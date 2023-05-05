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Долго ли коротко ли, а модернизация и тестирование моего "компьютера белого человека за 1500$" продолжает сталкиваться с трудностями. Но о них я поведаю в соответствующей статье.

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Как вы помните, в моём "компьютере белого человека" нет слота AGP, так что мне не удалось протестировать на нём мою коллекцию видеокарт. Вместо AGP слота там распаян на материнской плате Matrox G200 на 8Mb. Так что модернизация ограничивается попытками поставить туда что-нибудь посолидней на шине PCI. Что как вы понимаете, несколько затруднительно ввиду того, что хоть карточки под этот слот и выпускались вплоть до nVidia GeForce 8400GS, а может и дольше, найти их не так просто, ввиду их малой распространённости.

EVGA nVidia GeForce 8400GS 512Mb 512-P1-N724-LR

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Однако чисто случайно мне таки прилипла карточка на PCI, а именно ATi Radeon 7000 64Mb DDR от фирмы Sapphire.

Прошу любить и жаловать.

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С тестированием "компьютера белого человека" мы пока обождём, а вот Radeon 7000 сравним с его братишкой на шине AGP, который мелькал как-то уже в моих статьях - раз и два.

А вот собственно и он, в исполнении фирмы HIS.

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Тестировать будем на моём привычном уже стенде: Intel Pentium 4HT 2.4GHz, с 1Gb оперативной памяти DDR в двухканальном режиме, на материнской плате ASRock P4i65G с чипсетом i865G и всё это под управлением Windows XP SP3.

И так, взглянем для начала на наши видеокарточки в GPU-Z.

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Как видим, драйверы стоят разные, ибо карточка PCI оказалась очень капризной и на драйверах 6.11 отказывалась запускать какое-либо 3D в принципе, так что я откатился до 6.2, хотя и на них при попытке запустить Unreal Tournament 2004 случился вылет на рабочий стол и после этого отказывалось запускаться любое 3D и пришлось переустанавливать драйверы, так что, увы, тестов в UT2004 не будет.

Сам чип RV100, на котором основаны данные карты, родом из 2001 года, и является урезанной версией R100 (Radeon LE/7200), из которой убран блок Hardware T&L, но взамен они получили возможность работать с 2мя мониторами одновременно, что по тем временам мало кто мог. Но T&L это не шейдеры, так что пусть и с потерей производительности его можно считать программно, т.е. Software T&L, что для владельца какого-нибудь Pentium III 500Mhz было не очень, а вот для Pentium 4HT 2.4Ghz не так уж и тяжко.

Бывали на основе RV100 и вот такие двухчиповые монстры, способные выводить изображение аж на 4 монитора разом. Но это уже экзотика родом из китайских подвалов.

Ну так, перейдём к тестированию - по классике сначала пойдут 3DMark'и, а потом пара игр.

3DMark 2000 Pro

3DMark 2001 SE

3DMark 2003

AquaMark3

Quake 3 Arena

Doom 3

Как видим, разница вполне существенная, более чем двукратная. Хотя учитывая, что данные видеокарты сами по себе задумывались как "затычки для слота", всё не так уж и страшно. Так что PCI версия вполне имела место быть для апгрейда систем, не имеющих слота AGP. Так что я думаю, мы ещё к ней вернёмся.

Ну и напоследок песенка про Radeon:

Его не любили

В доме родном,

Ведь кто-то ж назвал его

Radeon...



Не стоит хныкать,

Не стоит робеть,

Ведь надо лишь

Драйвера потерпеть!



Radeon,

Radeon,

Единственный в мире

Малыш Radeon.







