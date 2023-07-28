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Сегодня героем статьи станет Роберт Стрэйндж Макнамара (Robert Strange McNamara, родился 9 июня 1916 года - умер 6 июля 2009 года). Он был американским предпринимателем и политиком-республиканцем, министром обороны США в 1961 - 1968 годах (когда у власти находились президенты Джон Кеннеди и Линдон Джонсон). С 1968 по 1981 года он работал президентом Всемирного банка. Также Макнамара отвечал за использование системного анализа в государственной политике, это послужило появлением такой науки, как политический анализ.

Роберт Стрэйндж Макнамара

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В его судьбе хватает интересных моментов. Например, ещё до государственной службы, он считался одним из «Whiz Kids» (что переводится как «Мудрые дети»). Это была группа из десяти офицеров, помогавшая восстановить компанию Ford Motor после окончания Второй мировой войны (на которой США неплохо заработали, продавая оружие, топливо и много ещё чего обеим сторонам конфликта). Роберт даже некоторое время был президентом компании Ford Motor, до приглашения на пост министра обороны. В пентагон он перешёл не один, а всё с теми же советниками, которые также унаследовали прозвище «Whiz Kids».

Показателен тот факт, что Макнамара прослужил министром обороны 2 595 дней (в 1961 - 1968 годах), установив своеобразный рекорд пребывания на данном посту.

Перспективный одарённый парень

Теперь рассмотрим подробнее историю жизни этого неоднозначного человека. Роберт Стрэйндж Макнамара родился 9 июня 1916 года в городе Сан-Франциско, штат Калифорния (США). У него не было влиятельных родных, так его отец, Роберт Джеймс Макнамара, был обычным менеджером по продажам в оптовой обувной компании, мать Клара Нелл Стрейндж Макнамара скорее всего была домохозяйкой, поскольку о её работе история умалчивает. Его предки по отцовской линии были ирландцами (это важный момент!), которые в 1850 году, после Великого ирландского голода, переехали в США. Роберт с детства проявляет лидерские качества и недюжинный ум, например, заканчивая среднюю школу Пьемонта в 1933 году, он уже был президентом клуба бойскаутов «Rigma Lions» и заслужил достижение «Eagle Scout», которое получали далеко не все. Потом он заканчивает Калифорнийский университет в Беркли (1937 год), получив степень бакалавра по экономике.

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Также Макнамара активно получал новые знания и обзаводился связями среди одарённых подростков. Так он стал членом братства Phi Gamma Delta (которое позднее прославилось дедовщиной и смертями студентов от алкогольного отравления, а также различными издевательствами над новичками братства). Ещё он был членом кружка «Золотого Медведя» Калифорнийского университета в Беркли, который создавался как раз с целью развития лидерских навыков у перспективных студентов. А уже в 1939 году Роберт получает степень MBA (магистра) в Гарвардской школе бизнеса.

Окончив Гарвардскую школу бизнеса наш герой около года работает в бухгалтерской фирмe Price Waterhouse (Сан-Франциско). А уже в августе 1940 года он возвращается в Гарвард, для преподавания бухгалтерского учёта в школе бизнеса, став наиболее высокооплачиваемым и самым молодым доцентом на то время. Позднее, в начале 1943 года он поступает в ВВС США в звании капитана, внедрив туда аналитические подходы, применяемые в бизнесе. Почти всю Вторую мировую войну он служит в Управлении статистического контроля, анализируя эффективность работы американских бомбардировщиков, в частности B-29, которыми командовал генерал-майор Кертис Лемэя в Индии, Китае и на Марианских островах.

За годы службы Роберт разрабатывает статистические блоки управления, используемые командованием бомбардировочной авиации, а также создал график удвоения эффективности B-29 в качестве транспорта для перевозки топлива и грузов. Ушёл с военной службы он в 1946 году в звании подполковника и престижной наградой (орденом «Легион почёта»).

Из достижений Макнамары можно вспомнить должность профессора Гарвардской школы бизнеса. Также он был вице-президентом компании «Ford Motor Company», и даже возглавил её, будучи первым руководителем концерна, не принадлежащего клану Форд. Работая в компании, наш гений создаёт довольно популярный автомобиль Ford Falcon (продажи которого в первый же год перевалили за 500 000 машин). Руководил автомобильным гигантом он всего 5 недель, после чего американский президент Джон Кеннеди пригласил его на работу в правительство, на должность министра обороны. Интересный факт, что сначала ему предлагался пост министра экономики. Но поскольку американская экономика построена на захвате полезных ресурсов других стран и торговле оружием, то министр обороны обладал гораздо большими возможностями.

