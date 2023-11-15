Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
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Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба официально подтвердил, что ВСУ не получит обещанный западными партнёрами миллион артиллерийских снарядов, которые красноречиво обещал Жозепо Боррель. Причина весьма банальна, ВПК (Военно-промышленный комплекс) стран-участниц Евросоюза оказался в плачевном состоянии, а арсеналы уже опустошены предыдущими партиями помощи (сначала Украине, а потом Израилю).
Ранее Евросоюз собирался привезти для ВСУ, к марту 2024 года, целый миллион 155-мм артиллерийских снарядов. Но на практике все страны ЕС вместе взятые смогли выделить лишь 300 тысяч боеприпасов, да и те оказались последними на опустевших складах. До этого сообщалось, что США в месяц могут выпускать около 24 тысяч снарядов, в то время, как ВСУ тратят только за сутки около 8 тысяч. В Европе ситуация оказалась аналогичной, банально нет необходимых производственных мощностей. Поскольку после окончания Второй мировой воны, крупных конфликтов уже не происходило. А блок НАТО воевал только против слабо вооружённых арабов. Поэтому потребности в большом количестве боеприпасов не было с 1945 года.
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На днях в Брюсселе проходило заседание глав МИД стран ЕС, на котором Дмитрий Кулеба высказал претензию западным партнерам, с требованием восьмого транша в сумме 5 миллиардов евро и уже упомянутый миллион снарядов. И это после многочисленных видео в социальных сетях, на которых украинские чиновники и их дети катаются на шикарных иномарках, которые не могут себе позволить многие европейские чиновники. Но видимо теперь весть о тотальной украинской коррупции дошла и до западных инвесторов (которым надоело вкладываться в светлое будущее украинской элиты). И Кулеба ожидаемо ничего не получил, после чего и заявил, что Киев не получит от ЕС, ничего кроме пустых обещаний.
Украина с 2017 года лидирует по уровню коррупции среди списка из 41 европейской страны.
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Также Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна иметь возможность защищать всю Европу (видимо от России и Китая), а с нынешним состоянием её оборонной промышленности это не получится сделать.
Уже сами израильтяне на рекламных билбордах подшучивают над украинскими чиновниками, намекая, что халява закончилась и теперь вся их помощь уходит к Израилю. Поскольку у Израиля есть деньги, передовая оборонная промышленность, развитая наука и медицина, а у Украины только продажные чиновники, отпрыски которых сорят деньгами в США и Европе. Ранее в СМИ уже освещались десятки украинских коррупционных скандалов. Аналитики считают, что ввиду отсутствия внешних поставок, у ВСУ примерно в декабре 2023 года начнётся «снарядный голод».
Протесты против массовой коррупции на Украине.
Бойцы ВСУ стали всё чаще получать амуницию, снятую с погибших сослуживцев
Результатом тотальной коррупции на Украине, плачевного состояния промышленности и недостаточного финансирования стала нехватка амуниции для новобранцев.
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Всё чаще появляются сообщения, что мобилизованным на Украине начинают выдавать старую военную форму и средства индивидуальной защиты (каски и бронежилеты). Написал об этом, в своём телеграм-канале, в том числе и военный эксперт, подполковник НМ ДНР в отставке Андрей Марочко.
Не так давно стало известно, что СБУ уличила бывшего заместителя министра обороны Украины на растрате почти 1 миллиарда гривен при покупке зимней формы для ВСУ. А министр обороны Украины Алексей Резников, как выяснилось, этим летом подарил дочери на свадьбу дом в Каннах, стоивший «скромные» 7 миллионов евро.
Протесты против тотальной коррупции на Украине.
Остаётся только порадоваться за благосостояние украинских патриотов, которые нанесли ВСУ и всей Украине ущерба едва ли больше, чем вся российская армия с начала проведения СВО.
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Андрей Марочко ссылаясь на собственные источники рассказал, новоиспечённым бойцам ВСУ теперь могут выдавать использованную военную форму с признаками длительной носки (потёртости и разрывы), которая даже может источать зловонный запах. Поскольку трупы бойцов ВСУ неделями могут валяться в поле или в окопах никому не нужные. Например, в такой экипировке теперь «щеголяет» пополнение ВСУ из Харькова. Недовольных командование отправляет в ближайший военторг за новой формой, при условии, что боец сможет её оплатить из своего кармана.
