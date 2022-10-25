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Недавно увидел новость о том, что Netflix уже занимается подготовкой к показу третьего сезона сериала «Ведьмак», его отсняли ещё в сентябре. Якобы уже начали снимать четвёртый и пятый сезоны. Если загуглить о происхождении ведьмаков, то можно встретить информацию о ведьмах мужского пола, которые обладали магическими навыками или об истреблении разной нечисти инквизицией. А мир ведьмака Анджея Сапковского якобы был полностью выдуман. Это наиболее распространённые точки зрения. Попробуем подойти к этому вопросу под немного другим углом.





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Слева ведьмак из сериала Netflix , справа из серии игр.

Ведьмаки по книгам Анджея Сапковского представляли собой особых наёмников, специализирующаяся на истреблении различных монстров и чудовищ. Для повышения боевых способностей, кандидаты в ведьмаки подвергались суровым тренировкам и специальным мутациям, ощутимо повышающим их боевые способности.

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Скульптуры разных древних цивилизаций сохранили идентичные изображения. Это изображение Сфинкса разными народами, которые находились довольно далеко друг от друга.

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Начнём с чудовищ, с развитием науки, стали открываться всё новые данные из нашей истории, в том числе и относительно недавней. Например, выяснилось, что грифоны, единороги и сфинксы изображались на гербах многих дворянских родов, на гербах городов, на фасадах зданий, часто встречаются в виде статуй и присутствуют во многих мифах и сказаниях по всему миру. Причём описаны эти якобы мифические существа довольно детально. Получается, что по всему миру у людей фантазия работала строго в одном направлении? Или эти животные были на самом деле, как считает ряд современных исследователей.

Ссылки на книги (даны в описании под одним из видео):

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Книга 1

Книга 2

Далее разберём суровые тренировки и мутации. На Ютубе хватает видео про подготовку монахов Шаолиня, которые могут отжиматься на двух пальцах, стоять часами в неестественных позах и лежать на копьях. Также достоверно известно о существовании японских ниндзя, которые активно пользовались ядами и различными травами, а также о берсерках или берсеркерах, которые употребляли специальные отвары из мухоморов и были практически не уязвимыми в бою. Получается, что подготовка ведьмаков тоже не слишком фантастична на самом деле.

Вернёмся к описанию ведьмаков из книг Анджея Сапковского. Ведьмаков создали чародеи Косимо Маласпина и его ученик Альзур, для борьбы с многочисленными чудовищами, появлявшимися, в том числе, после магических экспериментов с мутациями. Это вам ничего не напоминает? Например, современные эксперименты с ГМО, когда скрещивали растения и животных, получали различные смертельные вирусы. Вполне возможно, что подобные эксперименты уже проводились ранее некими организациями, возможно прибывшими на нашу планету из далёкого космоса. Например, уже почти официально доказано, что скелет человека не приспособлен к проживанию на Земле, а часть земной флоры и фауны имеют слишком явные отличия от прочих обитателей нашей планеты. Получается, что сам факт мутаций при достаточном развитии науки и техники вполне возможен. Даже допускаются эксперименты по скрещиванию флоры и фауны с разных планет.

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Далее согласно книгам, ведьмаки были наёмниками, специализирующимися на уничтожении чудовищ и сверхъестественных существ, снятии порчи и проклятий. Каждый ведьмак, начиная с детства проходит специальную подготовку, включающую изнурительные тренировки, развитие ловкости, навыки фехтования, изучение магических знаков, а также подвергается мутациям, наделяющими его способностями, необходимыми для борьбы с чудовищами. Данную подготовку успешно проходил лишь один из нескольких претендентов, остальные умирали, не выдержав нагрузок или не пережив мутации. Считалось, что ведьмаки жёстко следуют некому кодексу. Например, им запрещалось убивать людей за деньги, разглашать секреты профессии, получение гонорара разрешалось только после завершения заказа, был запрет на бои с другими ведьмаками и запрет на охоту на людей.

