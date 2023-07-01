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Мировая история циклична и имеет свойство повторяться, а народы, которые не делают из неё выводов просто уходят в небытие…

Реальные цели и задачи США и Европы на Украине

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Если бы США и Европа хотели территориальной целостности Украины, то её бы приняли в НАТО и разместили там миротворческие базы, а не годами накачивали оружием. Поскольку на натовские базы мало кто нападает. А раз этого сделано не было, то территориальная целостность Украины не входит в планы США и Европы.

Если бы США и Европа хотели экономического процветания Украины, то её бы приняли в Евросоюз и разрешили пользоваться всеми его бонусами. А раз этого сделано не было, то финансовое благополучие и процветание Украины не входит в планы США и Европы.

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На примере истории Греции, можно почерпнуть много интересного. Например, до вступления в Евросоюз у страны был хорошо развит мелкий частный бизнес. А после вступления, его разорили европейские корпорации, которым были не нужны конкуренты. Поэтому для небольших компаний, да и средних тоже выгоднее не вступать в Евросоюз. Это выгодно прежде всего транснациональным корпорациям и чиновникам местного правительства, которое корпорации поставят на негласное содержание, ради соблюдения своих интересов.

Сотрудничество с США привело к фактическому вымиранию североамериканских индейцев, которых активно спаивали, снимали скальпы, морили голодом, травили, переселяли в резервации, в итоге забрав их исконные территории. Причём индейцы помогали американцам в войне за независимость Америки. А когда США получили независимость, то устроили войну против индейцев. В итоге индейцы объединились с англичанами, которые через время их также предали, заключив мир с США.

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А идею лагерей для геноцида индейцев позднее перенял Гитлер, который восхищался действиями американцев. Сейчас от 15-20 миллионов индейцев (по другим источникам от 100 миллионов) осталось около 150 тысяч, и они занимаются самой грязной работой проживая на территории резерваций, больше похожих на свалки. Это и есть наглядное будущее любого народа, который доверится США…





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Сотрудничество с Англией чуть не погубило Индию, из которой было вывезено много золото, хлопка, зерна и произведений искусства. Ниже видео про секрет колонизации англичанами Индии почти без армии и денег.

Безопасный путь экономического и военного развития для небольшой страны

Как показала история военных конфликтов, ЧВК (частные военные компании) являются высоко боеспособными формированиями, способными самостоятельно закупать новейшее вооружение, а не выпрашивать его. Поэтому для небольшой страны желающей независимости и процветания нужна крупная ЧВК, которая будет зарабатывать деньги по всему миру и платить налоги в родной стране. Работа в ЧВК гораздо безопаснее службы в армии, поскольку большинство ЧВК не принимают участие в штурмах городов и военных баз, как делала это ЧВК «Вагнер» (которая стала скорее исключением из общего правила). ЧВК занимаются охраной объектов, членов правительства, обучением местной армии. А учитывая, что воевать в той же Африке приходится против противника со стрелковым оружием и лёгкой бронетехникой, у которого почти нет авиации, артиллерии, флота и танков, то и потери у ЧВК в таких регионах минимальные. Про отсутствие работы для ЧВК не стоит волноваться, поскольку США торгует оружием по всему миру, ещё со времени обеих мировых войн, когда они продавали оружие и топливо обеим сторонам конфликта. Те же воинственные африканские племена также будут снабжаться американцами оружием на деньги с поборов с населения на контролируемой этими племенами территорий.

Плюс в Африке не перевелись ещё пираты, которых снабжает оружием местное население, под будущий процент с награбленного. Поэтому торговые корабли и круизные лайнеры нужно будет кому-то охранять.

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Как показала современная история, Китай активно финансирует в строительство крупных объектов на территории Африки и других стран. Поэтому также требуется крупная строительная компания, способная работать по всему миру.

Как показывает история и экономика, для процветания любой страны нужны развитые грузоперевозки. А именно крупная транспортная компания.

Если говорить относительно африканского континента. То ЧВК может охранять правительственные и частные объекты, строительная компания отстраивать разрушенное в результате войн и революций. А транспортная компания подвозить строительные материалы и снабжать продуктами новые торговые центры и населённые пункты. Которые заключат договора на охрану с той же ЧВК.

Когда военная обстановку устаканится, то власти и местные элиты будут по уши в долгах и захотят добывать полезные ископаемые или заниматься продвинутым сельским хозяйством. Прежде всего для торговли с соседями и погашения долгов. Для добычи ископаемых нужно построить добывающие шахты и предприятия по переработке сырья, плюс дороги и порты. Для этого потребуются тысячи инженеров и управленцев, которыми местные жители стать первое время не смогут без соответствующего образования. Поэтому инженеры, технологи, управленцы и прочий персонал со средним и высшим образованием будет привозной.

А если у ЧВК, строительной и транспортной компании будет единое управление, то они смогут демпинговать цены. Что позволит одной относительно небольшой корпорации строить инфраструктуру в развивающихся странах, затем её охранять и снабжать всем необходимым через транспортную компанию.

Отдельным пунктом для небольшой страны будут отношения с США, которые суют свой нос везде, где есть ресурсы, но слабая армия. Так ЧВК сможет закупать у них современное вооружение, а не выпрашивать древний хлам. Строительная компания закупать строительную технику и инструмент. А транспортная компания закупать грузовики, самолёты и корабли.

Теперь вернёмся к небольшой стране, корпорация будет платить много налогов, постоянно пополняя бюджет страны. Она же будет обеспечивать работой десятки тысяч её граждан. А сотрудники корпорации смогут тратить свои приличные зарплаты покупая товары в своей стране во время отпусков или просто пересылая деньги своим родным.

Если небольшая страна имеет скромный бюджет, то часть регулярной армии ей можно будет перевести в ЧВК, поставив на самообеспечение, а в армии оставить только пограничников, лётчиков и спецназ. Таким образом оптимизируются бюджетные расходы. Поскольку ЧВК поставит военных на довольствие, обучит всему необходимому в своих тренировочных лагерях. И бывшие военные будут не расходовать бюджет, а наоборот станут пополнять его через налоги с контрактов ЧВК.

Грамотная внутренняя и внешняя политика позволят небольшой стране достигнуть экономического процветания как в Евросоюзе, не вступая в него, чего уже почти добилась Белоруссия, получив ядерное оружие и ЧВК «Вагнер». Поскольку в Евросоюзе есть свои минусы в виде африканских и арабских беженцев, которые хотят жить на пособии по безработице, не хотят работать, активно занимаются криминалом, и периодически устраивают погромы, требуя очередных льгот, что сейчас и происходит во Франции.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).