Министр обороны

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В 1960 году президентом США избирается Джон Фицджералд Кеннеди (родившийся в богатой семье ирландского происхождения). После своего избрания он предлагает должность министра обороны бывшему госсекретарю Роберту Эберкромби Ловетту (Robert Abercrombie Lovett), который отказывается, сославшись на свой пожилой возраст, но рекомендует на этот пост Макнамару. Известно, что Кеннеди через Сарджента Шрайвера предложил Макнамаре на выбор либо стать главой Казначейства (министром финансов) или министром обороны, хотя тот всего 5 недель назад возглавил Ford Motors. Интересно, что Роберт отказывается стать главой Казначейства, но соглашается стать министром обороны. В итоге Макнамара настолько близко сходится с американским президентом, что несёт гроб на похоронах младшего Кеннеди в 1968 году.





Немного подробнее рассмотрим фигуру Роберта Эберкромби Ловетта, родившегося в очень богатой американской семье и состоявшего в закрытом обществе «Череп и кости», в который входили представители высшей элиты, рождённые в наиболее богатых и влиятельных семьях США. Также он сыграл важную роль в создании ЦРУ. А позднее выяснится, что в убийстве Кеннеди было задействовано именно ЦРУ. В итоге можно предположить, что за Кеннеди присматривал именно Макнамара, и возможно он же принимал решение о его ликвидации, либо ему способствовал.

Роберт Эберкромби Ловетт

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Президентствование Кеннеди привело к переориентации многих оборонных программ. Например, он не одобрил концепцию первого удара (которой активно придерживаются США долгие годы), а признал необходимость сильного стратегического вооружения для обороны и сдерживания ядерного нападения на США и их союзников. Стоит вспомнить за ядерным оружием пользовались только американцы в войне с Японией, но активно этой темой запугивали собственное население, зарабатывая на этом огромные прибыли. Также Кеннеди считал, что военные, должны быть в постоянном подчинении у гражданского командования и им же управляться. Что скорее всего и привело к его убийству. В 1961 году ими создаются Разведывательное управление министерства обороны (РУМО) и Агентство оборонных поставок.

Особым пунктом администрация Кеннеди видела коммунистическую угрозу, и уделяла ей особое внимание. В те годы коммунисты применяли тактику «национально-освободительных войн», когда они стремились избегать лобовых военных противостояний, предпочитая тактику партизанской войны и политической подрывной деятельности. Согласно годовому отчёту Макнамары за 1962 год, коммунисты активно использовали снайперов, засады и внезапные нападения. А в политике они применяли террор, вымогательство и убийство конкурентов. После этого отчёта США и их союзники (например, Южный Вьетнам) начинали подготовку и переоснащение своих вооружённых сил для противодействия повстанцам.

В период Карибского кризиса (октябрь 1962 года) Макнамара работал членом исполнительного комитета Совета национальной безопасности, сыграв важную роль в урегулировании этого кризиса. Прежде всего он был убежден в необходимости именно блокады, а не мощного ракетного удара и смог убедить Объединённый комитет начальников штабов согласиться на блокаду Кубы. Что позволило избежать больших потерь с обеих сторон. Макнамара понимал последствия ядерной войны, поэтому делал акцент на обычных (а не ядерных) ракетах, а также он ратовал за увеличение численности личного состава сил специального назначения. С таким настроем он начал расширение американской армии. На 1953 год в армии США служило примерно 3 555 000 человек, а на конец Корейской войны (в 1961 году) её состав сократился до 2 483 000. А уже к 30 июня 1962 года численность военных составила около 2 808 000 человек. Затем численность армии стабильно составляла около 2,7 миллиона человек, вплоть до Вьетнамской войны в 1965 году, а очередного пика достигла к середине 1968 года (около 3,55 миллиона человек), уже после выхода Макнамары в отставку.