Теперь рассмотрим всё это с точки зрения науки. Снятие порти и проклятий могло быть борьбой с неизвестными простому обывателю болезнями, например, последствиями радиации, следы которой обнаружен даже в египетских пирамидах и в разных точках мира, причём в местах, закрытых от посещения людей тысячелетиями. Навыки фехтования были аналогом современного армейского ножевого боя, но применялись намного чаще, ввиду слабого развития стрелкового оружия (пращей, луков и арбалетов). Теперь самое интересное, изучение магических знаков могло включать как бесконтактный бой, которым до сих пор владеют считанные единицы, так и стрелковое оружие, выдаваемое за магию. Почему выдаваемое? Потому что магией могли заниматься только избранные, за это карала инквизиция, а в большинстве верований маг или колдун не мог попасть в рай. Выживание одного из нескольких претендентов тоже объяснимо, можно предположить, что они подвергались не только мутациям, которые сложно контролировать, но и получали импланты, как у киборгов в Киберпанке. Инородное тело в организме не всегда приживается нормально, поэтому такая смертность. Кодекс тоже вполне объясним, сегодня он аналог кодекса самурая или бойца элитного спецназа, которым запрещалось применять свои навыки в личных интересах. Отдельно отмечу запрет на разглашение секретов профессии, видимо там были аналоги химии, применяемой немецкими солдатами во второй мировой или китайскими атлетами на современных олимпиадах (их химию антидопинговые тесты почти не выявляют).

Слева керамическая фигурка со снимающимся шлемом, производства якобы цивилизации Майя. Её возраст 1500 лет. Найдена в Эль Перу - Уака Петен, в Гватемале. Справа золотая маска фараона Тутанхамона, показанная под рентгеновскими лучами. Ранее считалось, что маска сделана из цельного куска золота, но, когда она была просвечена рентгеном, учёные сильно удивились. Оказалось, что маска состоит из нескольких деталей, которые были сварены очень точной сваркой, настолько точной, что она была невидима невооруженным глазом!

Подготовка ведьмаков

Рассмотрим подготовку ведьмаков. По книгам они были бесплодны (современные ГМО как раз могут вызывать бесплодие, это уже тема для отдельной статьи), и вербовали из детей-сирот, или забирали детей по Праву Предназначения. Тут скорее всего скрываются генетические тесты на пригодность (сегодня они реальность), а ситуации при которых ведьмак спасал жизнь одному из родителей мальчика были просто подстроены, чтобы не приходилось отбирать ребёнка силой и лишний раз вызывать народное недовольство.

По книгам подготовка ведьмака проходила в 3 этапа:

Первый этап состоял из специальных тренировок и диеты, включающей секретные грибы и травы, ощутимо улучшающие метаболизм и ускоряющие набор мышечной массы. (Очень напоминает современные стимуляторы, протеин и стероиды, которые как раз нужно пить специальным курсом под присмотром врача.)

Второй этап состоял из испытания травами. Испытание означало введение в организм человека эликсиров под постоянным магическим контролем, которые сильно меняли человеческий метаболизм, гормональную и нервную систему. Это был крайне опасный процесс, из десяти испытуемых обычно выживает трое, максимум четверо. (Аналогично, интенсивная химиотерапия выдавалась за приём магических эликсиров, современные стероиды кстати тоже влияют на нервную систему, отсюда шутки про агрессивных качков.)

Третий этап представляет собой трансмутацию. Она включала самые радикальные изменения внешности, одним из них (побочных) стало появление у Геральта белых (седых) волос. (От современных стероидов волосы вовсе выпадают, что видно по многим культуристам). На этом этапе проходит мутация глаз. Во время неё зрачки становятся вертикальными и появляется возможность видеть в кромешной темноте. (Сейчас это позволяют приборы ночного виденья и тепловизоры, вот только имплантировать их в глаза человека наша "продвинутая" цивилизация пока не умеет.)

Ведьмачьи способности

• Сверхбыстрая реакция. (Специальные тренировки, плюс воздействие стимуляторов.)

• Большая чем у обычных людей сила и скорость. (Тут подразумевается использование как стимуляторов, так и экзоскелетов, которые сейчас только начинают применяться военными.)

• Полный контроль над дыханием и сердцебиением. (Современные техники тибетских монахов и индусов, которые могут замедлять дыхание и сердцебиение в несколько раз.)

