12 сентября 2023 года весь мир облетела новость о взимании платы с разработчиков игр, использующих Unity. Сначала ходили слухи с опасениями, что игрокам придётся оплачивать каждую установку игры (даже в случае переустановки операционной системы или проблем с игрой). Но позднее один из руководителей компании Unity Technologies пояснил, что они не собираются взымать плату за повторную установку на одном и том же устройстве. А разработчику игры (а значит и игроку) придётся заплатить при установке игры одновременно на несколько разных устройств, например, ПК, смартфон и Steam Deck (в этом случае будут сразу 3 лицензионных сбора).

Логотип Unity.

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Начиная со следующего года (точнее с 1 января 2024 года) фирма Unity Technologies сменит бизнес-модель, после чего многочисленные разработчики, применяющие в работе Unity, будут вынуждены оплачивать компании 20 центов за каждую установку своей игры (включая полноценные демоверсии).

Стало известно, что разработчики видеоигр очень довольны этой инновацией. Но по мнению руководства Unity Technologies им придется смириться с тем, что «халява» закончилась. На что уже многие разработчики успели сообщить, что будут переходить на другие движки, несмотря на все предстоящие трудности.

Уточним, что Unity (полное название Unity Engine) считается одним из самых популярных в мире кроссплатформенных игровых движков. А лицензионный сбор в размере 20 центов за установку, называется «Unity Runtime Fee» (Плата за выполнение Unity). Уже некоторые из разработчиков заявили, что теперь им придётся заплатить больше, чем они заработали за всю свою карьеру.

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Сам же движок Unity Engine состоит из редактора Unity Editor и среды выполнения Unity Runtime. С помощью редактора разработчики визуально компонуют свои игры, а среда выполнения Runtime гарантирует запуск игры на устройствах геймеров. А поскольку Unity изначально был прежде всего бизнес-проектом, то разработчики движка хотят зарабатывать на его использовании. И поэтому они вводят плату (лицензионный сбор) за использование Runtime.

Краткая информация о компании и скриншоты работы с движком.

Теперь рассмотрим новость более детально. Представитель Unity Technologies пояснил, что они не хотят задушить разработчиков, ещё не достигших успеха, поэтому оплачивать лицензионный сбор Unity придётся только студиям, уже добившимся некоторых успехов. Например, для компаний, заработавших при помощи Unity Personal или Unity Plus на своих играх 200 000 долларов за один год и при условии, что их игру скачали более 200 000 раз за всю свою историю, будет стандартный сбор. Компаниям, заработавшим меньше, лицензионный сбор платить пока не нужно.

А купившим версии Unity Pro и Unity Enterprise, и заработавшим более миллиона долларов или более за один год и получивших миллион установок за всю историю игры, тоже нужно будет заплатить, но уже с большой скидкой. Их оплата будет колебаться от 1 до 15 центов в зависимости от ежемесячного числа установок конкретной игры. Важно отметить, что все версии движка Unity, кроме персональной (Personal), уже оплачиваются по подписке.

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Таблица с пояснениями по новой бизнес-модели.

Сообщается, что новая система платежей вызвала много негатива у разработчиков и справедливые опасения по поводу финансовой целесообразности продажи игр, написанных с применением движка Unity. Так студия Innersloth, создавшая игру Among Us написали в социальных сетях, что новая система оплаты навредит не только им, но и другим игровым студиям всех бюджетов и размеров. И добавили, что им придётся отложить создание контента и функций, действительно нужных их игрокам, для переноса игры в другие страны (для получения максимальной скидки). Но у многих разработчиков игр может не хватить ни времени, ни денег, чтобы поступить также.

Одновременно с шокирующей новостью о смене бизнес-модели, стали известны некоторые нюансы о положении компании на рынке. Например, выяснилось, что дела в Unity Technologies последнее время шли мягко говоря не очень хорошо, что и привело к смене бизнес-модели. А этим летом из компании успели уволиться почти 300 сотрудников, которых руководство попыталось заменить генеративным искусственным интеллектом. Генеральный директор Джон Ричителло презентуя новые инструменты компании, Muse (умный помощник для разработчиков игр) и Sentis (позволяющий разработчикам встраивать нейронные сети в свои проекты), заявил, что искусственный интеллект сделает игры быстрее, дешевле и лучше.

