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Итак, пришло время протестировать мою коллекцию видеокарт, дабы избавиться от хлама, да и в целом понять, что к чему и чего умеет. Видеокарты первого поколения под AGP по понятным причинам участия в тестах не примут, ибо имеющаяся в наличии материнская плата не поддерживает видеокарты с рабочим напряжением 3.3V.

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Фотки видеокарт можно глянуть в предыдущих статьях - раз, два, три.

Тестировать будем на процессоре Intel Pentium 4HT 2.4GHz, с 1Gb оперативной памяти DDR в двухканальном режиме, на материнской плате ASRock P4i65G с чипсетом i865G и всё это под управлением Windows XP SP3. О материнской плате была отдельная статья с тестированием шести процессоров под Socket 478.

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Итак, ещё до начала тестирования начались первые потери:

GeForce 4 MX440 имеет оторванные компоненты на плате и при попытке запуска 3D приложений у него пропадает изображение, Radeon 9550 SE выдаёт синий экран при попытке установить драйверы, GeForce 2 MX400 имеет сгнившую плату в местах пайки конденсатора, и я даже не стал пытаться его запустить, а GeForce FX 5200 выдаёт артефакты на экране сразу при включении ПК.



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Ещё одного пациента удалось вылечить, ATI Radeon 9200 SE имел какой-то странный маленький радиатор (на фото слева), перед тестированием я его снял и обнаружил под ним плевок какого-то клея, который кое-как поскребли отвёрткой, да не доскребли и мазюкнув сверху термопастой - прилепили радиатор обратно. Маркировка чипа была повреждена, так что я без зазрения совести соскрёб остатки этого непонятного нечта - ножом, так как ни спирт, ни бензин, ни ацетон эту гадость удалить не смогли, и поставил обратно радиатор. При тестировании, однако, карта перегревалась и комп падал в синьку. Ввиду отличного от прочих моих видеокарт способа крепления радиатора, мне пришлось изрядно покопаться в запасах, но в итоге нормальный радиатор был найден и установлен (на фото справа).

У остальных подопытных были почищены и смазаны вентиляторы, а также заменена термопаста. В целом обошлось без происшествий, разве что некоторые вентиляторы поизносились и гудят, пока по ним не ткнёшь пальцем, после данной процедуры гул пропадает.

Что касается тестового стенда, то всё тестировалось на открытом стенде + рядышком стоял 120 вентилятор и дул в сторону видяхи. К сожалению, не удалось протестировать видеокарты в Half-Life 2, во-первых, по причине того, что он не позволяет включить DirectX9.0 для видеокарт GeForce FX, а во-вторых, в свежих версиях вырезали поддержку DirectX 7.0. Я конечно уже староват и впадаю в маразм, но я точно помню, что на релизе проходил его на GeForce 4 MX440. Однако, несколько скачанных мною дистрибутивов Half-Life 2 отказались на нём запускаться.

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Никогда не понимал такую политику выпуска обновления, ну да и фиг с ними - Valve никогда не отличалась умом и сообразительностью в том, что касается игр, чего не скажешь об умении ими торговать. Будем тестировать на более качественных продуктах, не требующих танцев с бубном для запуска.

Тестировать будем всяческими Mark'ами той поры, а так же классикой - Quake 3 Arena, Doom 3, Quake 4 и на десерт Unreal Tournament 2004.





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Итак, участники нашего тестирования:

1) (NV5) MSI MS8806 nVidia Riva TNT2 Pro 32Mb

2) (NV5) noname nVidia Riva TNT2 Ultra 32Mb

3) (RV100) HIS ATi Radeon 7000 64Mb

4) (i865G) Intel Extreme Graphics 2 до 96Mb из ОЗУ

5) (NV18) Palit nVidia GeForce 4 MX440 8x 128Mb

6) (RV280) noname ATi Radeon 9200 SE 64Mb

7) (NV31) Palit nVidia GeForce FX 5600XT 128Mb

8) (NV31) noname nVidia GeForce FX 5600 128Mb

9) (NV36) Leadtek WinFast A360 nVidia GeForce 5700 128Mb

10) (RV350) noname ATi Mobilty FireGL T2 128Mb

Поглядим, чего у наших видеокарточек в рундучке, а точнее чего нам покажет GPU-Z.

