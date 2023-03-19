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Анонсирована первая облачная социальная песочница полностью без NPC, MMORPG Pax Dei

Недавно появился анонс ещё одного аналога Albion Online, в котором все предметы создаются игроками, только там уже полностью отказались от квестовых НПС и различных торговцев. Рассмотрим все плюсы и минусы этой системы.
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По прошествии года после первых новостей о проекте Pax Dei, скандинавская студия Mainframe наконец официально анонсировала свою игру. Был показан её трейлер и раскрыты некоторые подробности.

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Стало известно, что игроки получат песочницу в мире фэнтезийного средневековья с сильным акцентом на социальное взаимодействие. Это будет выражаться прежде всего в полном отсутствии NPC, а все ресурсы и предметы будут производится самими игроками. Будет полностью открытый мир, позволяющий занимать крафтом, торговлей, строительством собственных поселений и крепостей, объединяться в кланы. Сама игра выйдет на движке Unreal Engine 5.


Что на сегодня известно об игре

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Что нам даёт эта информация? Прежде всего, это перенос в игру проблем из реального мира, когда существуют экономические блокады сильными странами, более слабых. Когда самые сильные кланы будут устанавливать демократию на территориях более слабых кланов, если там есть месторождения полезных ресурсов (как любят поступать США). Или будет  дисбаланс в создании предметов, когда все крафтеры будут пытаться получить максимальную прибыль, создавая наиболее выгодные при продаже предметы. А всё, что невыгодно продавать, придётся делать самому или отдельно нанимать крафтера.

Стало известно, что студия Mainframe состоит примерно из 70 сотрудников (ранее работавших в Blizzard, CCP Games, Remedy, Amazon и Ubisoft). Интересным нюансом стала разработка Pax Dei для ПК, но с поддержкой остальных платформ при помощи облачных технологий. Тут стоит вспомнить китайский клон WoW (World of Warcraft), игру Tarisland, про которую я ранее писал (ссылка кликабельна). Она тоже разрабатывается с поддержкой планшетов и смартфонов, поскольку в Китае их очень много, а мобильные игры по числу игроков уже успели обогнать компьютерные. Минусом игр для мобильных платформ, традиционно считается их упрощение, как в управлении, так и в графике (в качестве яркого примера есть Albion Online, с её мультяшной графикой, небольшими локациями и грубой прорисовкой персонажей).

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Игра уже имеет свою страницу в Steam (русский язык она не поддерживает), но дата выхода пока неизвестна, а запись на альфа-тестирование есть на её официальном сайте, плюс недавно был опубликован дневник разработчиков. Pax Dei изначально выйдет на ПК, а на консолях и смартфонах можно будет играть через облако, что обещает ещё некоторые проблемы для игроков (например, связанные с задержкой на любые действия игрока).

Стало известно, что незадолго до официального анонса MMORPG Pax Dei, её разработчики из компании Mainframe организовали закрытую презентацию альфа-версии для некоторых журналистов, показав им в Дискорде демоверсию игры.

Создатели Pax Dei вдохновлялись средневековой мифологией. Сами разработчики находятся в Исландии, Финляндии и Франции. Презентацию вёл генеральный директор Mainframe Тор Гуннарссон, он пояснил, что студия не стремилась воссоздать реалистичную эпоху Средневековья, а просто использует данный период в качестве стартовой площадки для лора игры. А весь мир игры будет полностью построен вокруг игроков.


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В виртуальном фэнтезийном мире будут безопасные зоны (Хартлендс). Они будут иметь божественную защиту (интересно, как долго она продержится против читеров?). В них игроки смогут строить поселения и собираться в рейдовые группы для исследования тьмы, отравляющей мир. Хартлендс предположительно будут раскиданы по всему игровому миру, чтобы кланы и гильдии смогли претендовать на них. А также для распределения нагрузки на сервера, чтобы избежать скопления геймеров в одних местах локаций и запустения других. Стало известно, что единого игрового мира не будет, а будет разделение на сервера, с предполагаемым лимитом в 20 тысяч игроков на один сервер.

В игре особое место разработчиками отводится игрокам, делая важной работу каждого из них. Поэтому в Pax Dei не будет деревень и городов с NPC, а они будут возводиться самими игроками. Видимо теперь, чтобы купить у торговца что-то редкое, придётся заранее с ним договариваться, в какое время он будет онлайн. Также сложно будет найти торговцев в малопроходных местах, что потребует закупаться всем необходимым заранее, особенно перед долгими рейдами.