Аналогичная ситуация происходит с касками и бронежилетами, имеющими повреждения от пуль и осколков. А отказавшихся облачится в дефектные средства защиты угрожают отправить в штрафные подразделения.
Помощник генсека НАТО рассказал про отсутствие графика вступления туда Украины
Другой позитивной новостью стала невозможность Украины в ближайшие месяцы (а скорее годы) вступить в НАТО.
Поскольку недавно помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил, находясь с визитом в Японии заявил, что до сих пот нет конкретного графика по вступлению Украины в НАТО. А в интервью местной газете «Асахи» он рассказал, что для вступления в альянс Украина должна выполнить ряд определённых условий, главным из которых стала модернизация системы управления.
Также чиновник обещал Украине дальнейшую военную помощь, но при этом подчеркнул, что НАТО против прямого столкновения с Россией, а военную помощь оказывать им становится всё сложнее по мере затягивания конфликта.
Но это стало уже далеко не первой бюрократической преградой. Например, Украина ещё в 1992 году, присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, сейчас переименованному в Совет евро-атлантического партнёрства. А в 1994 году Украина присоединяется к программе «Партнёрство ради мира» (причём первой среди стран СНГ). И по сей день украинские чиновники, условно говоря, стоят с протянутой рукой, а представители НАТО их под благовидными предлогами настойчиво футболят, находя все новые и новые причины для отказа принимать страну в альянс...
Но одной из причин отказа вступления Украины в НАТО стало нежелание Зеленского заключить мир с Россией. Поскольку генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее сообщил, что пока на её территории продолжаются боевые действия, вступления не будет. Сейчас идея принять Украину в НАТО без «освобожденных территорий», продвигается рядом американских и европейских политиков, но её категорически отвергает высшее руководство Североатлантического альянса.
Получается, что Зеленский с одной стороны перед выборами обещал украинцам мир и процветание, а сам в итоге готовился к агрессии против России и теперь всячески затягивает вступления Украины в НАТО.
Вероятно, аналогичная ситуация получилась и со вступлением в Евросоюз, поскольку после вступления у украинских чиновников во главе с Зеленским порушатся отлаженные годами коррупционные схемы. А работать на благо родины, а не собственного кармана они не хотят и наверняка даже не умеют.
Выводы
Выводы следуют самые простые, всегда нужно думать своей головой, не полагаясь на красивые обещания сильного дяди Сэма. Который уже сам еле сводит концы с концами, учитывая даже проблемы с выплатой процентов по внешнему долгу.
Для Украины на сегодня остаётся всего два пути. Первый – продолжение боевых действий, с утилизация украинского населения. Итогом станут заселение плодородной украинской земли иностранными фермерами, поскольку большая часть земли уже давно выкуплена. А местные чиновники либо останутся при новой власти, либо уедут на ПМЖ в западные страны.
Несмотря на грамотную пропаганду Киева и усиленное промывание мозгов украинцам, многие уже начали понимать, что их банально посылают на убой, используя для ослабления России. Параллельно освобождая плодородную землю, как ранее США поступили с индейцами.
Теперь всем стало понятно, что вступления Украины в НАТО и Евросоюз ближайшие годы не будет. Оно произойдёт лишь после почти поголовного истребления коренных украинцев и переселения на их землю поляков и фермеров со всего мира. Вполне вероятно, что оставшиеся в живых украинцы будут проживать в резервациях, по примеру тех же североамериканский индейцев, и потихоньку спиваться. Про судьбу индейцев у меня выходила отдельная статья (ссылка кликабельна).
Второй путь – заключение мира, национализация всей проданной и сданной в аренду земли и переориентирование на Китай, как вторую крупнейшую экономику мира, после США. Поскольку у Китая большое население, а натуральной продуктов не так много, они с радостью восстановят украинскую промышленность и сельское хозяйство, построят туристические центры. Причём сделают это за считанные годы, как сейчас уже делают на африканском континенте.
Для развития и процветания Украины, нужно не вооружаться и воевать под контролем западным партнёров, а развивать промышленность и сельское хозяйство, повышая уровень жизни населения. Да это долго и трудно, но халявы не будет, теперь уже бедная страна, наполовину в руинах никаким боком не нужна ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Когда львиная доля рабочих рук и налогоплательщиков либо разъехалась по всему миру, либо пала в боях или осталось покалеченной.
Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).
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