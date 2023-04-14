Блеск и нищета Radeon'ов, или проверка и тестирование 14 видеокарт из моей коллекции
Итак, пришло время протестировать мою коллекцию видеокарт, дабы избавиться от хлама, да и в целом понять, что к чему и чего умеет. Видеокарты первого поколения под AGP по понятным причинам участия в тестах не примут, ибо имеющаяся в наличии материнская плата не поддерживает видеокарты с рабочим напряжением 3.3V.
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Фотки видеокарт можно глянуть в предыдущих статьях - раз, два, три.
Тестировать будем на процессоре Intel Pentium 4HT 2.4GHz, с 1Gb оперативной памяти DDR в двухканальном режиме, на материнской плате ASRock P4i65G с чипсетом i865G и всё это под управлением Windows XP SP3. О материнской плате была отдельная статья с тестированием шести процессоров под Socket 478.
Итак, ещё до начала тестирования начались первые потери:
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Ещё одного пациента удалось вылечить, ATI Radeon 9200 SE имел какой-то странный маленький радиатор (на фото слева), перед тестированием я его снял и обнаружил под ним плевок какого-то клея, который кое-как поскребли отвёрткой, да не доскребли и мазюкнув сверху термопастой - прилепили радиатор обратно. Маркировка чипа была повреждена, так что я без зазрения совести соскрёб остатки этого непонятного нечта - ножом, так как ни спирт, ни бензин, ни ацетон эту гадость удалить не смогли, и поставил обратно радиатор. При тестировании, однако, карта перегревалась и комп падал в синьку. Ввиду отличного от прочих моих видеокарт способа крепления радиатора, мне пришлось изрядно покопаться в запасах, но в итоге нормальный радиатор был найден и установлен (на фото справа).
У остальных подопытных были почищены и смазаны вентиляторы, а также заменена термопаста. В целом обошлось без происшествий, разве что некоторые вентиляторы поизносились и гудят, пока по ним не ткнёшь пальцем, после данной процедуры гул пропадает.
Что касается тестового стенда, то всё тестировалось на открытом стенде + рядышком стоял 120 вентилятор и дул в сторону видяхи. К сожалению, не удалось протестировать видеокарты в Half-Life 2, во-первых, по причине того, что он не позволяет включить DirectX9.0 для видеокарт GeForce FX, а во-вторых, в свежих версиях вырезали поддержку DirectX 7.0. Я конечно уже староват и впадаю в маразм, но я точно помню, что на релизе проходил его на GeForce 4 MX440. Однако, несколько скачанных мною дистрибутивов Half-Life 2 отказались на нём запускаться.
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Никогда не понимал такую политику выпуска обновления, ну да и фиг с ними - Valve никогда не отличалась умом и сообразительностью в том, что касается игр, чего не скажешь об умении ими торговать. Будем тестировать на более качественных продуктах, не требующих танцев с бубном для запуска.
Тестировать будем всяческими Mark'ами той поры, а так же классикой - Quake 3 Arena, Doom 3, Quake 4 и на десерт Unreal Tournament 2004.
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Итак, участники нашего тестирования:
1) (NV5) MSI MS8806 nVidia Riva TNT2 Pro 32Mb
2) (NV5) noname nVidia Riva TNT2 Ultra 32Mb
3) (RV100) HIS ATi Radeon 7000 64Mb
4) (i865G) Intel Extreme Graphics 2 до 96Mb из ОЗУ
5) (NV18) Palit nVidia GeForce 4 MX440 8x 128Mb
6) (RV280) noname ATi Radeon 9200 SE 64Mb
7) (NV31) Palit nVidia GeForce FX 5600XT 128Mb
8) (NV31) noname nVidia GeForce FX 5600 128Mb
9) (NV36) Leadtek WinFast A360 nVidia GeForce 5700 128Mb
10) (RV350) noname ATi Mobilty FireGL T2 128Mb
Поглядим, чего у наших видеокарточек в рундучке, а точнее чего нам покажет GPU-Z.
Пара номер раз, одна из них покинет коллекцию.
Пара номер два.
Пара номер три, точнее пара + труп GeForce 4 MX440 из начала статьи.
Пара номер четыре, в которой определиться ещё один кандидат на вылет.