• Возможность управлять зрачком. (Не проблема, если вместо глаз стоят высокотехнологичные импланты.) Ведьмак, имеет не круглый (как у человека), а вертикальный зрачок, как у кошек. Это позволяет видеть в полной темноте и защищать зрение от яркого света.

• Способность к ускоренной регенерации. Возможность выживать при получении тяжелых ран, смертельных для обычных людей. (Способность современных ящериц. Если людей скрещивали с ящерами, то понятны изменения зрачков и высокая регенерация. Видимо хирургия ведьмаков в то время позволяла не только пересадку органов, как сейчас, но и пришивать утерянные конечности, включая голову.)

• Иммунитет к большинству известных болезней и токсинов. (Аналог современных прививок и противоядий, только в отсталом прошлом их научился вырабатывать сам организм.)

• Замедленное старение. События, описанные в серии книг, разворачиваются на протяжении двадцати лет, за эти годы ведьмак почти не менялся внешне. (В истории хватает упоминаний о долгожителях, достаточно загуглить про трёхсотлетних старцев, которых в своё время приказал казнить Пётр 1. Раньше у славян был круг жизни, равный 144 годам, и те, кто не успевал всё сделать за это время, шли на второй круг, причём без склероза и прочих старческих болячек современных людей. В наше время замедляют старение косметические крема, но наша "продвинутая" цивилизация пока не сильно в этом преуспела.)

• Ограниченные магические способности. В частности, магические способности ведьмаков имеют отличия от способностей чародеев (это тоже тема для отдельной статьи). Ведьмаки пользовались «Знаками», поскольку для их применения не требуется знать магическую формулу, а достаточно только усилия воли и жеста. Уточняется, что в первых книгах цикла Геральт шепчет заклинания вслух. (Тут видим оружие с голосовым управлением, а позднее он получил "девайсы" с мысленным управлением и управлением жестами. Сейчас как раз разрабатываются протезы для инвалидов с мысленным управлением, поэтому никакой магии тут нет по сути. Для жителей средневековья современные ручные гранаты или роботы-собаки с винтовкой на спине тоже будут непостижимой магией.)

• Отличный слух и обоняние. (Тут могут быть как стимуляторы, так и импланты, аналоги современных слуховых аппаратов или активных наушников у военных. Только активные наушники того "отсталого" времени не превышали по габаритам сегодняшних миниатюрных гарнитур, либо вовсе имплантировались в ухо.)





Структура древнеславянских календарей отличается от принятой системы исчисления. Славяне исчисляли время не годами, а летами. Отсюда и эти слова «летопись, летописец, летоисчисление». Принято спрашивать, сколько исполнилось лет, сколько прошло лет, биологи говорят о многолетних растениях. Календарь славян строился на шестнадцатиричной основе: в сутках было 16 часов, 16 лет составляли Круг Лет, 16 Чертогов было в Сварожьем Круге. В славянском календаре не было веков (100 лет), а были Круги Жизни (144 лета). Круг был временем, отведённым человеку для выполнения своего Рока (жизненного предназначения), те же, кто не успевал, жили не по одному кругу. Например, академик Павлов говорил: «всякая смерть до 150 лет является насильственной». Данное летоисчисление существовало, ещё со времен Палеолита.

Боевые способности

Ведьмаки были лучшими фехтовальщиками своего мира. Их фехтование представляло собой смесь из стилей различных школ. Причём в книге за основу школы боя ведьмаков взяты реальные школы фехтования (подтверждённые официальной историей). Отмечается, что боевое искусство ведьмаков объединяло элементы старой самурайской техники кэндзюцу, с добавлением более современных школ кэндо Итто-рю и Мунэн-мусо-рю. Поясняется, что Итто-рю является техникой сведения боя к одному единственному удару, а школа Мунэн-мусо-рю представляет собой работу мечом на рефлекторном уровне, позволяя бойцу «выключать мозги», давая интуиции самой решать, какой нанести удар или применять блок в бою. Часто упоминается описание работы кистью, характерное для дальневосточных школ фехтования.