Пара номер раз, одна из них покинет коллекцию.

GPU-Z не показал нам частоты на главной странице, они доступны на вкладке Sensors. И там, я вам скажу, интересная ситуация. TNT2 Pro полностью соответствует спецификации и имеет частоты ядро/память равные 143/166MHz причём память, распаянная на плате, держит все 200Mhz, а вот TNT2 Ultra имеет частоты 150/166, хотя должна 150/183 и память на ней распаянная поддерживает частоты до 183MHz. Вот такие приколы бывают с noname видяхами.



Пара номер два.

Обе видеокарты не имеют блоков Hardware T&L, а Radeon 7000 оказывается умеет в шейдеры, но правда только в один пиксельный и один вершинный, что явно какой-то атавизм и в реальности нигде не используется. Так же Radeon имеет урезанные частоты по чипу/памяти 143/143MHz, хотя в заводских спецификациях для чипа RV100 указаны варианты 150/150, 166/166 и 183/183. Обе этих видеокарты имеют неплохую программную оптимизацию и, хотя родом они из конца 90х, однако позволяют многое на них запускать, пусть и в неиграбельном состоянии.



Пара номер три, точнее пара + труп GeForce 4 MX440 из начала статьи.

Как видим, ATi Radeon 9200 SE умеет в шейдеры и соответствует спецификации DirectX8.1, в отличие от nVidia GeForce 4 MX440, который умеет только в 7.0. Трупик же 4 MX'а был перспективным: у него и памяти в 2 раза больше, и шина в 2 раза шире, и частоты памяти нормальные: как положено по спецификации 166/250MHz, а вот у того, что будет участвовать в тестировании, память порезана аж до 150MHz, хотя распаянные модули держат 166MHz. Palit, что случилось, я вас не узнаю, вы же постоянно гнали с завода всё что надо и что не надо.... Всё-таки жаль, что не удастся сравнить эти два GeForce 4 MX.



Пара номер четыре, в которой определиться ещё один кандидат на вылет.

Тут сказать особо нечего - типичные FX 5600, хотя у старшего разогнана память с 275 до 333MHz.



Ну и финалисты, пара номер пять, тут определится, кто достоин встать в мой системный блок Socket 478.

Под именем Mobilty FireGL скрывается рядовой Radeon 9600, но чутка разогнана память с 200 до 220MHz. У GeForce FX 5700 так же разгон по памяти с 250 до 275MHz



Далее у нас тесты, по традиции начнём с 3DMark'ов и далее перейдём к играм.

3DMark 2000 Pro:

3DMark 2001 SE:

*прошли шесть тестов из семи возможных

**тестировалась в 800х600, при 1024х768 тест вылетал



3DMark 2003:

*прошли один тест из четырёх возможных

**прошла три теста из четырёх возможных



3DMark '05:

Тесты в DirectX 9.0 ставят жирную точку в вопросе противостояния GeForce FX и Radeon 9000.

FX фактически неработоспособен и поддерживает DirectX 9.0 только на бумаге.

Причём переключение режимов 9.0 и 9.0a эффекта не имеет.



3DMark '06:

Очередное подтверждение предыдущих тезисов.



AquaMark 3:

Quake 3:

*тестировалась в 800х600, 1024х768 запускать отказалась



UT2004:





Doom 3:

*тестировалась в 800*600, 1024х768 запускать отказалась



Все GeForce отличились заметной на глаз оптимизацией производительности в угоду качества картинки, а вот Radeon 7000 и i865G удивили тем, что на них игра вообще запускается.