Ну и финалисты, пара номер пять, тут определится, кто достоин встать в мой системный блок Socket 478.
Далее у нас тесты, по традиции начнём с 3DMark'ов и далее перейдём к играм.
3DMark 2000 Pro:
3DMark 2001 SE:
3DMark 2003:
3DMark '05:
3DMark '06:
AquaMark 3:
Quake 3:
UT2004:
Doom 3:
Все GeForce отличились заметной на глаз оптимизацией производительности в угоду качества картинки, а вот Radeon 7000 и i865G удивили тем, что на них игра вообще запускается.
Quake 4:
Ситуация с качеством картинки в Quake 4 аналогична таковой в Doom 3 - хуже тени, хуже текстуры и в целом более мыльная картинка на GeForce FX. Что, как видим, позволяет GeForce FX вырваться вперёд на минималках, а вот на высоких настройках никакие ухищрения им уже не помогают.
Собственно, перейдём к результатам нашего исследования.
Из пары Riva TNT2 Ultra и Riva TNT2 Pro коллекцию покидает Ultra, ввиду отвратнейшего качества исполнения и заниженных частот. А вот Pro попалась удачная, мало того что память в теории можно разогнать аж до 200MHz, так ещё и радиатор там съёмный, что в теории может позволить разогнать и сам чип.
Из пары FX 5600 и FX 5600XT нас покидает FX 5600, так как мало того, что он показал никакущую производительности при учёте превосходства по частотам почти в 1,5 раза, так ещё с ним возникли проблемы с разрешением 1024х768, причём и меньше работают нормально и больше. Смена драйверов результата не дала, видимо проблема в самой карте. Учитывая что никаких артефактов и проблем со стабильностью у неё нет, я полагаю, что либо с завода у неё кривой BIOS, либо кто-то лазил в него кривыми руками.
И главный наш вопрос - кто полезет в тестовый стенд на постоянку. Как ни удивительно, туда полезет FX 5700 и тому есть несколько причин - первая это наличие активного охлаждения, вторая - он не FireGL - его не жалко и третья - нет проблем с драйверами. Так как мой FireGL не простой, а Mobilty FireGL, то и драйверы ему подавай Mobilty, а не обычные. По тогдашней дурной манере в открытом доступе ATi их не выкладывала и были они доступны только у вендоров. При тестировании Quake 4 пришлось 5 раз переустанавливать драйверы с понижением, иначе он просто отказывался запускаться. Ну и вишенка на торте - никаких плюшек в драйверах у этого FireGL нет, потому что он видите ли Mobilty, а не полноценный настольный FireGL, у которого плюшки есть, да и сами драйверы для которого лежат на сайте, причём даже для Windows Vista/7.
Что же касается производительности полноценных Radeon 9000, то FX на их фоне - полнейший хлам. И в принципе с 2001 по 2004 года ATi доминировала и унижала nVidia, несмотря на вечные проблемы с качеством драйверов. Даже выход 6000 серии GeForce не особо склонил чашу весов в сторону nVidia. Но вот на него ATi ответила уже странно, выходом хоть и шустрых, но не поддерживающих DirectX9.0c видях X800/X700, которые люди, памятуя великолепную 9000 серию, скупали пачками, и которые через пару лет просто превратились в тыкву, отказавшись запускать игры. После такого подарка от ATI многие от неё отвернулись, а она окончательно превратилась в догоняющего.
И что характерно, даже после покупки ATi фирмой AMD традиции написания драйверов свято соблюдаются.
Ну и напоследок песня про ATi, музыка Александры Пахмутовой, слова народные:
ATi - любовь моя,
Карты зари багровой.
Лиза летит над планетой звеня -
ATi - любовь моя!
Слышишь чеканный шаг -
Это идут фанаты;
Лиза над ними как огненный стяг
Бойся, братишка Хуанг!
Качество драйверов!
Стало легендой ATi,
С каждой игрой, вновь подрыв пуканов -
Качество драйверов!
Скрытый потенциал! -
Это фанатов клятва.
Но вновь взорвался фаната пукан!
Драйвер в синьку упал!
ATi - любовь моя,
Карты зари багровой.
Но всё ж пришёл к осознанию я -
ATi – это фигня!
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