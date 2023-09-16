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О том как Илон Маск отключил для ВСУ Starlink над Севастополем и что из этого вышло

Давно были известно, что Илон Маск адекватный американец, симпатизирующий России. И недавно он наглядно это доказал, отключив для ВСУ сигнал спутников Starlink над Севастополем.
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Ранее Илон Маск уже заявлял, что он противник войн и применения своей глобальной спутниковой системы в военных целях.

Он оказался человеком слова, и во время ночной атаки на Севастополь надводных беспилотных катеров и украинских ракет (западного производства), его компания SpaceX отключила для ВСУ модули спутниковой связи Starlink в атакующих Крым субъектах. Например, во время ракетного обстрела по промышленному предприятию Севморзавод, уровень сигнала неожиданно для ВСУ снизился до нуля, что было вдвойне странно, учитывая, что над полуостровом проходили более сотни спутников Старлинка.

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После этого неприятного сюрприза некоторые эксперты предположили, что ещё несколько месяцев назад Илон Маск тайно распорядился (поскольку правительство США отмывает на Украине миллиарды долларов), отключать украинских абонентов в Черноморском регионе при попытке ими атаковать Россию. Поскольку Илон Маск мудрый человек (и настоящий американский патриот, в отличии от Байдена), он понимает, что поддержка оружием и связью украинского режима, атакующего мирное население страны с ядерным оружием, до хорошего не доведёт. Он считает, что его коммерческая спутниковая система создана исключительно для бизнеса и не должна принимать участие в боевых действиях, тем более при обстрелах мирного населения. По его задумке Starlink разрабатывалась лишь с целью повышения уровня жизни простых людей. За такие мирные мысли его уже попытались обвинить в государственной измене.

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Примерная численность спутников Starlink.

Сразу поясним, что отключение спутникового интернета не сказалось на работе ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Это англо-французские малозаметные крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования (запускаемые с самолётов), англичане их называют Storm Shadow (Штормовая Тень), а французы SCALP-EG. Выяснилось, что эти ракеты используют помехозащищенные сигналы GPS. А вот надводным дронам-катерам повезло меньше, у них не такого функционала не было, что помогло их вовремя поразить судну Черноморского флота «Василий Быков».

Патрульный корабль (корвет 3-го ранга ) «Василий Быков».

Патрульные корабли типа «Василий Быков» являются серией российских патрульных корветов 3-го ранга c управляемым ракетным вооружением, относятся к проекту 22160. Они стали первыми российскими кораблями, использующими модульную концепцию вооружения.

Что представляет собой Starlink и насколько ВСУ от неё зависимы

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Starlink является глобальной спутниковой системой, насчитывающей несколько тысяч спутников, разработанной и реализуемой компанией SpaceX. Целью компании было обеспечение недорогим высокоскоростным широкополосным спутниковым Интернетом население разных стран, включая места, где со спутниковой связью были проблемы, или её вовсе не было.

Пользовательский терминал Starlink с «тарелкой», 2021 год. И спутниковая «тарелка» Старлинка.

Теперь вспомним хронологию появления Старлинка на Украине. А своей спутниковой или космической программы у Украины никогда не было.

26 февраля 2022 года Илон Маск сообщил СМИ, что Starlink будет работать на Украине.

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1 марта стало известно о поступлении первых наземных терминалов Starlink на Украину. Было передано более 15 000 терминалов для обеспечения широкополосной спутниковой связи по всей Украине. При этом покупку 5 000 терминалов оплачивало Агентство США по международному развитию, а остальное различные европейские организации.


Начиная с марта 2022 года, по сообщениям многочисленных СМИ, Starlink активно применяется ВСУ для убийства мирных жителей Донбасса (для управления военными дронами и ДРГ (Диверсионно-разведывательными группами)). Американской спутниковой системой повсеместно пользовались армейские подразделения для связи между собой, наведения оружия, БПЛА и артиллерии.

Для защиты мирного населения и своих войск, Россия проводила электромагнитные атаки с целью глушения её сигнала, и использовала РЭБ Красуха (комплекс радиоэлектронной борьбы). Результаты этих этак достоверно неизвестны. Но вскоре SpaceX оперативно обновила программное обеспечение и заявила о неэффективности попыток глушения сигнала. Зато относительно недавняя (29 января 2022 года) солнечная активность привела к сгоранию сразу 38 спутников Starlink.

25 марта 2022 года согласно сообщению Илона Маска, Starlink пока успешно сопротивляется всем попыткам взлома или глушения системы.

По данным CNN (известного американского телеканала) ВСУ пользуются 20 000 терминалов, которые оплатили правительства США, Англии и Польши. В начале ноября 2022 года 1300 терминалов были отключены за неуплату трафика (но возможно включены снова после оплаты).

20 декабря 2022 года Bloomberg (американское информационное агентство) сообщило о скором получении Украиной ещё более 10 000 терминалов Starlink.

9 февраля 2023 года президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила СМИ о принятии некоторых мер, предпринятых компанией для недопущения использования Starlink украинскими военными для управления БПЛА. По её словам, компания не давала на это своего согласия. Она заявила, что контракт SpaceX с украинским правительством подписывался исключительно для гуманитарных целей. Якобы они хотели обеспечить интернетом больницы, банки, и прочие гражданские организации. И SpaceX никогда не разрешала использовать интернет Starlink в наступательных целях. 

Выводы

Проблемы со Starlink можно считать одной из причин провала контрнаступления ВСУ. Поскольку своей полноценной системы связи у киевского режима нет, то приходится идти на поклон к США. 

А американское правительство не может контролировать своих олигархов, к которым относится и Илон Маск. Поскольку в большинстве стран мира реальными правителями является именно финансовая и промышленная элита. А президенты, премьеры и министры выступают лишь аналогом топ-менеджеров международных корпораций, которыми владеют олигархи.

Другим фактором стало шатающееся кресло 46 президента США Джо Байдена (Джоозефа Робинетта Ба́йдена-младшего). Которого регулярно компрометирует собственный сын Хантер Байден (Роберт Хантер Байден), которого уже обвиняли в наркомании, хранении оружия, педофилии и отмывании миллиардов долларов на смертях простых украинцев.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна). 

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