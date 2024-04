Nothing представила новые беспроводные наушники Ear и Ear (a) в фирменном прозрачном дизайне. Наушники выглядят практически одинаково, а отличить их можно по цвету и кейсу.

Лондонская компания анонсировала на мировых рынках наушники Ear и Ear (a) TWS. Первые являются предложением премиум-класса, тогда как вторые представляют собой урезанную доступную версию. Что касается новейших аудиоустройств, Nothing изменила стратегию наименования, отказавшись от цифр.

Гарнитуры Nothing Ear и Ear (a) сохранили фирменный прозрачный дизайн компании с дужкой и наушниками с силиконовым наконечником. Белый вариант на обеих моделях придаёт им двухцветный вид. Оба аудиоустройства имеют класс защиты от пыли и воды IP54. Наушники (a) имеют немного другой футляр прямоугольной формы для хранения.

Что касается звука, наушники Nothing Ear оснащены новым керамическим 11-мм драйвером, который обеспечивает чёткое звучание и лучшие басы. Он оснащён системой активного шумоподавления 45 дб, которая увеличена с 40 дб для ушей (2). У ушей (a) также есть ANC, но динамический драйвер 11 мм PMI + TPU. Обе модели оснащены беспроводным звуком высокого разрешения. Имеется интеллектуальное активное шумоподавление, которое регулирует и проверяет утечку звука между вкладышем и слуховым проходом.

Адаптивный режим ANC позволяет пользователям переключаться между тремя уровнями шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки. Алгоритм усиления низких частот и технология Clear Voice обеспечивают кристально чистое качество звонков. Наушники премиум-класса оснащены дополнительными функциями, включая поддержку LDHC 5.0, расширенный эквалайзер, совместное использование профиля и персональный профиль звука.

Наушники Nothing Ear (a) оснащены Bluetooth 5.4 и возможностью подключения к двум устройствам одновременно. Первое обеспечивает 8,5 часа использования. Второе способно работать 9,5 часа с отключенным ANC. Чехол для хранения продлевает срок службы аккумулятора в ухе и в ушной раковине (a) до 40,5 и 42,5 часа с поддержкой быстрой зарядки. Наушники премиум-класса также поддерживают беспроводную зарядку. Как в наушниках Ear, так и в наушниках Ear (a) есть функция распознавания в ухе, Google Fast Pair, Find My Earbuds и многое другое. Наушники TWS имеют доступ к ChatGPT с помощью голосовых команд. Однако гарнитура должна быть подключена к телефонам Nothing.

Наушники Nothing Ear продаются по цене 149 долларов и доступны в чёрном и белом цветах. Наушники Ear (a) стоят 99 долларов. Они предлагаются в белом, чёрном и желтом цветах.