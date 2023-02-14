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В Китае готовится ЗБТ клона World of Warcraft, от компании Tencent, MMO RPG Tarisland

В Китае недавно закрылась легендарная игра World of Warcraft. Разберёмся, кто её издаёт, и чьи интересы замешаны в игровой индустрии.
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В Китае недавно закрылась всемирно известная MMO RPG World of Warcraft. Но как говорится, свято место пусто не бывает и благодаря компании Tencent в стране появился её клон, названный Tarisland. Если заняться расшифровкой названия игры, то получим Остров Тар (перевод Tar island) или Земля Тарис (перевод Taris land).

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Сначала Tencent стала одной из претендентов на замену NetEase в качестве китайского издателя игр от Blizzard, если верить изданию Bloomberg. Но как выяснилось, китайцы достаточно хорошо изучили самую популярную в мире MMO RPG, которая приносит Blizzard львиную долю доходов. И теперь Tencent готовит в этом году к закрытому бета тестированию собственный клон WoW. А учитывая, что Китай был лидером по донату в играх Blizzard, то и овчинка стоит выделки, как говорится.

Немного поясню о действующих лицах данной новости, поскольку даже не все геймеры знают компании кроме Blizzard, распиаренной на различных скандалах.

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Компания Blizzard Entertainment (США) является всемирно известным разработчиком и издателем компьютерных игр. По заработкам в игровой индустрии она на 7 месте в мире, с чистым доходом 8,1 миллиарда долларов за 2021 год. Основали компанию 8 февраля 1991 года трое выпускников Калифорнийского университета: Аллен Адам, Фрэнк Пирс и Майк Морхейм. Ей принадлежат серии игр Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch, Heroes of the Storm (аналог Dota 2), Hearthstone.

Tencent за тот же 2021 год заработала уже 32,2 миллиарда долларов, удерживая лидерство в рейтинге. Это китайская "частная" (поскольку доля государства присутствует во всех крупных компаниях Китая) инвестиционная холдинговая компания. Основана в далёком 1998 году, главный офис находится в Шэньчжэене, и что самое интересное, она официально зарегистрирована на Каймановых островах. Tencent считается одной из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний на мировой арене.

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Ещё одна китайская компания NetEase, Inc. занимается уже поисковыми системами, онлайн-услугами и связью. Основана компанией Lebunto в 1997 году, считается главным пионером в развитии интернет-услуг в Китае.

Информационное агентство Bloomberg L.P. (США) основано Майклом Блумбергом в 1981 году и является ведущим поставщиком финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков. Кстати сам Майклом Блумберг интересная личность, он владеет 88% акций своей компании, что для США редкость, был 108-м мэром Нью-Йорка (2002—2013) и по неподтверждённой информации входит в комитет 300 (представители богатейших семей мира, владеющие львиной долей всех материальных ценностей на Земле).

Новость об игре Tarisland пришла как раз накануне закрытия игровых сервисов Blizzard в Китае. Интересно, что 23 января были закрыты почти все игры, включая WoW, зато Diablo Immortal в Китае по-прежнему работает. Партнёрство между Blizzard и китайской NetEase Games продолжалось долгих 14 лет. Теперь Blizzard занята поисками нового партнёра для издания своих игр в Поднебесной, и даже не так давно предлагала компании NetEase полугодовое продление текущей сделки. Но Метелицу (как переводится Blizzard) вежливо послали погулять, сославшись на несправедливость и неравенство в партнёрстве. Не удивлюсь, если обиженные китайцы по-тихому скопировали приличную часть кода для своего клона World of Warcraft.

Отмечается, что Blizzard разрешила китайским игрокам WoW загрузить данные своих персонажей для сохранности прогресса прокачки, а многие прокачивали своих персов все долгие 14 лет, заплатив за это приличную сумму. Сделано это было ради возможности вернуть всё как раньше, после восстановления сотрудничества с новым издателем. Однако далеко не всем удалось воспользоваться сохранением персонажей успешно (возможно это было сделано специально, для оказания давления на китайского издателя со стороны клиентов). А теперь уже под вопросом оказалась и сама возможность Blizzard вернуть WoW в Китай. Сами китайские игроки не верят в возвращение World of Warcraft и попрощались с персонажами, посетив важные для них локации и скидывая персонажа с летающего маунта с большой высоты. А западные фанаты игры с грустью за этим наблюдали.

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Игры Tarisland ещё нет в открытом доступе, но уже известно, что она очень похожа на World of Warcraft, причём, как по локациям, так и по персонажам. Пока не ясно, будет ли игра издаваться на Западе, как и модель её оплаты.

Стало известно, что Blizzard и NetEase не просто не смогли договориться о продлении сотрудничества, но обвинили друг друга в его окончании. Так на днях сотрудники китайской компании разгромили статую орка, отметив этим окончание долгих партнёрских отношений (видимо у людей сильно наболело).

 

Интересным фактом стала награда за уничтожение статуи, участники погрома которой получили зелёный чай Blizzard. Как пояснили знающие люди, в Китае «зелёный чай» зачастую символизирует манипулятора, который притворяется белым и пушистым, а на самом деле всё не так радужно.

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