Напомним, что Карибский кризис (прозванный ещё Кубинским ракетным кризисом) разразился по вине США в октябре 1962 года, когда те в 1961 года разместили в Турции (стране-участнице НАТО) ракеты средней дальности «Юпитер», имеющие возможность (благодаря малому подлётному времени) поражения многих городов СССР, включая Москву и основные промышленные центры. В ответ СССР дислоцировал свои военные части (с обычным и атомным оружием) на острове Куба, вблизи от побережья США. Что могло привести к мировой ядерной войне.

В период деятельности Макнамары на посту министра обороны, численность американских военных советников во Вьетнаме возросла с 900 до 16 000. Заметим, что США суют своих советников везде, где активно торгуют оружием, например, сейчас их хватает на Украине. Они не должны были воевать, а лишь тренировать армию Республики Вьетнам. Теперь представим численность армии этой небольшой страны, если её должны были обучать 16 000 инструкторов.

США нужен был повод для полномасштабной войны, и они его получили после инцидента в Тонкинском заливе (август 1964 года). Тогда произошло нападение на американский эсминец военных кораблей Северного Вьетнама. И тут отличился Макнамара, обосновав это нападение, как повод для вступления США в войну. Дальше Макнамара активно занимался планированием боевых действий маленькой победоносной войны, как думали американцы. Но в итоге война была с треском проиграна, а весь мир убедился в том, что армия США громоздкая, неповоротливая и плохо подготовленная. Поскольку, имея тотальное превосходство как в воздухе, так и на воде, американцы умудрялись нести просто огромные потери.

Интересный исторический факт, в 1966 году вскрылась острая нехватка кадров в американской армии. И «мудрый» Макнамара разработал «Проект 100 000», в рамках которого были капитально снижены требования к поступающим на военную службу рядовому составу. В результате этого плана во Вьетнам отправились бойцы с низким уровнем IQ, почти безграмотные и имеющие проблемы с законом. А если вспомнить выступления Михаила Задорнова, то и обычные американцы интеллектом никогда не блистали. В результате резко увеличилось количество дезертиров, нарушений дисциплины, нападений на сослуживцев. А «Проект 100 000» получил мировую известность под неформальным названием «дебилов Макнамары».

Социальная справедливость

США изначально создавались на труде приезжих европейцев, которые в большинстве своём были в своих странах изгоями общества (преступниками), а также на дешёвом труде рабов, которых активно привозили из Африки. Поэтому одной из постоянных американских проблем был расизм и разные формы сегрегации (принудительного разделение людей на расовые, этнические или прочие группы в повседневной жизни). В связи с этим Макнамара издаёт Директиву 5120,36 от 26 июля 1963 года. Согласно ей, все меньшинства получали равные возможности в армии США. А каждый командир нёс ответственность за ущемления военнослужащих и членов их семей. В те годы это касалось чаще всего негров и женщин, поскольку ЛГБТ тогда только набирало популярность. И согласно директиве, после одобрения министра обороны, командир мог объявить какие-либо области закрытыми для военных кадров, что приводило к большим финансовым потерям местного бизнеса и властей, которые начинали получать меньше налогов.

Президент Всемирного банка

Роберт Стрэйндж Макнамара был главой Всемирного банка с апреля 1968 года по июнь 1981 года, на тот момент ему стукнуло уже 65 лет. За эти 13 лет банковской деятельности он успел сделать многое. Например, прежде всего он начал бороться с бедностью, финансируя соответствующие целевые программы. Для этого активно проводились переговоры с конфликтующими странами, представители которых были в совете банка, их убеждали выдавать кредиты на реализацию социальных проектов, направленных на улучшение здоровья, питания, образования. Плюс была введена новая система оценки эффективности финансируемых проектов. В качестве реального примера социальных проектов, можно привести усилия по предотвращению эпидемии «речной слепоты» (Onchocerciasis), которая вызывалась паразитами Onchocerca volvulus и приводила к тысячам случаев слепоты в самых бедных африканских странах. У Всемирного банка в наше время есть стипендиальная программа имени Макнамары. Будучи президентом Всемирного банка, Макнамара в 1968 года на ежегодном осеннем совещании Международного валютного фонда и Всемирного банка объявил новую программу, позволяющую странам, осуществляющим контроль над рождаемостью, получать льготный доступ к ресурсам. Тем временем в самих США рождаемость никогда не контролировалась, а большую часть ресурсов они отнимали у других стран.

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