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Сама компания тоже применяет ИИ для продвижения своих рекламных предложений, что привело к увольнению некоторых сотрудников. Также стало известно, что сам Джон Ричителло (бывший руководитель Electronic Arts) постепенно распродаёт свою долю акций компании, что вызвало недоумение. Поскольку обычно акции распродаются перед возможным банкротством компании. А постепенность их продажи обусловлена осторожностью, чтобы не вызвать резкое падение их цены и панику среди акционеров, которая может сильно обесценить стоимость акций.

Генеративный искусственный интеллект представляет собой тип системы искусственного интеллекта (ИИ), умеющей генерировать текст, изображения и прочие медиаданные с помощью подсказок от человека. К ним относится, например, ChatGPT - чат-бот, разработанный компанией OpenAI с использованием больших языковых моделей GPT-3 и GPT-4 и Bard - чат-бот от корпорации Google, созданный с использованием модели LaMDA. Другие генеративные модели ИИ включают художественные системы искусственного интеллекта, например, Stable Diffusion и DALL-E.

Генеративный ИИ с разной степенью успешности уже применяется в самых разных направлениях, включая разработку программного обеспечения, маркетинг и моду, рисование иллюстраций к играм и книгам, написание статей и даже книг. Активно инвестировать в развитие генеративного ИИ начали ещё в начале 2020-х годов такие гиганты, как Microsoft, Google и Baidu. Но на сегодня искусственный интеллект допускает некоторые оплошности, например, рисует людей с 6 пальцами или пишет статьи такого качества, как не напишет даже школьник.

Как написал один известный блогер, компания Unity Technologies отчаянно роет себе могилу в поисках золота, намекая на бездарную работу «эффективных менеджеров», которые решили сэкономить на живых сотрудниках, заменив их ИИ. И теперь у разработчиков, уже опубликовавших свои игры, появился ещё один повод беспокоиться о своей прибыли. А те, кто уже на протяжении месяцев (или лет) занимались новым проектом, теперь точно задумаются о переносе своей игры на другую платформу.

История становления и развития Unity Technologies

Unity Software Inc. (более известная как Unity Technologies) является крупной американской компанией по разработке видеоигр, получившей мировую известность благодаря разработке Unity (лицензированного игрового движка). Сегодня её штаб-квартира располагается в Сан-Франциско.

Фотографии офисов компании Unity Technologies.

Основали компанию в далёком 2004 году Дэвид Хелгасон (CEO (Chief Executive Officer), или главный исполнительный директор), Николас Фрэнсис (CCO (Chief Commercial Officer) или главный финансовый директор) и Йоахим Анте (CTO (Chief Technical Officer) технический или технологический директор) в Копенгагене (Дания) после создания их первой игры, GooBall. А поскольку игра не стала успешной, они решили разработать движок для компьютерных игр, который смогут использовать все желающие, ввиду его доступной цены.

В компанию Unity Technologies вложили деньги такие гиганты, как Sequoia Capital (американский венчурный фонд), WestSummit Capital (американская инвестиционная компания) и iGlobe Partners (сингапурский венчурный фонд). В 2008 году, после взлёта популярности смартфонов iPhone, Unity одними из первых разработчиков движков, стали полностью поддерживать платформу IOS. На сегодня Unity поддерживает 24 платформы: iOS, Android, Windows, Linux, WebGL, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android TV, tvOS, Nintendo Switch, ARCore, Microsoft HoloLens, Magic Leap, Meta (запрещённая на территории РФ организация), Apple AR.

А с 2010 года корпорация IBM приступила к изучению подключаемых модулей браузера Unity 3D, для запуска трёхмерных игр в браузере.

Для полного понимания масштабов рассматриваемой новости приведём некоторые цифры. Ещё в апреле 2012 года у Unity уже насчитывался 1 000 000 зарегистрированных разработчиков, из них 300 000 пользовались им постоянно. А к апрелю 2015 года число зарегистрированных разработчиков достигло 4 500 000, из которых 1 000 000 были активными пользователями. Согласно статистике, около 47 % всех разработчиков мобильных игр использовали движок Unity.