Quake 4:

*графические артефакты в виде фиолетового света от некоторых источников освещения

**для тестирования пришлось откатить драйверы с версии 8.6 до 6.12



*графические артефакты в виде фиолетового света от некоторых источников освещения

**тестировалась в 800*600, 1024х768 запускать отказалась

***для тестирования пришлось откатить драйверы с версии 8.6 до 6.12



Ситуация с качеством картинки в Quake 4 аналогична таковой в Doom 3 - хуже тени, хуже текстуры и в целом более мыльная картинка на GeForce FX. Что, как видим, позволяет GeForce FX вырваться вперёд на минималках, а вот на высоких настройках никакие ухищрения им уже не помогают.

Собственно, перейдём к результатам нашего исследования.

Из пары Riva TNT2 Ultra и Riva TNT2 Pro коллекцию покидает Ultra, ввиду отвратнейшего качества исполнения и заниженных частот. А вот Pro попалась удачная, мало того что память в теории можно разогнать аж до 200MHz, так ещё и радиатор там съёмный, что в теории может позволить разогнать и сам чип.

Из пары FX 5600 и FX 5600XT нас покидает FX 5600, так как мало того, что он показал никакущую производительности при учёте превосходства по частотам почти в 1,5 раза, так ещё с ним возникли проблемы с разрешением 1024х768, причём и меньше работают нормально и больше. Смена драйверов результата не дала, видимо проблема в самой карте. Учитывая что никаких артефактов и проблем со стабильностью у неё нет, я полагаю, что либо с завода у неё кривой BIOS, либо кто-то лазил в него кривыми руками.

И главный наш вопрос - кто полезет в тестовый стенд на постоянку. Как ни удивительно, туда полезет FX 5700 и тому есть несколько причин - первая это наличие активного охлаждения, вторая - он не FireGL - его не жалко и третья - нет проблем с драйверами. Так как мой FireGL не простой, а Mobilty FireGL, то и драйверы ему подавай Mobilty, а не обычные. По тогдашней дурной манере в открытом доступе ATi их не выкладывала и были они доступны только у вендоров. При тестировании Quake 4 пришлось 5 раз переустанавливать драйверы с понижением, иначе он просто отказывался запускаться. Ну и вишенка на торте - никаких плюшек в драйверах у этого FireGL нет, потому что он видите ли Mobilty, а не полноценный настольный FireGL, у которого плюшки есть, да и сами драйверы для которого лежат на сайте, причём даже для Windows Vista/7.

Что же касается производительности полноценных Radeon 9000, то FX на их фоне - полнейший хлам. И в принципе с 2001 по 2004 года ATi доминировала и унижала nVidia, несмотря на вечные проблемы с качеством драйверов. Даже выход 6000 серии GeForce не особо склонил чашу весов в сторону nVidia. Но вот на него ATi ответила уже странно, выходом хоть и шустрых, но не поддерживающих DirectX9.0c видях X800/X700, которые люди, памятуя великолепную 9000 серию, скупали пачками, и которые через пару лет просто превратились в тыкву, отказавшись запускать игры. После такого подарка от ATI многие от неё отвернулись, а она окончательно превратилась в догоняющего.

И что характерно, даже после покупки ATi фирмой AMD традиции написания драйверов свято соблюдаются.

Ну и напоследок песня про ATi, музыка Александры Пахмутовой, слова народные:

ATi - любовь моя,

Карты зари багровой.

Лиза летит над планетой звеня -

ATi - любовь моя!



Слышишь чеканный шаг -

Это идут фанаты;

Лиза над ними как огненный стяг

Бойся, братишка Хуанг!



Качество драйверов!

Стало легендой ATi,

С каждой игрой, вновь подрыв пуканов -

Качество драйверов!



Скрытый потенциал! -

Это фанатов клятва.

Но вновь взорвался фаната пукан!

Драйвер в синьку упал!



ATi - любовь моя,

Карты зари багровой.

Но всё ж пришёл к осознанию я -

ATi – это фигня!