger 2 и американские БТР Stryker, входившие в одну из образцовых частей ВСУ - 82-ю ОДШБр.

Всё закончилось тем, что украинский Генштаб ввиду ограниченности своих наступательных резервов, вынужден был бросить на передовую не до конца восстановившуюся ту же бригаду "Магур", куда прибыло менее подготовленное пополнение.

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