Само же строительство зданий в Pax Dei довольно классическое для MMO на выживание. В ней строительные блоки просто соединяются друг с другом, давая возможность игроку построить любое сооружение (при наличии необходимых ресурсов, конечно). Построить можно будет как скромную лачугу на небольшом клочке земли, так и крупное поселение с крепостью и церковью. У церквей, кстати, будет в игре свой функционал (скорее всего они будут давать некоторые бафы, вроде вдохновения для ускорения строительства и крафта, или увеличенной регенерации здоровья или маны). В трейлере игры пока показана небольшая деревня созданная игроками (тестировщиками).

Разработчики предусмотрели конкуренцию за места под солнцем (лучшие места для строительства поселения и точки вблизи ценных ресурсов), которые могут быть захвачены группами игроков (чаще всего донатерами или читерами). Некоторой компенсацией этого момента станет торговля между деревнями, но неизбежно будут войны за территорию и ресурсы. А активный PvP, как доказано статистикой, лучший стимул для доната... Но разработчики уточнили, что ПвП, хоть и будут ключевой частью Pax Dei, но будет делом сугубо добровольным. Якобы принуждения к войне со стороны разработчиков не будет.

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Как уже говорилось, игра будет поделена на сервера, а вот вопрос о возможности переноса персонажа между серверами, пока остаётся открытым. Это позволит избежать лихорадки среди и игроков (в борьбе за месторождения ценных ресурсов или пересечения торговых путей). По словам разработчиков, никто не останется без участка земли. Если сервера будут запускаться с интервалами, то у игроков будет шанс разведать (или узнать на форумах), выгодные места для переселения. Чтобы потом их занять в день открытия нового сервера.

Тьма зовёт или куда податься игроку

Разработчики пояснили, чем же можно заняться в мире игры без НПС. Прежде всего, в ней будет и PvP (сражения между игроками), и PvE (сражения с животными и монстрами, управляемыми ИИ). ПвП будет происходить во время исследования Тьмы, вне безопасных территорий (Хартлендс). Причём размеры карт будут огромны, например, одна Хартлендс занимает на карте квадрат площадью около 10 км². А карта размером 10x10 квадратов, будет иметь площадь около 100 км². Что остро поставит вопрос о транспорте и телепортах. Если персонаж игрока сможет идти со скоростью 5 км/ч, а бежать 10-15 (но наверняка будет введена утомляемость, требующая передышку или восстанавливающее выносливость зелье), то пересечь одну карту он сможет за 2 часа неспешной прогулки, и это при условии отсутствия сражений по пути и огибания гор и озёр.

Разработчики отметили невероятную детализацию игры (что станет одновременно её плюсом и минусом), поскольку для красивой картинки требуется мощная графическая система и скоростной интернет-канал. Можно будет рассмотреть буквально каждую травинку (и посчитать, сколько часов ради этого ты просидел на работе, чтобы собрать мощный ПК или обновить смартфон). В игре будет возможность построить не только дом, но и устроить возле него виноградник (лучше бы конопляную рощу, для пущей релаксации).

В трейлере были продемонстрированы город с церковью (имеющую свою фунцию), замок одного из кланов (им же построенный), и оборонительная стена для защиты деревенских жителей. Также игроки смогут создавать чертежи сооружений на продажу, актуально для тех, кто захочет себе дом, но не будет иметь желания строить его, используя внутриигровую модульную систему.

Игровой мир будет насыщен лором, различными подсказками и секретами. Например, на предметах, которые игрок обычно быстро закидывает в инвентарь, может находиться подсказка, как попасть в подземелье.

Особого внимания стоит и система снаряжения в Pax Dei. Игрокам разрешат смешивать и сочетать то, что они захотят носить со своей одеждой, создавая неповторимый стиль. Также большой выбор предоставится и в развитии персонажа. Как и в The Elder Scrolls Online или New World, система развития будет гибкой, игрок сможет изучить все навыки в игре и свободно выполнять любую роль в рейдовой группе. Например, для исцеления нужно надеть лечебный набор одежды, а для роли рейнджера, нужно взять в руки лук. В противника можно будет сначала стрелять из лука, до сокращения им дистанции, а потом взяться за щит и меч.

Много внимания в игре уделено освещению, делающему графику действительно красивой (и прожорливой).

 

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна). 

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