И теперь читайте внимательно! Самый интересный момент заключался в том, что ведьмаки практически никогда не использовали ритмичных движений, наоборот, предпочитая «рваный», беспорядочный ритм, что сильно отличалось от японских кэндо ката. По книгам это требовалось для успешного противостояния атакам крупных и сильных монстров, действия которых очень сложно предсказывались, в отличие от человеческих. Замечу, что почти все современные животные используют всего несколько видов атак, но они максимально отточены и проверены годами, и передаются из поколения в поколения. Зато нестандартно могут атаковать например, роботы, применение которых только начинается. И видимо в то время появились уже Андроиды фехтовальщики, в память которых были загружены стили разных школ. Обычные люди-воины, владеющие, как правило, одним стилем, и тем зачастую поверхностно, не могли таким машинам нечего противопоставить, кроме как задавить массой (накинуть сеть, обрушить дерево и т.д.). Соответственно Андроиды легко определяли стиль боя противника и знали наперёд большинство его ударов. А ведьмак, меняя стили, мог действовать непредсказуемо для машинного интеллекта, вот для чего на самом деле предназначалась ведьмачья школа!

Также ведьмаки были знамениты мастерством рукопашного боя. Например, Геральт мог превосходно сражаться без оружия, его искусство боя больше всего напоминало айкидо или джиу-джитсу. Даже в польской экранизации «Ведьмака» боевая хореография рукопашных сцен весьма точно соответствовала навыкам Геральта по книге. Поэтому съёмки консультировали мастера айкидо. (Можете себе представить мастеров японского айкидо в средневековой Европе? Получается, что ведьмаки могли спокойно путешествовать и обучаться у мастеров боевых искусств всего мира.)

Магические способности

Согласно книгам, магические навыки ведьмаков довольно скромные. Так их магическая подготовка сводится к теоретическим основам магии, например, в области магических проклятий и порчи, и методов её снятия. (Тут уже упомянутое лечение от различных излучений и отравлений, когда человек увядает на глазах.) Также ведьмаки хорошо осведомлены о магических способностях разных монстров, потенциальных противников, и могут противостоять им. Практические способности ведьмаков чаще всего сведены к использованию Знаков (особых магических формул, не требующих большого магического потенциала). (В переводе на современный язык, экзоскелет ведьмака имел активную защиту, как у современных танков, позволяя отбивать "магические" атаки оружия "монстров", которыми были боевые роботы противника.)

Снаряжение Ведьмаков

Как говорят книги, ведьмаки обычно имели на вооружении пару мечей, один серебряный, второй стальной. В ножнах за спиной Геральт носил стальной меч, а серебряный (хранящийся в ножнах чёрного цвета, покрытых эмалью) был прикреплён к седлу, и вынимается ведьмаком только при подготовке к выслеживанию или схватке с чудовищем. Уточняется, что стальной меч Геральта, был выкован из упавшего метеорита. Он использовался в схватке с людьми (или представителями Старших Народов), а серебряный меч уже против чудовищ. (Под серебряным мечём подразумевается аналог ружья против дронов, мобильное средво РЭБ (радиоэлектронной борьбы), просто сейчас его в виде ружья делают, а тогда в виде меча, чтобы меньше палиться среди местных.)

У берегов Флориды исследователи обнаружили семь артефактов, среди которых выделялась маска с богом Виракоча возрастом 12000 лет. Маска сделана из Иридия, который на Земле находится в примесях других металлов и его очень мало, но зато много в метеоритах. Иридий был открыт в начале 19 века и описан как "твёрдый, тугоплавкий, с высокой коррозийной стойкостью". (Иридий, очень твердый, хрупкий, серебристо-белый переходный металл платиновой группы, считается вторым по плотности встречающимся в природе металлом. Температура его плавления 2 446°C. Получается, что маске 12.000 лет, а государство инков зародилось только с 11в н.э. Плюс инки умели работать лишь с легкоплавкими металлами (например, серебром, золотом), а значит и выплавить иридий они просто физически не могли!