А 10 ноября 2010 года Unity Asset Store стал онлайн-магазином для пользователей Unity, где в свободной продаже находились различные ресурсы проекта (графика, скрипты, аудио). В апреле 2014 года этот магазин насчитывал уже 600 000 зарегистрированных пользователей, загружающих около 500 000 единиц контента в месяц.

В марте 2014 года, Unity покупает компанию Applifier, оператора мобильной связи в Хельсинки (столице Финляндии). В этом же году они приобрели компании Playnomics (сейчас Unity Analytics) и Tsugi (сейчас Unity Cloud Build).

В августе 2015 года, Unity покупает компанию SilkCloud, занимающуюся разработкой электронной коммерции в Шанхае (крупнейшем городе и финансовом центре Китая). SilkCloud стала работать над инфраструктурой для веб-сервисов Unity.

В июле 2022 года Unity согласилась приобрести компанию ironSource (израильского разработчика программного обеспечения) в рамках сделки с акциями на сумму 4,4 миллиарда американских долларов. После завершения сделки Unity Technologies должна была получить инвестирование на миллиард долларов от Sequoia Capital и Silver Lake.

В августе 2022 года корпорация AppLovin (AppLovin Corporation занимается созданием программного обеспечения для разработчиков мобильных приложений) выразила желание приобрести Unity в обмен на 17,54 миллиарда долларов, в рамках сделки с акциями. На пост генерального директора объединенной компании они предлагали Джона Ричителло. Но в предложение от AppLovin не входила покупка компании ironSource, которую Unity уже согласилась приобрести в июле. Позднее в том же месяце правление Unity отказалось от этого предложения и обязалось завершить покупку ironSource. Слияние с IronSource завершилось в ноябре 2022 года.

Теперь становится понятна продажа своих акций Джоном Ричителло, которому видимо не дали сорвать жирный куш. И теперь он сделает всё, чтобы стоимость акций Unity Technologies рухнула, но ещё до продажи его собственных акций. И после чего компанию за бесценок купят AppLovin или кто-то иной.

Продолжение грустной истории

Мировое сообщество разработчиков игр крайне негативно отнеслось к решению Unity Technologies поменять свою бизнес-модель. Согласно информации от издания Mobilegamer.biz, как минимум 16 игровых студий, занимающихся созданием мобильных игр, в знак протеста отключили продукты от Unity и ironSource для монетизации. Также они обратились к остальным разработчикам мобильных игр с призывом поступить аналогично. В список бойкотирующих вошли игровые студии: Azur Games, Supercent, Ducky, Burny Games, Voodoo, Homa, Century Games, SayGames, CrazyLabs, Original Games, Kayac, New Story, Inspired Square, Geisha Tokyo, Tatsumaki Games и Playgendary.

Как рассказал СМИ бывший сотрудник Unity Technologies, сейчас сотрудники компании начали активно увольняться, после того, как руководство проигнорировало все их возражения и опасения касательно новой бизнес-модели.

Ещё стало известно, что с 12 сентября 2023 года тарифный план Unity Plus (стоивший 40 долларов) будет не доступен для новых подписчиков. Представитель компании пояснил, что они это сделали, для упрощения структуры предлагаемых подписок. Стоит сказать, что другая подписка (Unity Pro) стоит уже 185 долларов в месяц за каждое рабочее место (или 2 040 долларов в год). Есть ещё годовые тарифы Unity Enterprise и Unity Industrial Collection, сейчас стоящие 3 000 и 2 950 долларов в год.

Выводы

Теперь подведём итоги этой новости. Первое, за эту инновацию в конечном итоге заплатят геймеры. И заплатят они не только своими деньгами, но и нервными клетками, ввиду снижения ассортимента игр. Так как многие разработчики будут больше заняты окупаемостью игры, а не её улучшением.

Второе, дела в Unity Technologies идут действительно плохо. Первым звоночком стало увольнение этим летом почти 300 сотрудников, вторым постепенная распродажа своих акций генеральным директором. И третьим звоночком стала уже сама новость о взимании платы. Четвёртым стало бойкотирование движка игровыми студиями.

Спасти компанию может финансирование государства (если США вместо финансирования войн займутся оздоровлением своей игровой индустрии). Также компании требуется смена приоритетов (и возможно руководства), поскольку перекладывание всей рутины на ИИ (искусственный интеллект) до хорошего не доведёт.

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