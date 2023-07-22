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Боевые роботы уже стали реальностью, например, REX MKII. Это израильский беспилотный автомобиль, имеющий дистанционное управление, но при этом (по некоторым данным) способный действовать самостоятельно в случае потери сигнала. Создавался он прежде всего для патрулирования зоны боевых действий и просто приграничных районов.





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REX MK II получил повышенную проходимость и манёвренность, будучи способным перевозить до 1250 - 1300 килограмм полезной нагрузки. И при оснащении взвода солдат парой подобных роботов, переносимый живым бойцом вес можно уменьшить минимум вдвое, а это ощутимо повышает мобильность и боеспособность подразделения.

Сам же робот может перевозиться по воздуху под днищем транспортного вертолёта средней грузоподъемности с тандемным ротором Boeing CH-47F Chinook или конвертоплана Boeing MV-22 Osprey. Также его могут перевозить самолёт Lockheed C-130 Hercules/Super Hercules и Airbus A400M.

В условиях городского боя с робота можно запускать беспилотники, что может обеспечить успех сложной военной операции. Также за его бронёй могут укрыться бойцы отряда.

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REX MK II получил колёсную формулу 4×4 (как у джипов, когда все 4 колеса ведущие). При этом сами колёса установлены в абсолютных углах рамы автомобиля, обеспечивая хорошие ходовые качества робота по бездорожью. Двигатель гибридный электрический, с запасом хода до 300 километров. Большинство систем робота функционируют даже при выключенном двигателе, повышая его незаметность в случае наблюдения за местностью. Это позволяет разместить его в месте наблюдения и максимально замаскировать, чтобы разведка противника не вычислила шпиона. Плюс предусмотрена полная автоматизация робота, позволяющая ему автономно работать вне пределов прямой видимости наземного диспетчера. В этом режиме он сможет, например, доставить раненных по заранее заданному маршруту или прикрывать отход боевой группы, открывая огонь по всему, что движется со стороны противника.

Как и большая часть военной техники REX MK II получил модульную конструкцию. Это позволяет проводить максимально быстрый ремонт в полевых условиях, а также быстро менять его вооружение, и модули для разведки, в случае необходимости выполнения роботом специфических задач.

Робот имеет выносную поворотную турель, расположенную над передней частью рамы и адаптированной под пулемёт калибра 7,62-мм. А модульная конструкция позволяет сзади расположить вторую турель, но обычно сзади находится боевое снаряжение.

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Эта боевая машина уже продаётся клиентам компании Israel Aerospace Industries по всему миру.

А теперь представим, как должна выглядеть работа воинского подразделения с подобными роботами. Прежде всего их должно быть минимум три. Первый с усиленной бронёй и максимальным количеством датчиков, используется для разведки, его вооружение может быть минимальным. Главная его задача собрать максимум информации о противнике, тем самым повысив шансы выживания для живых бойцов. И это оправдано, поскольку человеческое зрение не может фокусироваться на нескольких целях одновременно, а робот может, имея в арсенале несколько камер. И если живой разведчик за короткий промежуток времени сможет определить лишь часть общей картины, то робот сможет сделать полноценную панорамную съёмку со всеми деталями.

Второй и третий роботы несут еду, палатки и запас патронов. В случае боя с равным по численности противником, эти роботы могут попеременно прикрывать огнём своих солдат. И при необходимости вывезти раненных с поля боя. В случае боя с превосходящими силами противника, робот-разведчик будет быстро выведен из строя, второй робот будет оставлен для прикрытия отступления, а на третьего погрузят раненных и амуницию, мешающую при беге. Таким образом применение роботов поможет значительно уменьшить потери военных в живой силе.

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Робота REX MK II в случае необходимости можно использовать и в качестве камикадзе, загрузив на него тонну взрывчатки. Имея мощный двигатель и бронирование, он способен с разгона проломить стену здания.

Также робота можно приспособить для минирования местности, в качестве полезной нагрузки разместив на нём устройство, через определённое расстояние аккуратно выбрасывающее мину.

И в случае обороны от превосходящих сил противника, робота можно загонять в заранее подготовленную яму, максимально уменьшая его видимый силуэт. Что позволит сделать из него мобильную огневую точку. Позволяя в случае приближения врага, перегнать робота на новую позицию.

Робота REX MK II также можно использовать и в мирных целях, например, при землетрясениях или иных стихийных бедствиях. Поскольку его повышенная проходимость позволит приводить лекарства в труднодоступные районы и вывозить оттуда раненных. Для максимальной эффективности можно одного оператора посадить на лёгкий вертолёт, дав ему управление головной машиной роботизированной колонны, а остальные роботы построят свой маршрут по аналогии с ведущим. После прокладки маршрута, роботы смогут ехать самостоятельно, без помощи оператора, что позволит использовать их в условиях плохой видимости (ночью, в снегопад или сильный дождь), не рискуя жизнями живых водителей.

Посмотрим пару видео обзоров этой машины на английском языке, русскоязычного обзора найти не удалось.









На этом видео показано как робот управляется, и что он может работать в связке как с аналогичными машинами, так и с авиационной разведкой. Также их можно использовать для обнаружения засад на бронетехнику. Когда перед каждым танком на определённой дистанции движутся сразу 3 REX MK II, надёжно прикрывая бронированного монстра от пехоты противника.

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