Поскольку серебряный меч предназначался для борьбы с монстрами, большинство из которых имели врожденными магические способности, то ножны для серебряного меча были покрыты руническими знаками, как и сам меч (рунические знаки вероятно являлись подписями элементов управления оружия, например, вкл/выкл., выбор мощности, уровень заряда батареи и т.д.). Мечи выдаются ведьмаку в день окончания обучения, когда он покидают Каэр Морхен. Если ведьмак терял своё оружие, то ему разрешалось вернуться в Каэр Морхен за новым. Но потеря клинков в результате кражи или грабежа считалась большим позором. Поэтому ведьмаки предпочитали вернуть его самостоятельно, чем получить насмешки от своих коллег. (На самом деле дело не в насмешках коллег, а в запрете передавать обычным людям оружие, не имеющее аналогов.)

В книгах упоминается, что стальной меч Геральта был переломлен в схватке с чародеем Вильгефорцем. И позднее ведьмак находит себе новый меч, превосходящий старый, получив махакамский сигилль, выкованный по древней краснолюдской технологии. Меч вероятно обладал скрытой магией, поскольку в бою с Вильгефорцем Геральту удалось отразить клинком струю магического огня чародея. (Тут видим применение чародеем аналога современного огнемёта. А новый меч видимо обладал силовым полем.)

Интересная история происходит и с эликсирами (стимуляторами). В книгах написано, что для усиления своих способностей ведьмаки пользуются особенными эликсирами. Их рецепты передаются только между ведьмаками. Упоминается про нападение фанатиков на Каэр Морхен, в результате которого погибли представители Школы, владеющие знаниями для обучения новых ведьмаков и секретами изготовления эликсиров. Нападение произошло задолго до начала событий Саги, и дальше выясняется, что кроме ведьмаков, эликсиры могут готовить и обычные люди, обладающие нужными навыками и знаниями. Например, после схватки со стрыгой, Геральт проходит долгое лечение в Элландере, а настоятельница храма богини Мелитэле, мать Нэннеке, пополнила запас его эликсиров.

Выводы

Подведём итог, в саге о ведьмаке описываются вполне реальные события. На Земле была цивилизация людей, примерно на средневековом уровне развития. С ней сотрудничала некая высокоразвитая цивилизация. Кстати аналогичная ситуация была и в древнем Египте, когда фараоны и их жрецы по внешности отличались от остального населения. Про сотрудничество намекает упоминание о настоятельнице храма богини Мелитэле, матери Нэннеке, которая умела создавать эликсиры ведьмаков (а это секретные военные знания) и видимо занимала не последнее место в местной иерархии. Далее на планету прибывает третья цивилизация и начинает добывать полезные ископаемые (аналог вторжения армии США на планету Пандора в фильме "Аватар"). Районы добычи они охраняют при помощи роботов (аналог американских и китайских робособак и быков) и хищников (видимо привезённых с других планет), поскольку оружие аборигенов чаще всего бессильно против них. В то время, как на местных хищников аборигены успешно охотились. Первая развитая цивилизация не рискует вступать в открытое противостояние с пришельцами, а обучает и вооружает местное население (как это делали инструкторы из СССР во Вьетнаме, во время вторжения туда армии США, или как сейчас США и Англия делают на Украине). Потом пришельцы разрушают военную базу ведьмаков, убивая представителей развитой цивилизации, оставляя в живых только некоторых ведьмаков (аборигенов модернизированных в мутантов-киборгов, вооруженных мощным оружием и облачённых в экзоскелеты с активной защитой), которые потом начинают мстить за смерть своего командования.

А это система труб и акведуков, её возраст почти 5 000 лет, она были найдена в замке Боруджерд в провинции Лорестан (Иран). По официальной истории трубы тогда делать не умели.

По современным нормативам, срок службы бетона должен составлять 100 лет, а если использовать модификаторы, то немного больше. Но на практике, он редко выдерживает данный срок. А это фото акведука Аква Вирго, который Марк Агриппа построил и начал эксплуатировать ещё в 19г до н.э. На сегодня это единственный из римских акведуков, почти непрерывно работающий по сей день. Он проводит 1201 литр воды в секунду на протяжении 2040 лет.

Можете оценить состояние римского бетона, никаких следов разрушения. А теперь проведём простую аналогию, если прочность бетона была выше минимум в 20 раз, то какая прочность была у средств защиты воинов (аналогов современных кевлара и арамида). Если разница тоже в 20 раз, то их не сможет пробить даже современное стрелковое оружие, не говоря уже о мечах, саблях, стрелах лука и арбалетных болтах.