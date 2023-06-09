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В недавней своей статье я рассказывал об одной из первых плат формата mini-IXT, который был создан фирмой VIA, и там при тестировании и сравнении с моим "компьютером белого человека" получил весьма неоднозначные результаты. Впрочем, не буду повторяться все интересующиеся могут ознакомиться самостоятельно.

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Плата эта, как и множество её подражателей и последователей имеет распаянный процессор и лишь один слот расширения PCI, что существенно ограничивает возможности апгрейда.

Что ж, на счастье я имею в хозяйстве Radeon 7000 64Mb под шину PCI, грех было бы её сюда не поставить и не посмотреть, что это даст.

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Для начала глянем на наше железо.

VIA Epia-M (ME6000)



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Фирменная плата VIA, обладает широким функционалом и разнообразием всяческих портов и контроллеров, на 2002 год разве что 1394 на ней не хватает для "полного счастья".

ATi Radeon 7000 64Mb PCI



Достаточно простенькая видеокарта в исполнении фирмы Sapphire, с приклеенным радиатором, чего я не одобряю, но как показала практика его вполне достаточно. Из плюшек тут порт DVI что на 2001 год было не частым явлением у видеокарт, тем более у бюджетных модификаций.

Хотел бы я показать вам эти видеокарты в GPU-Z, но он увы не знает о существовании S3 UniChrome.

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Стоит напомнить историю появления данных видеочипов на свет, S3 UniChrome является дальнейшим развитием S3 Savage3D который вышел в свет в далёком 1998 году и совершенствовался с переменным успехом фирмой S3 вплоть до банкротства компании в 2000 году. А Radeon 7000 напротив был не развитием, а скорее упрощением Radeon 7500 на архитектуре Rage 6 лишённой аппаратных блоков T&L, что отбрасывало его опять же на поколение назад в эпоху DirectX6.0. Так что можно сказать что данные видеочипы по сути одного поколения, так что вполне корректно их сравнивать в лоб без всяких оговорок.

Ну а теперь тесты в синтетике и играх, под управлением Windows 98 SE, вся синтетика запускалась в разрешении 800x600 и цвете 16bit.

Final Reality

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3DMark 99 Max

3DMark 2000 Pro

3DMark 2001 SE

Мда, синтетика нам ясной картины не даёт. Если верить ей, то встройка S3 обходит дискретку от ATi, даже несмотря на ограничения, которые накладывает на производительности шина PCI, в такое вериться с трудом. Кстати о тестировании AGP и PCI версий Radeon 7000 уже была отдельная статья, кому интересно - могут пройти ознакомиться.

Quake

Quake II

Quake III Arena

В играх на движке Quake в целом Radeon 7000 даёт ощутимую прибавку к производительности, однако в Quake III Arena видеокарта ведёт себя странно упираясь в 19 кадров и не реагируя на изменение настроек графики, на минимальных же настройках показывает такую же производительность что и S3 UniChrome.

Unreal

В Unreal видеокарта Radeon 7000 показывает себя прекрасно позволяя в принципе нормально играть на Direct3D рендере. S3 UniChrome хоть и показывает какие-то результаты, в реальности абсолютно не работоспособна в данной игре из-за жутких тормозов. На графиках этого не видно, но частенько изображение на S3 просто застывало на 1-2 секунды причём сложность сцены при этом никак не влияла.

Unreal Tournament

В Direct3D ситуация аналогична таковой в обычном Unreal.

При использовании OpenGL рендера на S3 вполне можно играть, однако Radeon 7000 конечно и тут даёт существенный прирост производительности.

Что ж подведём итоги, был ли толк от поздних PCI видеокарт при апгрейде систем без AGP порта. Как видим толк был, даже несмотря на очень слабый процессор установка видеокарты даёт существенный прирост производительности. Покупать конечно такое комплектом смысла не имело от слова совсем, а вот именно как апгрейд с целью продлить агонию - имело место быть.

Была у меня как-то история году в 2015 доводилось апгрейдить рекламный дисплей, вот там внутри была mini-ITX поделка от Intel и 2х ядерный Atom о 4х потоках, который оказался неспособен крутить видео в хорошем качестве после апгрейда дисплейной части. Мы с большим трудом нашли и поставили туда GeForce 8400GS в PCI исполнении попутно поработав ножовкой по металлу над корпусом сего чудного агрегата, и таким макаром закрыли вопрос, ибо замена блока целиком обошлась бы на порядок дороже.